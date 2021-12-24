Как космонавты отмечают рождество и другие праздники в космосе

В течение всего курортного сезона орбитальная лаборатория принимает семь членов экипажа.

В международный экипаж входят российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Астронавты НАСА Раджа Чари, доктор Томас Маршберн, Кайла Бэррон и Марк Ванде Хе; и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Маурер пошутил, что экипаж сможет вместе отпраздновать Рождество 16 раз, пока космическая станция вращается вокруг Земли.

«В космосе появилась новая семья, поэтому я с нетерпением жду Рождества всей семьей», — сказала Шари.

Обычно вся команда собирается для особого обеда и звонит домой, чтобы поговорить с друзьями, семьей и любимыми.

Они также вместе встретят Новый год.

«Нам повезло, что у нас есть возможность увидеть так много стран, и мы можем перейти с одной стороны на другую всего за несколько минут», — сказал Маршборн. «Это действительно дает нам чувство единства для всех людей во всем мире».

«Мы видим восход солнца несколько раз в день, поэтому хорошо думать о том, что люди просыпаются на Новый год каждый раз, когда мы видим восход солнца», — добавила Чари.

Маурер очень хочет начать некоторые научные эксперименты, прибывшие на грузовом вагоне, и сказал, что это «станет отличным началом нового года».

Отдых вдали от земли

Астронавты отмечают традицию празднования праздников в космосе со времен миссии Аполлона, когда экипаж Аполлона-8 в 1968 году передал в прямом эфире сообщение в канун Рождества, по очереди читая Книгу Бытия в Библии.

Астронавт НАСА доктор Эндрю Морган сказал CNN в 2020 году, что то, как эти праздники отмечаются и отмечаются, зависит от отдельного экипажа, и ветераны космонавтики, как правило, делятся предложениями и идеями с новичками перед посадкой на борт.

В 2019 году Морган провел на космической станции весь курортный сезон вместе с коллегами Джессикой Меир, Кристиной Кох, Александром Скворцовым, Олегом Скрипочкой и Лукой Пармитано.

В дни, предшествующие празднику, Морган и его команда играли рождественскую музыку по всей станции и смотрели классические праздничные фильмы, чтобы создать атмосферу праздника. Он сказал, что команда также использовала монитор с записью горящего Святочного полена, чтобы было похоже, что на космической станции есть уютный камин.

Из-за интернационального характера своей команды они фактически отмечают Рождество дважды: Рождество 25 декабря и Русское православное Рождество 7 января.

Меир — еврейка, она отметила кончину Хануки на космической станции, разместив в Твиттере фотографии своих праздничных чулок, но она также выросла, отмечая Рождество, и присоединилась к празднованию на станции.

Если вы планируете заранее купить рождественские подарки в Черную пятницу, то для астронавтов, которые заранее продумывают свою космическую миссию, если она включает в себя праздники, все обстоит иначе.

«Примерно год назад нам пришлось подумать, чтобы убедиться, что мы купили эти подарки, упаковали их и все время держали в секрете», — сказал Морган.

Морган знал, что у Пармитано есть особое русское лакомство, называемое шоколадным сыром, который по сути представляет собой тяжелую шоколадную помадку, поэтому Морган оставил его, чтобы включить в свой подарок Пармитано. Морган также дал каждому члену экипажа гармошку в багажнике, чтобы у них был ансамбль губной гармошки на борту.

Вместе команда делила праздничное сообщение И они обогатили свои центры управления полетами по всему миру, воздержавшись по одному от «Счастливого Рождества» Джона Леннона и «Фелис Навидад» Хосе Фелисиано — все в празднично полосатой пижаме.

Морган скучал по своей семье и думал о традициях, которые обычно разделял с ними. Одно из его любимых занятий — провести сочельник при свете свечей. Он вырос с этой традицией и продолжает ее со своей семьей по сей день.

Когда он проснулся рождественским утром на космической станции, все огни в аппаратах были выключены, что является нормальным явлением, пока астронавты спят.

Но Кох взял маленькие фонарики и покрыл их золотой лентой, чтобы они выглядели как зажженные свечи. Они были повсюду — в лаборатории, в палатах экипажа, на кухне, где ест экипаж.

«Когда я увидел это, я задохнулся от ностальгии, — сказал Морган. «Это заставило меня задуматься о том, что я скучал по семье на Рождество, но также подумал о жесте Кристины. Она обратила внимание на эти мелкие детали, и они были такими значимыми. Это одно из многих заветных воспоминаний о моем пребывании на космической станции».

Пусть тебе будет хорошо каждый год

Космическая станция работает по Гринвичу, чтобы придерживаться расписания. Экипаж становится свидетелем 16 восходов и 16 закатов каждый день, когда они вращаются вокруг Земли со скоростью 17 500 миль / ч (28 000 км / ч).

Поэтому, когда приходит время сказать «С Новым годом», у команды есть множество возможностей отпраздновать это. Астронавты звонят каждому диспетчеру миссии, когда Новый год приближается к их часовому поясу.

Канун Нового года для российской команды намного больше, чем Рождество, поэтому вся команда собралась вместе, чтобы отведать большой обед и тосты на следующий год.

Еще одна замечательная традиция — это посмотреть русский фильм, что в переводе означает «ирония судьбы». Морган сказал, что советская романтическая комедия 1976 года по телевидению содержит «немного странный сюжет о человеке, который настолько напивается, что попадает в Ленинград и не знает, как он туда попал».

Просмотр фильма в канун Нового года в России — явление культурное, поэтому в русской части его показывают по традиции.

«Испытать это с нашими русскими товарищами по команде было особенным, — сказал Морган. «Этот обмен этими традициями и опытом других праздников и обмен ими друг с другом через международную команду — вот то, что я извлечу из этого опыта. Он воплощает в себе все хорошее, что есть в международном сотрудничестве и обмене опытом. традиции разных стран ».