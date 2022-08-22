Как заставить HomeKit видеть больше ваших устройств с помощью Home Assistant

Я много лет покупаю и покупаю умную бытовую технику. В результате моя домашняя сеть напоминает некую модель ООН с устройствами, мостами, протоколами, помощниками и приложениями. Я стараюсь выступать посредником в союзах и разрешать конфликты и уверяю всех, в том числе и себя, что все это сложное дело все же того стоит.

Это было моим спасением домашний помощникмаленький слуга дает вам Местное управление и большая мощность автоматизации. Каждое устройство в моем доме подключено к Home Assistant, который работает на небольшом устройстве. Малина Пи 3B + под мой принтер. У меня есть специальная панель управления со всеми переключателями, датчиками, динамиками и подсветкой. У меня есть полный контроль, настраиваемая панель инструментов и бесконечная автоматизация.

Но иногда я просто хочу изменить термостат с экрана блокировки на моем iPhone или сказать Siri на моем телефоне или часах, чтобы включить фонарик. Да, у Home Assistant есть собственное приложение, а также веб-сайт, совместимый с мобильными устройствами. Но я также хочу избавить своего партнера от обучения тому, как сделать совершенно другое и несколько гротескное приложение для доступа к источникам света и выключателям.

Удобно, что Home Assistant — это не шоу «все или ничего». Конечно, вы можете использовать его, чтобы вывести крупные технологические компании из вашего умного дома и создать собственную панель инструментов. Но вы также можете использовать его в качестве шлюза между различными инструментами, несовместимыми с HomeKit и системой Apple Home. Или вы можете переключаться между ними для большего контроля или более легкого доступа.

Давайте углубимся в то, как Home Assistant может помочь HomeKit бесплатно найти все устройства в вашем доме, даже те, которые официально не поддерживаются. Он также может подключать приложения Google, Amazon и помощника к редким устройствам, которые они не поддерживают, хотя это стоит 5 долларов в месяц (но также поддерживает разработку Home Assistant).

Еще одно замечание, прежде чем мы углубимся: если вы используете только аппаратное обеспечение Apple для управления устройствами умного дома, вас интересует только совместимость с HomeKit, наличие запасного Raspberry Pi, HomeBridge — еще одно решение. Он более ограничен по объему, чем Home Assistant, но для некоторых это может быть плюсом.

обустроить свой дом

Во-первых, вам нужно будет запустить Home Assistant и подключить его к своим устройствам. В наши задачи не входит пошаговое описание процесса, но есть несколько ресурсов, на которые вы можете ссылаться. никогда б Официальное руководство по домашнему помощнику Чтобы запустить систему на Pi, NUC, NAS, Always On System, контейнере Docker или на виртуальной машине. По сути, Home Assistant может жить на любом маленьком компьютере, который всегда может быть включен.

Когда Home Assistant включен, добавьте к нему столько устройств и служб в вашем доме (так называемая «интеграция Home Assistant»), сколько хотите, с телефонов или динамиков. Если вы ударились о стену, Home Assistant сабреддитИ ФорумИ разлад Хорошие места для поиска советов по устранению неполадок. Я нашел несколько советов о Блог Кирилла Бианскогоочень.

Если вы искали Home Assistant и не можете найти интеграцию с одним из ваших устройств, рассмотрите возможность установки Магазин сообщества Home Helper (HACS)И Неофициальный сборник, поддерживаемый сообществом для интеграций и других дополнений. Посмотрите (в правом верхнем углу страницы HACS), отображается ли ваше устройство или торговая марка.

Для настройки некоторых интеграций HACS может потребоваться дополнительная работа. я должен был сделать файл Mosquitto — брокер сообщений Настройте домашнего помощника друга, чтобы получить доступ к их индикаторам кольцевой дорожки. Для некоторых устройств (обычно более дешевых, небрендового типа) можно зарегистрировать API-ключ на портале разработчиков неизвестной компании. Вы можете решить, стоят ли дополнительные шаги получения мгновенного и беспрепятственного доступа к этим инструментам на вашем телефоне.

Если у вас уже запущен Home Assistant и подключен ко всему, и вы хотите добавить мост HomeKit, у вас есть специальная задача: GeИзбавьтесь от как можно большего количества старых, избыточных или не отвечающих устройств. Перейдите в «Настройки», «Устройства и службы», затем на вкладку «Сущности» и отсортируйте по статусу, чтобы увидеть, что больше не подключено или не отвечает. Когда вы подключаете Home Assistant к HomeKit, Google или Alexa, сервер отправляет целые категории устройств, независимо от того, являются ли они дубликатами или не отвечают. В частности, в HomeKit раздражает избавление от мертвых или повторяющихся записей, а приложение Home будет уведомлять вас о необходимости настройки устройств, пока вы этого не сделаете.