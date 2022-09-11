Как зарегистрироваться в программе предварительного просмотра приложений Google Home на Android

Google готовится открыть «программу предварительного просмотра» для приложения «Дом» на Android, которая даст ранний доступ к новым функциям для вашего умного дома — и вот как зарегистрироваться.

Об APK Insight: В этом посте «APK Insight» мы распаковали последнюю версию приложения, которое Google загрузил в Play Store. Когда мы декомпилируем эти файлы (называемые APK-файлами в случае приложений Android), мы можем увидеть разные строки кода в этой подсказке в возможных будущих функциях. Имейте в виду, что Google может предоставлять или не предоставлять эти функции вообще, и наша интерпретация того, что они из себя представляют, может быть неполной. Тем не менее, мы постараемся дать возможность тем, кто вот-вот закончит, показать вам, как бы они выглядели, если бы взимали плату. Имея это в виду, продолжайте читать.

Уже много лет Google предлагает общедоступную программу предварительного просмотра для Chromecast, динамиков Google Home и дисплеев Nest Hub. В последние годы эта программа предварительного просмотра была воротами для тестирования операционной системы Google Fuchsia, но обычно она предназначена для тестирования новых функций за несколько недель до выпуска.

Похоже, у Google есть планы распространить свою программу предварительного просмотра на само приложение Google Home. Как показано ниже, на странице регистрации сообщается, что программа предварительного просмотра откроет «ранние функции» на домашней странице Google, но, конечно же, предупреждает, что эти функции, вероятно, все еще будут изобиловать ошибками.

Попросите опробовать новые функции приложения Home до того, как они станут общедоступными. Поделитесь своими комментариями, если у вас есть идеи или вы обнаружите проблемы. Ваши отзывы могут помочь улучшить приложение. Старые функции могут иметь проблемы, влияющие на работу приложения. Google отслеживает эти проблемы, чтобы быстро их устранять. отозвать в любое время. Вы всегда можете переключиться на обычную версию приложения Home.

Судя по тому, как это сформулировано, похоже, что Google начнет позволять избранным людям загружать пробные версии приложения Google Home из Play Store. Интересно, что Google использует систему закрытого бета-тестирования для этого приложения, учитывая, что многие другие приложения — Android Auto, Google Messages, Play Services и многие другие — предлагают открытое бета-тестирование для всех, кто достаточно смел, чтобы зарегистрироваться.

Новая программа предварительного просмотра появляется через несколько недель после того, как было обнаружено, что Google запускает «Доверенный тестер Google Nest» на Centercode, целью которого является тестирование Дизайн следующего поколения для приложения Google Home. Эти две программы, вероятно, похожи, но поток подписки в приложении не запрашивает никаких личных данных, кроме тех, что указаны в Centercode.

Из того, что мы можем сказать, возможно, что Google намеревается зарегистрироваться в этой программе предварительного просмотра только для ограниченного числа людей. Для немногих счастливчиков он должен появиться где-то в верхней панели приложения Google Home для Android.

Однако, если вы хотите попытать счастья в регистрации, очень легко вручную получить доступ к странице регистрации программы предварительного просмотра приложений Google Home. Просто нажмите на ссылку ниже со своего Android-устройства, и вы попадете прямо на страницу регистрации. Оттуда нажмите «Запросить приглашение», чтобы показать, что вы хотите стать тестировщиком. Оттуда все сводится к тому, примет ли Google вас в программу.

googlehome://settings/программа предварительного просмотра приложений

Спасибо за JEB-декомпиляторкоторым пользуются некоторые дизассемблеры APK Insight.

Дилан Рассел Внесите свой вклад в эту статью.

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