Как Израиль и Россия сформировали невозможный союз в Сирии

Если это не определение стратегической интеграции, что это такое?
По данным сирийских оппозиционных сил, в последние месяцы Израиль активизировал свои военные операции в Сирии. К 2020 году Израиль видел, как 400 ракет якобы были выпущены по своему соседу на северо-западе, что на 25% больше в прошлом году – это только в ноябре.
Иранская операция в Сирии также сильно изменилась. Общее присутствие иранских советников в Сирии уже начало сокращаться к 2020 году, при этом количество иранских боевиков сократилось примерно на 50%.
Однако Тегеран увеличил количество и качество оружия и поставок, которые он отправляет в Сирию.
Между тем стратегия Израиля остается прежней – пресечение попыток Ирана утвердиться в Сирии.
Но по мере того, как скорость и интенсивность атак возрастают, Израиль рискует стать более горячим в этой холодной войне. Почему Израиль придерживался этой стратегии и активизировал свои операции?
Реальные изменения в последние месяцы произошли не в Израиле или Иране, а в политике России в Сирии.
Неслучайно Путин встречался с Беннетом в минувшие выходные. Москва считала, что для усиления режима президента Сирии Башара Асада – и для обеспечения их дальнейшего захвата в регионе – они должны начать вывод Сирии из ее дипломатической изоляции и активизировать усилия по реабилитации.
За четыре дня до прибытия Беннета в Сочи русские провели первую личную встречу между правительством и оппозиционными силами в Сирии, чтобы обсудить поддерживаемую ООН реформу сирийской конституции.
Встреча не состоялась из-за добродушной щедрости Дамаска. В обмен на предварительный саммит страны Персидского залива, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Оман согласились вновь открыть свои посольства в Сирии.
Иордания вновь открыла границу на юге со своим союзником США, которые все еще применяют санкции против Асада и его правительства, и не выступала против этого шага.
Поскольку ослабление присутствия Ирана в Сирии является ключевой частью этого, Дамаск оказывает давление на Москву, чтобы она изменила свое поведение, чтобы открыть страну для других частей мира.
Здесь Россия и Израиль разделяют общую цель.
Сообщается, что Асад устал от своего союза с Тегераном, который, по его мнению, мешает усилиям по реабилитации в Сирии.
Израиль оказывает давление не только на Иран, но и на Асада, чтобы он понял, каким будет его следующий шаг.
Так Израиль и Россия видят себя на одной странице, по крайней мере, до тех пор, пока русские не решат иначе.
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