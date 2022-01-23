Как мясной рулет стал культовым фаворитом: «Рай при свете приборной панели»

Одним из таких поклонников был художник Тодд Рандгрен, который, ошибочно полагая, что Мит Лоуф и Стейнман подписали контракт на запись, согласился продюсировать «Летучую мышь из ада». (Когда правда вышла наружу, он также согласился сам профинансировать запись.) Осенью 1975 года музыканты собрались в Bearsville Studio в Вудстоке, штат Нью-Йорк, где к ним присоединились участники группы Рундгрена Utopia, а также Вайнберг и Рой Биттан, пианист группы E Street Band.

Султон сказал, что «все приложили руку» к аранжировке песен. «Помню, когда я впервые услышал «Paradise», я подумал: «Очевидно, что это за песня», — сказал он. «Это что-то вроде перетасовки в стиле буги-вуги, а затем есть партия Фила Спектора, а затем немного «Thunder Road». Песня полностью раскрывалась перед нами, только Джим играл на пианино, а Мит Лоуф пел ее вживую».

После репетиций группа записала «Paradise» по частям, без вокала. Вайнберг сказал, что Штейнман заставил его играть «как неуправляемого подростка». «Подростковая игра на барабанах слишком наиграна и очень театральна; это как приправа, потому что это не то, чем хочется заниматься все время», — сказал он. «Но он говорил мне бить по этим штукам так сильно, чтобы они падали, и вы можете услышать это в «Paradise». К концу я уже просто бью по тарелкам».

Вокальные партии Фоули были записаны с одного дубля. «Я исполняла свою роль индивидуально, но Мит вошел в комнату, чтобы я могла сыграть и спеть ему», — сказала она. «Мы оба были в характере; он был тем бедным, напуганным, возбужденным парнем». Додд, который был одним из немногих, кто находился в комнате, когда Мит Лоуф записывал свой собственный вокал, сказал, что Мит Лоуф также играл характер, когда пел. Первоначальная запись изначально была длиннее и длилась около 11 минут; Додд сказал, что около трех минут бэк-вокала в конце песни были вырезаны.

Даже с готовым альбомом Meat Loaf и Steinman с трудом нашли контракт на запись. Додд вспомнил, как исполнительный директор звукозаписи Клайв Дэвис сказал Стейнману, «что ему нужно научиться писать рок-н-ролл». Но в конечном итоге альбом был принят и выпущен исполнительным директором Стивом Поповичем Cleveland International Records, и после выпуска в 1977 году он постепенно набирал обороты. Его популярности способствовал рекламный видеоклип на песню «Paradise», в котором на сцене выступали Meat Loaf и певица Карла ДеВито, подпевая под вокал Фоули.

В книге 2011 года «Я хочу свое MTV» Мит Лоуф сказал, что он обеспечил места для видео до полуночных показов «Шоу ужасов Рокки Хоррора». «Это по-прежнему самый продаваемый альбом в истории Голландии, а я там никогда не играл», — сказал он. «Это все из-за клипа «Paradise by the Dashboard Light»».