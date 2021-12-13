Как Китай стал державой на постсоветском пространстве после распада Советского Союза

В течение трех дней в мае 1989 года Генеральный секретарь СССР Михаил Горбачев с большой помпой посетил Пекин. Это был первый визит советского лидера в Китай после пограничного спора в 1969 году, вызвавшего десятилетия напряженности между двумя странами, и он будет последним. В течение следующих двух с половиной лет Исторический визит Горбачева Для Китая пути Пекина и Москвы разошлись. Советский Союз видел, как его статус мировой державы ослабевает по мере того, как его руководство борется с растущим национализмом, а также с экономической стагнацией и коллапсом, кульминацией которых стал официальный роспуск страны 26 декабря 1991 года. В отличие от Китая, он встал на путь стремительного экономического роста, в ходе которого на протяжении десятилетий повышался уровень жизни дома и расширялось влияние за рубежом, что привело к его нынешнему статусу мировой державы. Через тридцать лет после распада Советского Союза наследие этой масштабной трансформации все еще ощущается в Евразии, поскольку она проложила путь к трехдесятилетнему усилению влияния Китая на гигантском континенте.





Распад Советского Союза и создание 15 новых государств были встречены в Пекине с осторожностью, но прекращение напряженности в отношениях с Москвой высвободило ресурсы Китая и позволило ему сосредоточиться за пределами своих границ, что было невозможно раньше. Это привело к превращению Китая в ведущую державу в Центральной Азии, установлению новых политических связей с Москвой и к запуску Инициативы «Один пояс, один путь» (BRI), охватывающей весь мир, которая открыла двери для китайских компаний и перенаправила большую часть экономической привлекательности Москвы. Евразия.

«После исчезновения угрозы безопасности, исходящей от Советского Союза, Китай мог свободно вкладывать эти ресурсы в другие места и в конечном итоге расширил свое влияние на Запад», — сказал RFE / RL Хайюнь Ма, доцент Государственного университета Фростбурга в Мэриленде. Это большое достижение для Пекина. Китайское влияние сегодня практически повсюду ». Распад Советского Союза также сильно повлиял на размышления о саммите в Пекине. Избежать участи, подобной ее коммунистическому аналогу, было фикцией для китайских политиков и нынешнего лидера Си Цзиньпина, который призвал к распаду Советского Союза. «Глубокий урок» В письме 2013 года. ‘Поучительная сказка’ Эти уроки, согласно риторике Си, заключаются в том, что советские лидеры были гораздо более склонны к своей решимости и идеологии, что, по мнению многих аналитиков, так и было. Подпитывал подавление инакомыслия дома и желание расширить китайскую мощь во всем мире.

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«Для коммунистической партии Китая распад Советского Союза — поучительная история», — сказала RFE / RL старший научный сотрудник Национального бюро азиатских исследований Надиг Роланд. За китайской политикой стоит много опасений. Это страх потерять силу и желание сохранить ее любой ценой ». Сначала китайские шаги по Евразии не были амбициозными или громкими. Пекин боролся за то, как относиться к своим новым соседям, которые столкнулись с экономическими трудностями и волной политических кризисов — от гражданской войны в Таджикистане до боевых действий на Северном Кавказе России. Распад Советского Союза, действия которого способствовали сближению между Пекином и Вашингтоном в 1970-х годах, также вызвал опасения, что Китай может стать следующим, как показали Соединенные Штаты и их союзники в конце холодной войны и попытки отступить. . Коммунизм. С ростом нестабильности и неопределенности в странах бывшего Советского Союза Пекин в 1990-х годах действовал осторожно. Китай сосредоточил внимание на своем экономическом развитии у себя дома и начал крупную дипломатическую кампанию по улучшению отношений со своими восточноазиатскими соседями и привлечению инвестиций в страну. Находясь в Центральной Азии, Китай начал играть сложную роль в челночной торговле страны после распада Советского Союза, поскольку Пекин также стремился укрепить свои опасения по поводу безопасности и урегулировать давние пограничные споры. Но участие Китая в регионе медленно росло, во многом из-за опасений Пекина по поводу небезопасной реакции постсоветской России.

В апреле 1996 года лидеры Китая, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана встретились в Шанхае, чтобы подписать соглашение о выводе вооруженных сил с бывшей советско-китайской границы и предоставить механизм для урегулирования пограничных вопросов со своими новыми независимыми соседями. Соглашение привело к формированию Шанхайской пятерки, которая позже стала Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в 2001 году с добавлением Узбекистана (с тех пор она приветствовала Индию и Пакистан в качестве членов).





