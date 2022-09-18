Как и его советский предшественник, российская империя Путина рушится.

По мере того как катастрофическое вторжение Владимира Путина в Украину продолжает разворачиваться, все большее число западных экспертов предсказывают распад самой Российской Федерации. Хотя Россия еще может пережить украинскую катастрофу, уже сейчас ясно, что Кремль понес историческую потерю влияния в более широком постсоветском регионе. Как и в 1991 году, этот крах произошел из-за стремления Украины выйти из-под контроля Москвы.

С начала 1990-х Кремль настаивал на том, чтобы Запад признал бывший Советский Союз исключительной сферой влияния России. Это требование предшествовало приходу к власти Владимира Путина почти на десять лет и является одним из столпов современной российской внешней политики. Другими словами, Москва на самом деле не принимала решение 1991 года и всегда стремилась сохранить свое имперское влияние на территории бывшего Советского Союза.

С начала 1990-х годов Россия использовала огромные вооруженные силы, унаследованные от Советского Союза, для навязывания замороженных военных конфликтов и баз своим более слабым постсоветским соседям, а также вынуждала их поддерживать глубокие экономические связи и присоединяться к возглавляемым Россией политическим структурам и структурам безопасности. . Это российское господство теперь, наконец, подвергается сомнению. Причина проста: военные победы Украины развенчали притязания Москвы на статус великой державы и развеяли миф о российской военной мощи.

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Свидетельства упадка влияния России можно увидеть во всем постсоветском мире. На передовой в Украине путинские силы вторжения страдают от растущей нехватки живой силы, что делает издевательством над попыткой изобразить Россию как вторую военную державу мира. Москва была вынуждена вывести свои войска из дислокации на территории бывшего Советского Союза, а также вербовать солдат из числа российских заключенных.

Вывод российских войск из Средней Азии привел к возобновлению пограничных столкновений между Кыргызстаном и Таджикистаном. Динамика изменений в регионе была также продемонстрирована на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, где лидеры Индии и Китая выразили озабоченность по поводу вторжения России в Украину, а президент Кыргызстана Путин заставил Путина ждать перед их двусторонней встречей. Когда-то Путин был известен тем, что заставлял мировых лидеров ждать, но теперь дело в другом.

Вывод Россией почти 1000 военнослужащих из Армении для подкрепления неуверенного вторжения в Украину стал сигналом для стран Южного Кавказа о том, что влияние Кремля в регионе ослабевает. Армения до сих пор отказывается видеть писанину на стене и продолжает класть все яйца в российскую корзину. Азербайджан, проводивший многовекторную внешнюю политику и не присоединившийся к инициативам России, использовал уменьшающееся влияние Москвы для начала военной операции против Армении.

Европейский Союз пытался, но пока безуспешно, заключить мирный договор между Арменией и Азербайджаном, который признал бы границу, разделяющую две страны, и положил бы конец продолжавшемуся три десятилетия конфликту. Тем временем армяне в Ереване протестовали против перспективы мирного договора, но трудно понять, как Армения может надеяться победить своего более богатого и сильного в военном отношении соседа без поддержки России.

Уход России из региона также имеет серьезные последствия для соседней Грузии и доминирующей фигуры страны, прокремлевского олигарха Бидзины Иванишвили. Под влиянием Иванишвили грузинская демократия стагнировала. Примечательно, что летом 2022 года страна не получила статус кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдовой.

Грузия официально не поддержала Украину в связи с российским вторжением, а вместо этого присоединилась к Армении, помогая Москве уклоняться от санкций. Эта позиция не соответствует общественному мнению Грузии, поскольку большинство грузин поддерживает Украину. По сути, крупнейшей международной воинской частью, воюющей с Россией в Украине, является Грузинский легион. В настоящее время считается, что Грузия обдумывает, использовать ли крах российской власти для интервенции против Южной Осетии и Абхазии, двух отколовшихся грузинских регионов, находящихся под контролем Кремля и признанных Москвой в качестве независимых государств.

Молдова также внимательно следит за событиями на Украине и присматривается к замороженному конфликту, организованному Кремлем. Российские войска дислоцируются в приднестровском регионе Молдовы с начала 1990-х годов. Военные успехи Украины теперь вызывают споры о том, не пора ли бросить вызов продолжающемуся существованию этого небольшого и изолированного российского военного аванпоста.

События Центра Евразия

Нигде уход России не был более срочным или заметным, чем на Украине. Жестокое вторжение Путина должно было подорвать евроатлантическую интеграцию Украины и заставить страну вернуться в кремлевскую орбиту. Вместо этого он решительно настроил украинское общественное мнение против России, а также объединил украинцев. Опросы общественного мнения в настоящее время постоянно указывают на одинаковое отношение на западе и востоке Украины к России, национальной идентичности, языку и внешней политике. Вместо того, чтобы уничтожить украинскую нацию, российская агрессия ускорила ход государственного строительства в стране.

На протяжении всего периода бывшего Советского Союза единственными оставшимися верными союзниками России были Беларусь и Армения. Создается впечатление, что возглавляемая Москвой Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский экономический союз больше не функционируют в каком-либо значимом смысле.

Украина и Молдова прочно вошли в сферу влияния Европейского Союза. Азербайджан укрепил стратегический союз с Турцией, растущей экономической и военной державой, чьи энергетические ресурсы будут приобретать все большее значение для Европейского Союза, поскольку Европа стремится покончить со своей зависимостью от России. Противоестественная пророссийская позиция Грузии рушится. Тем временем Китай заменил Россию в качестве выдающейся державы в Центральной Азии. Унизительные военные неудачи России на Украине и ее экономическая изоляция от западного мира подтвердили ее статус младшего партнера Китая.

Спустя тридцать лет после распада Советского Союза Россия находится в эпицентре очередного имперского краха. Страны, которые последние три десятилетия были частью неформальной империи Москвы, теперь отворачиваются от России и распоряжаются своей судьбой. Неудивительно, что Европа, Турция и Китай теперь рассматриваются как более привлекательные партнеры.

В очередной раз Украина стала катализатором упадка России. Путинское вторжение было направлено на ликвидацию украинского государства раз и навсегда. Вместо этого имперскому влиянию России угрожает опасность упасть до уровня, невиданного сотни лет.

Тарас Козю — профессор политологии Академии Киево-Могилянского национального университета и автор будущей книги «Фашизм и геноцид: война России против украинцев».

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На фото: советский памятник дружбе между украинским и российским государствами в Киеве сносят на фоне российского вторжения в Украину. 26 апреля 2022 г. (Фото Максима Маросенко/NoorPhoto)