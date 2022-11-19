Как заслуженный украинский теннисист Сергей Стаховский настроен на войну

Турин, Италия. Когда в пятницу вечером на финале ATP Tour профессиональный теннисист потратил несколько минут, чтобы почтить память нескольких игроков, объявивших о своем уходе из спорта в этом году, один из них вышел на корт Pala Albitur в военной форме. усталость. Устала.

Это был Сергей Стаховский из Украины, у которого выход на пенсию случился не так, как у других.

Теннисная карьера Стаховского, которая включала в себя восемь титулов ATP в одиночном и парном разряде и участие в Олимпийских играх 2012 года, резко оборвалась в феврале, когда он стал солдатом. 36-летний Стаховский в то время ничего не знал ни о стрельбе, ни о метании гранат, ни о стрельбе. Теперь, проведя большую часть последних месяцев вблизи линии фронта на востоке Украины, он многое знает.

«Все там устали», — сказал он в пятницу вечером после церемонии, имея в виду украинские силы, которые знают, что даже когда они добиваются успехов, Россия продолжает убивать мирных жителей и наносить удары по объектам инфраструктуры. «Многие украинские солдаты погибают, и я думаю, что это единственное, о чем мы думаем, когда делаем это».