Китай никогда не хотел открыто бросать вызов России. Вот почему Пекин сначала проник в регион экономически, а затем усилил свое влияние в других местах. В последующие годы Китай продвигал широкую стратегию, направленную на невмешательство в дела других стран, построение экономического сотрудничества и повышение своей репутации во всем регионе. По мере того, как подъем Китая в двадцать первом веке начинает менять его восприятие Вашингтоном как будущего конкурента, Пекин все больше внимания уделяет углублению связей в Евразии, особенно в связи с тем, что военное присутствие США и множество союзников США в Восточной Азии накладывают ограничения на китайский. стратегия. «Рост Китая насторожил Соединенные Штаты и другие страны», — сказал Ма. «Экспансия на запад по суше была гораздо более безопасным методом, чем в Тихоокеанском регионе, где напряженность могла быстро нарастать». западная ползучесть В течение первого десятилетия двадцать первого века китайские стратеги сосредоточили свое внимание на Евразии, которая стала центром новой политики все более уверенного в себе Пекина. Но, как отмечает Дэниел Марки, автор книги «Западные горизонты Китая», в то время не сразу было ясно, сможет ли Пекин достичь своего нынешнего статуса через бывший Советский Союз. Подробнее: Спец-раздел о распаде Советского Союза. «Неясно, окажется ли Китай той страной, которая выиграет от распада Советского Союза или сможет распространить свое влияние на Евразию», — сказал Марки RFE / RL. В центре внимания Пекина в основном находится Центральная Азия, которую китайские политики все больше и больше начинают рассматривать как стратегический регион, жизненно важный для его безопасности, расположенный вдоль Афганистана и провинции Синьцзян на западе Китая. Регион также богат природными ресурсами, которые Китаю, как крупнейшему в мире потребителю нефти и газа, необходимы для поддержания своего внутреннего роста.





В 2010 году генерал Народно-освободительной армии Китая Лю Ячжоу назвал Среднюю Азию «богатым пирогом, подаренным китайскому народу сегодня с небес», что, по его словам, было стратегической слабостью Пекина, где давление Запада могло бы иметь «более далеко идущий эффект» от Тихого океана. Примерно в это же время продолжилась серия преобразований. Чтобы изменить отношение Пекина В мире. Китай пережил глобальный финансовый кризис 2008 года лучше, чем большинство стран, но вышел из него, столкнувшись с проблемами избытка производственных мощностей во многих своих отраслях и нуждаясь в доступе на новые рынки. Более того, как и Китай превзошел Японию В 2010 году, будучи второй по величине экономикой мира, многие страны Евразии стремились привлечь инвестиции и имели ограниченный доступ к ним с Запада или России. «Китай не всегда считался привлекательным инвестором», — сказал Марки. «Только во время финансового кризиса многие страны действительно открылись Китаю больше, отчасти из-за отчаяния и потребности в инвестициях». В 2012 году Ван Цзеси, влиятельный ученый и бывший декан Школы международных исследований Пекинского университета, изложил стратегию масштабного экономического и дипломатического рывка на запад с целью усиления влияния в Евразии. Эта стратегия, получившая название «Марш-Запад», была ответом на изменение баланса США в сторону Восточной Азии, и многие из ее идей легли в основу Инициативы «Один пояс, один путь» и Си. Новаторский внешнеполитический проект который был представлен в Казахстане в 2013 году.





С тех пор Глобальная инициатива « Один пояс, один путь » запустила проекты в Латинской Америке, Африке и Евразии на сумму в сотни миллиардов долларов и позволила Пекину расширить свое влияние и создать новые возможности для своих компаний, поскольку он инвестирует в такие стратегические места, как пакистанский порт Гвадар и железные дороги через центр страны. Азия и обширный, но неспокойный нефтяной сектор Ирана. «В сознании многих китайских политиков Китай возродил свою историческую и традиционную роль в Центральной Азии и других частях Евразии», — сказала Ма из Государственного университета Фростберга. «За 30 лет он превратился из преимущественно российской зоны влияния». Новая Евразия Хотя визит Горбачева в Китай в 1989 году не был таким переломным, как надеялись некоторые советские политики, это видение более тесных отношений между Пекином и Москвой материализовалось при Си и российском президенте Владимире Путине. Россия с беспокойством следит за подъемом Китая, а у Москвы есть свои планы на регион в рамках Евразийского союза. Несмотря на это, обеим сторонам все же удалось наладить более тесные отношения в последние годы, и Путин отметил, что отношения были на самом высоком уровне в июле.





«Распад Советского Союза открыл дверь к более дружественным отношениям с Россией, — сказал Роланд. «Это своего рода волшебство — замечать, как быстро все меняется». Хотя Пекин и Москва не согласны по многим вопросам, они не допустили возникновения трений и были в значительной степени мотивированы взаимной враждебностью по отношению к Соединенным Штатам. И Китай, и Россия проявили повышенную готовность вместе решать международные вопросы и начали вместе проводить военные учения.