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Как Израиль и Россия сформировали невозможный союз в Сирии

2 ноября, 2021
Vsevolod Egorov
Израиль в то же время Говорят, ударил В субботу российские военные самолеты атаковали боевиков сирийской оппозиции недалеко от города Алеппо на иранском арсенале недалеко от Дамаска.
Этот шаг был сделан через неделю после того, как премьер-министр Нафтали Беннетт. Встретились Президент России Владимир Путин находится в Сочи с первым официальным визитом двух лидеров.

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Премьер-министр Нафтали Беннетт встретился с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в прошлом месяце

(Фото: А.П.)

Если это не определение стратегической интеграции, что это такое?

По данным сирийских оппозиционных сил, в последние месяцы Израиль активизировал свои военные операции в Сирии. К 2020 году Израиль видел, как 400 ракет якобы были выпущены по своему соседу на северо-западе, что на 25% больше в прошлом году – это только в ноябре.

Иранская операция в Сирии также сильно изменилась. Общее присутствие иранских советников в Сирии уже начало сокращаться к 2020 году, при этом количество иранских боевиков сократилось примерно на 50%.

Однако Тегеран увеличил количество и качество оружия и поставок, которые он отправляет в Сирию.

Между тем стратегия Израиля остается прежней – пресечение попыток Ирана утвердиться в Сирии.

Но по мере того, как скорость и интенсивность атак возрастают, Израиль рискует стать более горячим в этой холодной войне. Почему Израиль придерживался этой стратегии и активизировал свои операции?

Реальные изменения в последние месяцы произошли не в Израиле или Иране, а в политике России в Сирии.

Неслучайно Путин встречался с Беннетом в минувшие выходные. Москва считала, что для усиления режима президента Сирии Башара Асада – и для обеспечения их дальнейшего захвата в регионе – они должны начать вывод Сирии из ее дипломатической изоляции и активизировать усилия по реабилитации.

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26 октября 2019 года российская военная полиция патрулирует район в северном сирийском городе Камишли. 26 октября 2019 года российская военная полиция патрулирует район в северном сирийском городе Камишли.

26 октября 2019 года российская военная полиция патрулирует Камышлинский район на севере Сирии.

(Фото: EPA)

За четыре дня до прибытия Беннета в Сочи русские провели первую личную встречу между правительством и оппозиционными силами в Сирии, чтобы обсудить поддерживаемую ООН реформу сирийской конституции.

Встреча не состоялась из-за добродушной щедрости Дамаска. В обмен на предварительный саммит страны Персидского залива, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Оман согласились вновь открыть свои посольства в Сирии.

Иордания вновь открыла границу на юге со своим союзником США, которые все еще применяют санкции против Асада и его правительства, и не выступала против этого шага.

Поскольку ослабление присутствия Ирана в Сирии является ключевой частью этого, Дамаск оказывает давление на Москву, чтобы она изменила свое поведение, чтобы открыть страну для других частей мира.

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Владимир Путин Башар Асад в Кремле в РоссииВладимир Путин Башар Асад в Кремле в России

Президент Сирии Башар Асад встретился с Владимиром Путиным в Москве в начале этого года.

(Фото: А.П.)

Здесь Россия и Израиль разделяют общую цель.

Сообщается, что Асад устал от своего союза с Тегераном, который, по его мнению, мешает усилиям по реабилитации в Сирии.

Израиль оказывает давление не только на Иран, но и на Асада, чтобы он понял, каким будет его следующий шаг.

Так Израиль и Россия видят себя на одной странице, по крайней мере, до тех пор, пока русские не решат иначе.

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