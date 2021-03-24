Как космонавты ходят в ванную в космосе? UB Now: новости и мнения преподавателей и сотрудников Университета Буффало

Трейси Грегг, доцент геологии, отвечает на вопрос о статье «Любопытные дети» в «Беседе». Независимо от того, используете ли вы яму в земле или роскошный позолоченный туалет, сила тяжести уносит ваш мусор вниз и от вас. Для космонавтов «делать домашнее задание» немного сложнее. Без силы тяжести любые капли или капли могут выплыть из унитаза. Это вредно для здоровья космонавтов и чувствительного оборудования на космической станции. Я изучаю вулканы на других планетах, и мне интересно, как люди действуют в экстремальных условиях, таких как космос. Так как же пойти в ванную комнату в космосе или на Международной космической станции? Осторожно – и с отсосом.

В 1961 году Алан Шепард стал первым американцем, побывавшим в космосе. Его полет должен был быть недолгим, так что писаться не планировалось. Но запуск был отложен более чем на три часа после того, как Шеперд поднялся на борт ракеты. В конце концов, он спросил, может ли он слезть с ракеты, чтобы пописать. Вместо того, чтобы тратить больше времени, Центр управления полетами пришел к выводу, что Шеперд может безопасно мочиться в своем скафандре. Первый американец вышел в космос в мокром нижнем белье. К счастью, в наши дни на космической станции есть туалет. Оригинальный унитаз 2000 года был разработан для мужчин, и женщинам было трудно пользоваться им: приходилось мочиться стоя. Для дефекации астронавты использовали набедренные ремни, чтобы сидеть на маленьком унитазе и плотно прижимать свои днища к сиденью унитаза. Он не работал, и его было трудно содержать в чистоте.

Так в 2018 году НАСА потратило 23 миллиона долларов на A. Новый улучшенный туалет Для космонавтов на Международной космической станции. Чтобы обойти разделители ванных комнат без силы тяжести, Новый туалет Он был специально разработан Вакуумный туалет. Он состоит из двух частей: шланга с воронкой на одном конце для мочеиспускания и небольшого приподнятого сиденья унитаза для дефекации. В ванной комнате множество ручных ручек и шагов, поэтому космонавтов не увлечет своими делами. Чтобы помочиться, они могут сидеть или стоять, а затем плотно прижимать воронку и шланг к коже, чтобы ничего не вылилось. Чтобы выделиться, космонавты поднимают крышку унитаза и садятся на сиденье – прямо как здесь, на Земле. Но этот унитаз начинает смывать, как только крышка поднимается, чтобы вещи не уносились прочь – и чтобы избавиться от неприятного запаха. Чтобы обеспечить плотное прилегание сиденья унитаза к фону космонавта, сиденье унитаза меньше, чем сиденье в вашем доме.

Моча содержит более 90% воды. Поскольку вода тяжелая и занимает много места, лучше перерабатывать мочу, чем приносить чистую воду с земли. Вся моча космонавта собирается и возвращается в чистую питьевую воду. Астронавты говорят: “Сегодняшний кофе Завтрашний кофе!“ READ 10 удивительных космических фотографий от туристического фотографа 2020 года Иногда трубку космонавта поднимают Приземленный Однако, чтобы исследовать это ученые, в большинстве случаев мусор из туалетов, включая экскременты, сжигается. Трубка опорожняется в мешки для мусора, которые помещаются в герметичные контейнеры. Космонавты также кладут в контейнеры туалетную бумагу, салфетки и перчатки – перчатки помогают содержать все в чистоте. Затем контейнеры загружаются в грузовой корабль, который доставляет припасы на космическую станцию, и этот корабль запускается на Землю и горит в верхних слоях атмосферы Земли. Если вы когда-нибудь видели восходящую звезду, это мог быть метеор, горящий в атмосфере Земли, или, может быть, это были горящие фекалии астронавта. И в следующий раз, когда вам нужно будет помочиться или опорожнить кишечник, будьте благодарны за то, что вы делаете это с помощью силы тяжести.