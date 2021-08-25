Как Мексика помогла Times вывести журналистов из Афганистана

Группа афганцев, работавших на New York Times, благополучно прибыла со своими семьями рано утром в среду – не в Нью-Йорк или Вашингтон, а в международный аэропорт имени Бенито Хуареса в Мехико.
Прибытие 24 семей было последней остановкой в А ужасный побег из Кабула. Роль Мексики в спасении журналистов из The Times, и если все пойдет по плану, Wall Street Journal предлагает сбивающую с толку информацию о состоянии правительства США, поскольку две из самых влиятельных новостных организаций страны обратились за помощью в Вашингтон.
Мексиканские официальные лица, в отличие от своих американских коллег, смогли обойти бюрократизм своей иммиграционной системы и быстро подать документы, что, в свою очередь, позволило афганцам вылететь из осажденного аэропорта Кабула в Доху, Катар. В документах обещалось, что афганцы получат временную гуманитарную защиту в Мексике, пока они изучают другие варианты в Соединенных Штатах или где-либо еще.
«Теперь мы привержены внешней политике, которая продвигает свободу слова, свободы и феминистские ценности», – сказал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в телефонном интервью. Ссылаясь на национальную традицию приветствовать всех, от лидера кубинской независимости XIX века Хосе Марти до немецких евреев и южноамериканцев, спасающихся от переворотов, он сказал, что Мексика открыла свои двери для афганских журналистов, «чтобы защитить их и соблюдать эту политику».
Объясняя стремительную работу, которую делает страна, Эбрард добавил: «У нас не было времени, чтобы пройти через обычные официальные каналы».
Путь афганских журналистов и их семей в Мексику был таким же произвольным, личным и хрупким, как и все остальное в безумной и разрозненной эвакуации Кабула. Г-н Эбрард был дома около 17:00 12 августа, когда он получил сообщение WhatsApp от Аззама Ахмеда, бывшего главы офисов Times в Кабуле и Мексике, который находился в отпуске.
«Готово ли правительство Мексики принять беженцев из Афганистана?» – спросил г-н Ахмед, который поддерживал теплые отношения с г-ном Эбрардом, несмотря на то, что иногда критиковал мексиканское правительство за его репортажи. «У нас есть люди, хорошие люди, которые пытаются выбраться».
Мистер Эбрард быстро ответил, что это невозможно. Затем он сказал, что думает, сможет ли его министерство обойти обычные «часы и часы» работы и заседания кабинета министров. «Я позвонил президенту и объяснил ситуацию», – сказал он.
Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор согласился с тем, что «ситуация развивается очень быстро, и решение должно быть принято так же быстро», – сказал г-н Эбрард в интервью на этой неделе.
«Мы рассмотрели этот запрос, а не внешнюю политику Мексики и США», – сказал он. «Напротив, это позиция, разделяемая мной и человеком, который в течение нескольких лет был корреспондентом New York Times в Кабуле и имел возможность принимать некоторые решения».
Г-н Эбрард написал г-ну Ахмеду около 18:30, чтобы сказать, что Мексика готова помочь, предоставив гарантии – чартерной авиакомпании или другому правительству – что они примут список афганцев.
Но с приближением талибов к Кабулу ситуация изменилась. Коммерческий аэропорт был закрыт, и в течение некоторого времени вылетали только американские рейсы. Катар, куда приземлялись американские самолеты, обычно принимает афганцев только в том случае, если тамошние официальные лица уверены, что они переедут в третью страну.
Новостные организации держат в секрете многие подробности прохождения афганцев, отчасти из-за опасений затопить узкие каналы для бегства. «Таймс» не продвигала своих договоренностей с Мексикой. Когда с ним связались, Мексика направила приглашение Wall Street Journal и Washington Post. Главный редактор журнала Мэтт Мюррей сказал, что газета планирует отправить свою команду, которая сейчас базируется в Катаре и Украине, в Мексику. Пресс-секретарь The Post отказалась комментировать его планы.
