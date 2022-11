Как «Мертвые души» научили Мела Брукса писать комедии

Какие книги, если таковые имеются, больше всего способствовали вашему творческому развитию?

Я могу назвать влиятельных авторов, таких как Томас Харди, Генри Филдинг, Гюстав Флобер, Виктор Гюго, Герман Мелвилл, Диккенс, Толстой, Достоевский, Мольер и сотни других, которые повлияли на мое творчество. Но есть и целая группа великих писателей, которых не всегда признают таковыми, потому что они не писали книги — они писали тексты.

На мое художественное развитие оказали влияние многие великие поэты-лирики. На ум приходит, конечно же, песня Коула Портера «You Do Something to Me» (Делайте это вуду, у вас все хорошо), Ирвинг Берлин с «Let’s Face the Music and Dance» (Пока инструменталисты не убежали / Прежде чем они попросили нас оплатить счет / И пока у нас еще есть шанс / Давайте встретимся с музыкой и танцами), Ип Харбург с «Над радугой» (Где проблемы растворяются, как капли лимона / Далеко над верхушками дымоходов / Здесь ты найдешь меня), Айра Гершвин с «S’Wonderful» (««Ужасно красиво / «Рай» / «Это то, что я люблю видеть»), Алан Джей Лернер с песней «Было бы прекрасно?» (Много шоколада для меня, чтобы съесть / Много древесного угля дает много тепла / Теплое лицо, теплые руки, теплые ноги / О, разве он не был бы привлекательным?), Оскар Хаммерштейн II с «Ривер Оллман» (мне скучно, я устали Ирвинг Миллс с песней «Это ничего не значит»Это ничего не значит, все, что вам нужно сделать, это петь / Ду-а, ду-а, ду-а, ду-а). Пожалуй, самый известный поэт-лирик Ирвинг Цезарь, написавший «Чай вдвоем» и вместе с незабвенным Джорджем Гершвином «Свани» — и в его центре гениальная цепочка букв, пишущая «Дикси» (ДИКСИ-даже несмотря на то, что моя мать ждет/молится за меня, суани).

Должны быть сотни великих стихов, которые мы все можем назвать великой поэзией. Я выбрал лишь несколько, которые мне понравились и повлияли на мое письмо, но я счел необходимым признать талант, необходимый для написания запоминающихся слов.

Кто ваш любимый комикс? Ваши любимые мемуары комика?

Безусловно, мой любимый автор комиксов и мемуарист всех времен — незаменимый Карл Райнер. Он был величайшим натуралом, который когда-либо жил, натуралы никогда не получали такого признания, как другие комики, но они чрезвычайно ценны. Он написал несколько мемуаров и даже помог ему написать название одного из них — «Слишком занят, чтобы умереть». Все они полны воспоминаний о великом шоу-бизнесе и полны остроумия и мудрости.

Кто особенно хорошие писатели в индустрии развлечений?

Одна из лучших, что приходит на ум, — это Гей Талезе, которая писала для The New York Times и Esquire в конце 1960-х и 1970-х годах. Его эссе 1966 года «Фрэнк Синатра простудился» — шедевр. Он захватывает хорошее и плохое в Синатре, а также неизвестное. Я не одинок в своей оценке: автор Марио Пьюзо назвал Tales лучшим писателем документальной литературы в Америке.