Как Мексика помогла Times вывести журналистов из Афганистана

Группа афганцев, работавших на New York Times, благополучно прибыла со своими семьями рано утром в среду – не в Нью-Йорк или Вашингтон, а в международный аэропорт имени Бенито Хуареса в Мехико.

Прибытие 24 семей было последней остановкой в ​​А ужасный побег из Кабула. Роль Мексики в спасении журналистов из The Times, и если все пойдет по плану, Wall Street Journal предлагает сбивающую с толку информацию о состоянии правительства США, поскольку две из самых влиятельных новостных организаций страны обратились за помощью в Вашингтон.

Мексиканские официальные лица, в отличие от своих американских коллег, смогли обойти бюрократизм своей иммиграционной системы и быстро подать документы, что, в свою очередь, позволило афганцам вылететь из осажденного аэропорта Кабула в Доху, Катар. В документах обещалось, что афганцы получат временную гуманитарную защиту в Мексике, пока они изучают другие варианты в Соединенных Штатах или где-либо еще.

«Теперь мы привержены внешней политике, которая продвигает свободу слова, свободы и феминистские ценности», – сказал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в телефонном интервью. Ссылаясь на национальную традицию приветствовать всех, от лидера кубинской независимости XIX века Хосе Марти до немецких евреев и южноамериканцев, спасающихся от переворотов, он сказал, что Мексика открыла свои двери для афганских журналистов, «чтобы защитить их и соблюдать эту политику».