тДело о климатическом протесте Вайолет Куоко, которая была Его приговорили к 15 месяцам лишения свободы Ненадолго заблокировать путь движения по Сиднейскому мосту Харбор-Бридж — пугающее событие. Это была мирная акция протеста, но, по словам ее адвоката, отказ суда освободить ее под залог до марта — это условие, которое обычно применяется к жестоким преступникам. Исследователь из Хьюман Райтс Вотч назвал решение «возмутительный».

Эскалация этого вопроса до совершенно несоразмерного наказания является частью тенденции к сужению гражданского пространства, которая отражается и в других демократических обществах. в Соединенном Королевстве, новое законодательство Он намерен дать полиции беспрецедентные полномочия по прекращению протестов и наказанию демонстрантов. Новые законы Нового Южного Уэльса, по которым была осуждена Вайолет, были поддержаны как либеральным правительством, так и лейбористской оппозицией, обе из которых получают пожертвования от компаний, занимающихся ископаемым топливом. Эти новые законы означают, что мирным климатическим активистам грозит гораздо более суровое тюремное заключение, чем серьезным преступникам.

Это тревожная тенденция, и ставки высоки. Я знаю, каково это жить в стране, где нет возможности выразить несогласие, когда правительство проводит политику, которая так невежественна в отношении жизни.

В 2019 году она начала еженедельную климатическую акцию протеста на Пушкинской площади в Москве. Власти делают демонстрации в России практически невозможными. Чтобы избежать ограничений на собрания, мы встали в ряд и передали между собой один картонный транспарант. После 40 недель я тоже Их арестовали и посадили в тюрьму на шесть дней.

Ранее в этом году, когда пространство для протестов сузилось, мы с моим партнером были вынуждены бежать из России после демонстрации против путинского вторжения в Украину. В октябре Россия Он лишил меня моей национальностичто делает меня лицом без гражданства.

В оппозиции нет места Россия. Любого, кто пытается высказаться, жестоко заставляют замолчать. В то время как война является самым вопиющим нынешним примером этого, также не ведется серьезного обсуждения климата в моей стране. Несмотря на периодическое омывание окружающей среды, система не имеет реального намерения сокращать свои выбросы. Российское государство ведет мир к катастрофе без малейших угрызений совести, и мало реальных шансов, что российские граждане смогут изменить этот курс, не прибегая к решительным действиям.

Существующие в демократических обществах, таких как Австралия, свободы призывать своих лидеров к ответственности, когда это действительно важно, жизненно важны и не могут восприниматься как нечто само собой разумеющееся.

Многие голоса, считающиеся более «умеренными», теперь призывают к более прямым действиям, таким как «Захвати шоссе», учитывая скорость, с которой Климат рушится. Многие ученые все больше раздражаются из-за того, что их многолетние предупреждения не встретили серьезного отклика со стороны правительств. С внедрением этих же методов. Ранее в этом году Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что, хотя «климатических активистов иногда изображают опасными экстремистами», именно страны, увеличивающие производство ископаемого топлива, относятся к числу худших. «Действительно опасные экстремисты».

Фиолетовая группа активистов, Огнеупорная Австралия, из-за лесных пожаров «Черное лето» в Австралии в 2019–2020 годах, в результате которых погибло 450 человек и более 3 миллиардов животных. Многие из их требований касаются чрезвычайных мер, таких как запрет на курение в школах и воздушные конвейеры для тушения лесных пожаров.

Само их существование говорит о вопиющей несостоятельности руководства. Несмотря на то, что австралийское правительство является богатой страной и очень уязвимо перед климатическим кризисом, Задерживать и препятствовать значимому сокращению выбросов — дома и на мировой арене. Теперь они не могут обеспечить надлежащее реагирование на стихийные бедствия, когда происходят разрушительные лесные пожары и наводнения. В течение последних нескольких месяцев Вайолет пыталась заполнить дыры, оставленные этим вакуумом лидерства, в том числе помогая пострадавшим от наводнения в Лисморе восстановить свои дома.

Австралия, наряду с Россией и Саудовской Аравией, остается сверхдержавой, работающей на ископаемом топливе, экспортируя уголь и газ, которые буквально готовят наш мир. Даже новый местный климатический план Австралии Крайне недостаточно. Если все страны последуют примеру Австралии, планета потеплеет более чем на три градуса — траектория, соответствующая массовым вымираниям, более частым и более смертоносным пожарам и наводнениям, а также коллапсу продовольственных систем.

Российский режим считает, что он извлекает выгоду из того же хаоса, который вызовет нестабильный климат, в то время как он может продолжать продавать нефть и газ для разжигания своей войны. А российская пропаганда восхваляет такие решения, как дело Вайолет Коко. Им позволено оправдывать репрессии в нашей стране. На таких примерах говорят: «Понимаете, Россия ничем не отличается от других стран, проблема в вас».

Но проблема не в нас, проблема в несостоятельности власть имущих. Если австралийцы не имеют права мирно протестовать и требовать, чтобы правительство защищало своих граждан и принимало меры по борьбе с изменением климата в соответствии с наукой, то это мрачная перспектива для всех.