Когда США увеличили количество эвакуационных рейсов, политизированная и бюрократическая иммиграционная система США изо всех сил пыталась справиться с этим. Многие специальные визы, выдаваемые Соединенными Штатами, требуют от журналистов провести по крайней мере год в третьей стране, что, вероятно, успокоит силы, которые предупреждают, что иммигранты-мусульмане могут быть террористами, действующими под слишком глубоким прикрытием.
Поэтому правительства по всему миру вмешиваются, как они это сделали, когда сирийские журналисты бежали из войны в этой стране – в основном в поисках дома в Европе. Многие другие отправились в Турцию, которая также поспешила предоставить спасательный круг афганским журналистам. Главный редактор Times сказал, что Узбекистан тоже принял беженцев и представил себя кратковременным пунктом назначения для журналистов Times.
Катар, который поддерживал отношения с талибами и проводил мирные переговоры, играл центральную роль. По сообщениям, ее посол в Кабуле отвез колонны в безопасное место, и первая волна эвакуированных, в том числе журналистов, отправилась в Доху. Британские солдаты Также она участвовала в эвакуации журналистов журнала. упомянул.
Понять захват Афганистана талибами
Кто такие талибы? Талибан возник в 1994 году на фоне беспорядков, последовавших за выводом советских войск из Афганистана в 1989 году. Они использовали жестокие публичные наказания, включая порку, ампутации и массовые казни, чтобы обеспечить соблюдение своих правил. Вот еще о История их происхождения и их послужного списка правителей.
Помощь Мексики в спасении союзников США идет вразрез с обычным представлением страны о вызывающей разногласия иммиграционной политике США, но Эбрард отказался останавливаться на иронии. «Возможно, общество в Соединенных Штатах не знакомо с мексиканскими традициями в отношении беженцев», – ласково сказал он.
Министр добавил, что не может винить в этом уход США из Кабула. «Нелегко организовать эвакуацию тысяч людей за короткий период, когда вы уходите из страны», – сказал он.
Г-н Эбрард добавил, что мексиканское правительство теперь стремится предоставить аналогичную защиту другим журналистам и женщинам, подвергающимся риску в Афганистане.
«Мы очень благодарны правительству Мексики за помощь и щедрость», – сказал А.Г. Сульцбергер, издатель The Times. Их помощь неоценима в защите наших афганских коллег и их семей от опасности. Мы призываем все международное сообщество последовать этому примеру и продолжать работать в интересах многих храбрых афганских журналистов, которые по-прежнему находятся в опасности ».
Официальный представитель США заявил, что многие афганские журналисты по-прежнему не могут добраться до аэропорта, в том числе большинство сотрудников правительственных агентств «Голос Америки» и «Радио Азади».
Г-н Сульцбергер сказал, что помощь не повлияет на освещение The Times Мексики, назвав это гуманитарной проблемой, отметив, что «все, кто помог нам, понимают, что наше освещение является полностью независимым и полным».
Г-н Эбрард – важная фигура в мексиканской политике, бывшего мэра Мехико часто называют возможным преемником президента Обрадора. Он также известен своим более мягким отношением к прессе, чем президент, который часто критикует новостные организации (включая The Times) на длительных пресс-конференциях. Но министр иностранных дел сказал, что не ожидал, что Мексика окажет помощь в каких-либо новостных службах.
«Я думаю, что у этих газет разные позиции по поводу правительства, очень критические позиции, и я думаю, что это не изменится», – сказал он.
Мексиканское правительство пытается остановить волну иммигрантов из Центральной Америки и спрашивает, как оно может оправдать принятие афганцев, при этом заставляя никарагуанцев оставаться дома. Г-н Эбрард сказал, что действия правительства соответствуют мексиканскому давлению с целью «прояснить разницу между экономическими мигрантами и людьми, ищущими убежища и убежища», – сказал он.
Г-н Эбрард сказал, что не ожидал большой внутренней критики за то, что быстро принял афганцев. «Люди в Мексике очень сочувствуют беженцам, которые сейчас находятся в Афганистане», – сказал он. Он сказал, что будет в аэропорту в среду утром, чтобы сам встретить афганцев и сказать: «Добро пожаловать в Мексику».