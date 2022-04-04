Как заставить Google Messages использовать тексты SMS при сбое RCS

Буквально сегодня утром я сидел в своей машине и ждал, пока закончится парковка на противоположной стороне улицы (танцевальная Многие жители Нью-Йорка проходят мимо владельцев автомобилей) и написал моему партнеру, чтобы он пришел на свою очередь. Как обычно, я использовал приложение «Сообщения» на своем Pixel 6 для звонка и ждал обычного ответа («В пути!» или «Буду через несколько минут!»), но примерно через четыре минуты я понял, что не получил ответа. Когда я проверил приложение, я увидел, что текст не был отправлен — вместо этого было небольшое сообщение о том, что телефон моего партнера был выключен, и спрашивалось, хочу ли я вместо этого отправить SMS / MMS.

когда?

Я решил отправить SMS и получил мгновенный ответ (чтобы доказать, что телефон был нет Выключение). В чем проблема? Я не совсем уверен, но Google Messages использует RCS, протокол Интернета Что Google пытался создать стандарт — и по какой-то причине приложение, по-видимому, решило, что Pixel моего партнера недоступен.

В последнее время Google наделал много шума вокруг Сообщений, и он сделал то же самое. Сделайте его более дружелюбным при обмене сообщениями с iPhone. Но понятно, что перегибы все же есть.

Если вы используете Google Messages для своих разговоров (вместо Чат, Hangouts или что-то еще) и по какой-то причине приложение «Сообщения» решило, что вы не можете отправлять текст RCS, вот функция, которую вы можете включить — на всякий случай. Это гарантирует, что вам не придется проверять, вышел ли ваш текст или нет; Вместо этого он автоматически отправит ваше сообщение по менее безопасному, но все же доступному протоколу SMS/MMS. Как только RCS снова станет доступен, он вернется снова. (Эти инструкции предназначены для Pixel 6 с Android 12 — как обычно для Android, YMMV.)

открыть Сообщения Приложение, нажмите на три точки в правом верхнем углу главного экрана и выберите Настройки

Приложение, нажмите на три точки в правом верхнем углу главного экрана и выберите Он выбирает Функции чата

Находить Автоматически повторно отправлять в виде текста (SMS / MMS) и запустить его

и запустить его При переключении между функциями вы получите предупреждение о том, что сообщения, отправленные в виде SMS/MMS, не зашифрованы сквозным шифрованием, но эти сообщения будут возвращаться при повторном подключении функций чата. Если это работает для вас, выберите Разрешать.

Вот и все! Мне нравятся функции безопасности и мультимедиа, которые поставляются с протоколом RCS приложения Message, но когда я отправляю текстовое сообщение, я определенно хочу, чтобы оно прошло как можно быстрее. (В противном случае я отправлю электронное письмо или, может быть, отправлю приятное электронное письмо.) Если вы согласны, вы можете убедиться, что эта функция включена.