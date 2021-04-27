Как космическая гонка изменила советское искусство

Он стоит за воротами Выставка достижений народного хозяйства, Гигантский коммерческий парк развлечений, призванный продемонстрировать мощь советской промышленности и науки. Он был построен в то время, когда СССР лидировал в космической гонке. Время, по словам капитана подводной лодки в «Охоте за Красным Октябрем», «мир содрогнулся от звука наших ракет». Памятник покорителям космоса – космическое искусство масштабов за пределами этого мира.

Построенная из титана, это статуя ракеты, выпущенной с земли, высотой 107 метров, возвышается над всем в самом парадном саду – вдвое больше ракет Восток, вдохновленных его миссиями, одна из которых отображается внутри парк. Гранит, облицованный титаном, настолько велик, что на его пьедестале может разместиться целый музей. Мемориальный музей космонавтики.

В политической системе, в которой религия была запрещена, а наиболее революционные личности почитались до Советского Союза, советские художники вместо этого обратились к иконам советских лидеров, таких как Ленин, и иконам промышленности и науки в Советском Союзе – и космосу.

Раннее лидерство Советского Союза в космической гонке во главе с захваченными немецкими учеными и блестящими дизайнерами, такими как Сергей Королев, стало новым холстом для советских художников, скульпторов и дизайнеров продукции. Но ее корни гораздо глубже, – говорит Александра Санкова, директор. Московский музей дизайна.

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«Этот интерес к космосу начался задолго до прихода к власти Советов и восходит к временам Циолковского. [a 19th-Century Russian rocket pioneer]. Все думали, что он сошел с ума, но Советы после революции сделали его частью постоянной идеологии ».

Санкова говорит, что космические иконы СССР процветали в 1920-х и 1930-х годах, как и везде в мире, подпитываемые представлениями журнала Science о жизни в будущем веке. Но его популярность как предмета резко возросла с кристаллизацией космической гонки. Советская космическая программа, которая когда-то была тщательно охраняемым секретом, стала мощным инструментом пропаганды, но также получила широкую поддержку со стороны самих художников. «В 60-е годы всех внезапно очень воодушевила идея побывать в космосе», – говорит Санкова. «Дизайнеры создавали картины, вдохновленные этими открытиями инопланетян не потому, что они были« коллективным »делом, а потому, что они были очень гордыми и вдохновленными.