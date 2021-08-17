Как исправить ошибку Alt + Tab в Windows 10

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Alt + Tab – один из лучших сочетаний клавиш в Windows 10. Он не только позволяет переключаться между приложениями, но также позволяет предварительно просмотреть все открытые окна, чтобы вы могли точно выбрать, на какое из них нужно переключиться. Очень хорошо, есть даже напильник Сторонний плагин для macOS повторить это. К сожалению, он тоже сейчас сломан. Но вот как это исправить.

Почему не работает сочетание клавиш Alt + Tab?

По какой-то причине обновление KB5005033 за август 2021 года (а также предварительная версия KB5004296 за июль 2021 года) для Windows 10 отключили Alt + Tab. Нет объяснения, почему, но что-то в обновлении мешает работе Alt + Tab.

Это не означает, что Windows полностью проигнорирует вас, когда вы нажмете Alt + Tab. Система все еще пытается реализовать ярлык, но по разным причинам терпит неудачу. Обычно, когда вы нажимаете Alt + Tab, происходит циклическое переключение между различными окнами приложения, а затем открывается выбранное окно, когда вы отпускаете клавиши. с этой ошибкойAlt + Tab часто возвращает вас на рабочий стол. Если рассматриваемое приложение находится в полноэкранном режиме, вы получите черный экран, когда попытаетесь переключиться на него снова, без возможности вернуться к этому приложению.

У него даже есть собственное мнение: один пользователь сообщил, что при запуске полноэкранной игры из Steam, Windows Alt-Tabs выходит из игры и возвращается на рабочий стол.

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Как решить проблему Alt + Tab в Windows 10

К счастью, у нас есть обходной путь для этого недостатка, хотя и странный. Чтобы вернуть Alt + Tab к рабочей команде, просто отключите File новости и преимущества подача. Для этого просто щелкните правой кнопкой мыши на панели задач, затем прокрутите до «Новости и интересы, тогда выбирайвыключи. “

Кроме того, вы можете удалить обновление, вызвавшее ошибку. Однако мы не рекомендуем этот метод, поскольку вы потеряете важные исправления безопасности, предоставленные августовским обновлением 2021. Переход на предыдущую версию Windows оставит вас уязвимыми.

Однако, если вы хотите удалить обновление, вот как это сделать: перейдите по ссылке “Обновление и безопасность, “ нажмите “Просмотреть историю обновлений, затем нажмитеУдалить обновления. «Теперь, кто пульт управления, выберите обновление KB5004296 (предварительная версия за июль 2021 г.) или KB5005033 (за август 2021 г.) и нажмите кнопку «Удалить».