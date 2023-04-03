Как команда Tetris Crew перенесла Абердин в Москву и Японию

Режиссер тетриса Джон С. Бэрд рассказал о проблемах преобразования некоторых из самых знаковых зданий Абердина в Москву времен железного занавеса для своего нового фильма.

Здесь режиссер, родившийся в Питерхеде, рассказывает о том, как экранная магия Гранитного города изменила Россию советской эпохи для фильма, который сейчас транслируется, с Тэроном Эгертоном в главной роли и рассказывает историю происхождения популярной видеоигры Nintendo.

Апартаменты Seamount Court

Джон С. Берд: «Мы использовали дизайн интерьера и экстерьера. Мы использовали коридоры, лестницы и передний двор над парковкой.

«Я показал этот фильм группе российских актеров, которые занимались пост-продакшном, выполняя ADR (дополнительную запись диалога) для российской аудитории. Я показал им сцену, где Алексей играет в теннис на снегу, и сказал: «Как вы думаете, то есть?

И они назвали почти все российские города, и они не могли их найти Потом они начали в Венгрии, Будапеште, Чехословакии, во всех этих местах.

«Дорога в Seamount Court была настоящей находкой. Мы почти не могли ею пользоваться, потому что дорожка была закрыта в течение многих лет. снять стекло, так что это была большая операция.» С использованием кранов.

Я думаю, что это была одна из причин, почему правление отказало нам, потому что они не хотели участвовать в этом. Но они не могли сказать «нет», поэтому мы должны это сделать».

Здание Халлибертон, Дайс

Джон С. Берд: «Здание в Dice дублируется для зарубежной штаб-квартиры Nintendo в Японии. Звучит так забавно, когда вы говорите, что мы в Dice дублируемся для Японии».

«Мы также снимали там интерьеры, и у нас было множество статистов из Юго-Восточной Азии, многие с северо-восточным акцентом».

Зоологический корпус

Джон С. Бирд: «Я ходил в Абердинский университет, поэтому почти каждый день проходил мимо Зоологического корпуса. Мне и в голову не приходило, что я на самом деле превращу его в советскую Москву».

«Это один из самых известных образцов бруталистской архитектуры во всей Великобритании, и мне трудно придумать что-то более подходящее для того, что мы пытались найти.

«У нас было много компьютерной графики на заднем плане, чтобы Москва выглядела огромной, потому что нам нужны были снимки квартир и зоологического здания с дронов, чтобы они выглядели как настоящая Россия, настоящая Москва».

Джеррард Стрит

Джон С. Бирд: «Мы пытались рассказать историю о том, как Алексея выгнали из его квартиры и поместили в более суровый район. Джеррард-стрит сама по себе совсем не кажется суровой. Так что у нас было много трюков. у нас в рукаве — как горящая машина и парень, писающий посреди улицы, и люди смотрят на них».

«Я приношу свои извинения жителям Джеррард-стрит — я знаю, что ваша улица не выглядит так каждый день».

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