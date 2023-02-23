Как изменились пророссийские онлайн-кампании за год

Спустя год после полномасштабного вторжения России в Украину в новом отчете социальной сети Meta подробно описывается эволюция пророссийских кампаний влияния в Интернете.

В отчете описывается сокращение присутствия российских государственных СМИ на сайтах META, Facebook и Instagram, а также грубые усилия подпольных пророссийских сетей по противодействию репрессиям META.

Согласно сообщению Meta, компания отреагировала на полномасштабное вторжение России в Украину введением ограничений на российские государственные СМИ, включая ограничение доступа к рекламе и контенту СМИ в лентах пользователей.

С тех пор, заметила Meta, российские государственные СМИ стали менее активны на своих сайтах, а их посты привлекали меньше внимания.

Однако в то же время некоторые российские государственные СМИ приглашают своих зрителей следить за ними на других платформах.

«Российские государственные СМИ значительно сократили свою активность на наших платформах и сосредоточились на других», — отметили в компании.

На этом недатированном стоковое изображение мужчина печатает на ноутбуке. Фото / Getty Images

В 2022 году Meta разоблачила секретные неофициальные сети, продвигающие вторжение России в Украину, в том числе группу, идентифицированную как «Кибер-Фронт Z», которая, по словам компании, была связана с Евгением Пригожиным, союзником президента России Владимира Путина.

В 2018 году спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Пригожина в финансировании интернет-исследовательской интернет-фирмы «Ферма троллей», обвиненной в попытке повлиять на политику США.

В ноябре 2022 года Пригожин признался во вмешательстве в выборы в США в заявлении в социальной сети.

В отчете за август 2022 года Meta сообщила, что сеть Cyber ​​Front Z частично управляется лицами, связанными с Институтом интернет-исследований. О существовании сети впервые сообщило российское издание «Фонтанка» в начале того же года в марте.

Говорят, что наряду с другой пророссийской сетью, известной как «Допплегангер», Cyberfront Z активен не только на платформах Meta, но и в других сервисах, включая Telegram, Twitter, TikTok и LinkedIn.

В августовском отчете Meta заявила, что сеть Cyberfront Z была «неуклюжей и в значительной степени неэффективной», отметив, что, например, в Instagram более половины поддельных учетных записей, созданных сетью, были быстро обнаружены и удалены сразу после их создания.

«На наших платформах эти сети напоминают грубую силу, попытки «разбить и захватить» одновременно использовать большое количество некачественных учетных записей в надежде, что хотя бы несколько выживут и не будут обнаружены». Об этом говорится в последнем отчете компании.

На этом архивном снимке от 4 июля 2017 года Евгений Пригожин, российский бизнесмен и основатель группы наемников Вагнера, в Кремле в Москве. Сергей Ильницкий/Pool через Reuters, файл

Когда Meta арестовала Cyberfront Z и Doppelganger, они отреагировали «агрессивно», пытаясь восстановить свое присутствие в Интернете, что агентство назвало необычным для тайных кампаний влияния, базирующихся в России.

В своем заявлении Meta сообщила, что обнаружила и пресекла «тысячи» попыток создания поддельных учетных записей и «сотни» попыток поделиться поддельными веб-сайтами.

В своем отчете Meta предположила, что эта агрессия может быть вызвана неподготовленностью операторов сетей к уникальным условиям быстро развивающейся полномасштабной войны, заявив, что тем, кто отвечает за тайные сети, может быть недоплачивать, но все же оплаченный. Качество их работы и минимальное воздействие.

«Эти актеры могут предоставить правдоподобное отрицание своим клиентам, но они заинтересованы в преувеличении своих собственных результатов», — говорится в отчете Meta.

Пригожин, который, как говорят, является оператором агентства интернет-исследований, также известен как владелец частной военной фирмы «Вагнер», сотрудники которой сражались вместе с российскими войсками в Украине.

Последний отчет Meta о секретных пророссийских онлайн-сетях появился на фоне все более публичной вражды между Пригожиным и российским военным истеблишментом. В недавнем аудиообращении Пригожин обвинил российских военных и силовиков в том, что они лишили истребители Вагнера боеприпасов.