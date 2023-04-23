Как и сама Россия, Большой театр рассчитывает на новые отношения с Китаем.

Подобно российскому правительству, Большой театр, где выступают две величайшие оперные и балетные труппы мира, избегается Западом из-за военной кампании Москвы в Украине и вместо этого смотрит на восток, в Китай. Выступая на пресс-конференции в Москве, посвященной объявлению программы на 2023–2024 годы, директор Большого театра Владимир Урин сказал, что он опечален потерей регулярного творческого сотрудничества с западными театральными труппами и артистами.

«Я глубоко убежден… что только культура и искусство могут помочь странам понять друг друга», — сказал он. «Даже в сложной и трудной ситуации мы живем в мире прямо сейчас». Балет Большого театра уже запланирован на июль в Китае, и Орен сказал, что ведутся подробные обсуждения как балета, так и оперы в 2024 году.

Но он сказал, что причины этому не финансовые, а то, что зарубежные гастроли приносят большой доход, это миф. «Это вопрос имиджа, обмена вещами, которые мы знаем, как делать… Речь идет о творчестве, больше всего на свете».

В этом сезоне все еще состоится премьера оперы Верди «Луиза Миллер» с участием 37-летнего итальянского тенора Антонио Поли, который не стесняется выступать в России, даже если это означает путешествие через Турцию из-за западных санкций. «Многие, многие итальянские и зарубежные певцы приезжают сюда», — сказал он. «Впервые я должен сказать, что это действительно отличное место для практики и пения».

Оркестр Большого театра впервые в этом году сотрудничает с Московским Малым театром в постановке пьесы Александра Островского «Снегурочка» на музыку Чайковского, приуроченной к 150-летию со дня ее премьеры. Балет также отправится в белорусскую столицу Минск в ноябре и в Амман в январе.

(Написано Кевином Леви, под редакцией Уильяма Маклина)

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