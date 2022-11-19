Как заслуженный украинский теннисист Сергей Стаховский настроен на войну

Турин, Италия. Когда в пятницу вечером на финале ATP Tour профессиональный теннисист потратил несколько минут, чтобы почтить память нескольких игроков, объявивших о своем уходе из спорта в этом году, один из них вышел на корт Pala Albitur в военной форме. усталость. Устала.
Это был Сергей Стаховский из Украины, у которого выход на пенсию случился не так, как у других.
Теннисная карьера Стаховского, которая включала в себя восемь титулов ATP в одиночном и парном разряде и участие в Олимпийских играх 2012 года, резко оборвалась в феврале, когда он стал солдатом. 36-летний Стаховский в то время ничего не знал ни о стрельбе, ни о метании гранат, ни о стрельбе. Теперь, проведя большую часть последних месяцев вблизи линии фронта на востоке Украины, он многое знает.
«Все там устали», — сказал он в пятницу вечером после церемонии, имея в виду украинские силы, которые знают, что даже когда они добиваются успехов, Россия продолжает убивать мирных жителей и наносить удары по объектам инфраструктуры. «Многие украинские солдаты погибают, и я думаю, что это единственное, о чем мы думаем, когда делаем это».
В последние месяцы он патрулировал и помогал зачищать отвоеванные украинские города. Его следующая ротация начнется на востоке Донецкой области 18 декабря.
Это существование имеет мало общего с жизнью обездоленных, которую он когда-то вел, путешествуя по миру, играя в теннис и управляя собственной винодельней на Закарпатье, недалеко от западной границы Украины, где он выращивал мерло, шардоне, каберне совиньон и другие сорта винограда.
Это прежнее присутствие редко приходит ему в голову, сказал Стаковский, хотя он до сих пор поддерживает связь с профессиональными игроками, такими как Элина Свитолина, которые оказывают поддержку и ищут новости с поля боя. Большинство из них покинули страну, чтобы продолжить свою карьеру и оставаться в безопасности, отправляя домой финансовую и другие формы поддержки.
«Я думаю, что труднее, когда тебя нет дома», — сказал он о тех, кто уехал, ища обрывки информации, беспокоясь о семье и друзьях и изо всех сил пытаясь приспособиться к войне как образу жизни. «К сожалению, мы можем приспособить наше тело и наше человеческое существо, чтобы делать все это. Так что вы приспосабливаетесь к бомбардировке. Вы приспосабливаетесь к страху».
Во время выступления Андрей Рублев из России вышел на поле, чтобы сыграть Стефаноса Циципаса из Греции. В тот день россиянин Даниил Медведев играл с Новаком Джоковичем из Сербии.
Стаховский и другие игроки из Украины заявили, что российским и белорусским игрокам следует запретить участвовать в соревнованиях во время войны. По большей части профессиональный теннис не пошел на этот шаг, вместо этого запретив этим странам участвовать в командных соревнованиях и убрав любые символы их стран, такие как их флаги.
Спортивные лидеры говорят, что несправедливо возлагать на российских и белорусских спортсменов ответственность за действия их правительства, и, хотя Стаховский признает эту точку зрения, он считает молчание большинства российских игроков постыдным. Рублев был единственным игроком-мужчиной, который публично требовал мира и поддерживал критику войны.
«В основном все российские спортсмены или российские теннисисты молчат, нейтральны и говорят, знаете, для меня это политика», — сказал Стаховский. «Это не политика. Это война».
История, сказал он, и, возможно, даже их дети будут судить их.
«В конце концов, когда война закончится, и их дети или кто-то другой спросят: «Что я сделал, чтобы этого не произошло?» Что вы сделали, чтобы это прекратилось? «Они не смогут ответить на этот вопрос, потому что ничего не сделали», — сказал Стаховский. «Они молчали и ничего не делали».
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