Как купить Android TV Box без вредоносных программ

«Android TV» имеет два основных значения на современном рынке. Есть официальная ОС Android TV от Google, на которой работают телевизоры, потоковые устройства и телевизионные приставки, и есть даже Android, но на ТВ. Разница имеет решающее значение для вашего опыта, и если вы вообще заботитесь о своей безопасности, вам следует избегать последнего любой ценой.

Проблема с полосатыми Android TV боксами

Не нужно много времени, чтобы найти простые устройства, которые называют себя «Android TV», на Amazon и других крупных рынках. Эти коробки часто рекламируют высококачественный вывод, мощные характеристики и возможность запуска приложений, таких как Kodi, часто для доступа к «бесплатному», но обычно нелегальному контенту. Но независимо от того, для чего вы хотите купить эти коробки, есть несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание.

Прежде всего, это вопрос безопасности.

Как было обнаружено Ранее в этом году, Было обнаружено, что одна из популярных приставок Amazon «Android TV» продается с вредоносным ПО на борту. Устройство также загружало множество вредоносного контента из Интернета, как только оно было подключено к вашей сети. На этой неделе люди более Linus Tech Tips опубликовал видео Изучив несколько других популярных приставок «Android TV», продаваемых в Интернете, мы обнаружили, что все они имеют одинаковую фактическую структуру для процветания вредоносного ПО. потенциальнонанести физический вред вашей информации или другим устройствам в вашей сети.

Помимо этой проблемы, есть и другие возможные проблемы с покупкой этих коробок. Android, встроенный в систему, часто не обновляется, что оставляет открытой дверь даже для относительно «чистого» устройства для заражения злоумышленниками, использующими уязвимости, исправленные в более поздних версиях Android.

Как показано в видео LTT, также нет гарантии, что то, что написано в листинге, действительно то, что вы покупаете. Несколько протестированных боксов имели меньше доступной оперативной памяти, чем рекламировалось, и некоторые из них не могли выводить заявленное разрешение 4K, даже заблокированное до 720p.

Означает ли это, что вам никогда не следует покупать устройство «Android TV»? Нет, но нужно быть осторожным при выборе того, что покупаешь.

ОС Android TV против Android на телевизоре — различия, на которые следует обратить внимание

Как упоминалось в начале, существует два типа «Android TV». В случае с неверными коробками вы смотрите на Android, но по телевизору. Эти устройства обычно работают на разветвленной версии Android, модифицированной из кода Android с открытым исходным кодом. Они редко поддерживаются Google, и каждая часть программного обеспечения на борту модифицируется или взломана.

С другой стороны, есть операционная система Android TV. Это законное предложение, которое исходит непосредственно от Google.

Операционная система Android TV — это платформа, на которой основаны возможности Android TV, Google TV и персонализированные возможности, разработанные поставщиками платного телевидения. Недавно мы рассказали о глубокой истории Android TV, в том числе о том, как он стал Google TV.

Краткая версия заключается в том, что когда вы покупаете устройство «Android TV», вам нужно обратить внимание на следующие ключевые моменты:

Плей Маркет установлен с Другие приложения Google.

Главный экран выглядит как один из двух дизайнов ниже.

Найдите теги Google Assistant.

Устройства с ОС Android TV редко имеют сложные пульты дистанционного управления.

Нередко простая коробка «Android TV» включает поддержку Play Store, но ее часто взломали постфактум. Одна вещь, которая помогает показать, что вы получаете законное предложение, заключается в том, что другие приложения Google, такие как YouTube, также установлены. Netflix также обычно устанавливается на официальные устройства с ОС Android TV.

Вам также нужно будет посмотреть на главный экран. ОС Android TV в 2023 году будет иметь один из двух вариантов появления на потребительских устройствах, оба из которых можно увидеть ниже. Они могут быть изменены небольшими способами, но в целом ваше устройство должно иметь что-то почти идентичное им.

Гугл ТВ Андроид ТВ

Google Assistant — еще один важный признак того, что ваше устройство Android TV является законным. Google Ассистент на устройствах с ОС Android TV будет иметь ярлык на пульте дистанционного управления и отображаться в нижней или верхней части пользовательского интерфейса с полностью отображаемым логотипом Ассистента.

Наконец, еще один очевидный признак, который часто так же прост, как пульт дистанционного управления. Официальные устройства с ОС Android TV почти всегда поставляются с довольно простыми пультами дистанционного управления. На Chromecast с Google TV всего восемь кнопок и крестовина. То же самое верно для Nvidia Shield TV и других. Все с дополнительными кнопками обычно Он включает только цифровую клавиатуру для ввода канала. Это не обязательно относится к телевизорам, но часто имеет место для телевизионных приставок и потоковых ключей.

Это один из самых популярных пультов дистанционного управления Android TV.

Рекомендации 9to5Google для Android TV

Не знаете, что взять? Мы пробовали множество устройств с ОС Android TV, поэтому вот наши главные рекомендации.

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