Как Илон Маск превратился в геополитический хаос

В конце прошлого месяца Маск посетил специальное мероприятие в Аспене под названием The Weekend. Частично организован бывшим генеральным директором Google и правительственный советник Эрик Шмидт, мероприятие собрало деловых и политических лидеров США, в том числе спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, бывшего вице-президента Эла Гора и бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Джозефа Данфорда.

В обеденный перерыв под тентом на поле для гольфа г-н Маск вышел на сцену для продолжительной беседы с бизнесменом-миллиардером Дэвидом Рубинштейном, по словам двух человек, присутствовавших на мероприятии и говорящих на условиях анонимности.

В конце беседы, к изумлению многих в зале, Маск предложил мирный план войны на Украине, который позволил бы России аннексировать украинскую территорию, очевидно, на стороне Кремля.

По словам присутствующих, эта идея привела в ярость многих участников мероприятия. На следующий день Джейк Салливан, советник президента Байдена по национальной безопасности, провел видеочат на мероприятии, и следователь поднял вопрос о мирном плане г-на Маска. По словам представителя Совета национальной безопасности, г-н Салливан не прокомментировал комментарии Маска на мероприятии. Однако 10 дней спустя г-н Маск раскрыл свой план в Твиттере. Кремль публично поддержал эту идею.

Президент Украины Владимир Зеленский и его главные помощники резко осудили план Маска. Но смена позиций поставила их в безвыходное положение: терминалы Starlink стали Важный Связь украинской армии.

Г-н Маск не ответил на несколько запросов о комментариях.

В середине сентября, когда армия продвигалась в южные регионы, ранее оккупированные Россией, доступ к Starlink был потерян в некоторых районах вблизи линии фронта, рассказали четыре человека, знакомых с этим вопросом. Двое из них сказали, что это произошло из-за того, что г-н Маск «геолоцировал» сервис, чтобы он был доступен только в определенных регионах. Было неясно, почему спутниковая система не работает, и другие в Украине сообщили, что она работает хорошо.

По словам People, г-н Маск обсудил этот вопрос как с правительством Украины, так и с правительством США, чтобы определить места, где военные могут получить доступ к Starlink. Представитель Совета национальной безопасности заявил, что совет, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов и «должностные лица в правительстве США разговаривали со Starlink и отвечали на вопросы о политике США, как мы это делаем со всеми предприятиями».