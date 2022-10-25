Как наблюдать частичное солнечное затмение на этой неделе

Когда во вторник начало появляться солнце, Луна втиснулась на орбиту Земли, чтобы представить небесное изображение — во всяком случае, его часть.
Частное солнечное затмение, которое будет видно из Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Азии, Станьте видимым первым в Рейкьявике, Исландия, 8:58 по местному времени; Солнце в конечном итоге покроет около 20 процентов (восход солнца был в 8:30 утра). К 11 часам утра в Лондоне Луна закроет 15% Солнца. Тени достигнут максимума около 16:00. Челябинск в южно-уральском регионе России, который, как ожидается, будет иметь 79-процентное покрытие, а затем вернется в Нью-Дели в 17:30 с 44-процентным покрытием.
затмение картинки Он начал распространяться в социальных сетях И в прямые трансляции Рано утром во вторник фотографы-любители опубликовали фотографии из Исландии и Великобритании. Хотя некоторым приходилось иметь дело с облаками, закрывающими обзор, другим удалось получить четкий обзор, открывая крошечную часть солнца, непрозрачную, как самое крошечное печенье.
Поскольку Луна меньше Земли, тень Луны покрывает лишь небольшую часть поверхности Земли и ее можно увидеть только из определенных мест. (Извини, Америка, это не для тебя. Но твое время пришло.)
Как работает солнечное затмение?
Солнечное затмение происходит, когда Луна частично или полностью закрывает Солнце, если смотреть с Земли. Когда луна вращается вокруг земли, а земля вращается вокруг солнца, луна застревает в середине и отбрасывает тень на землю. Любой, кто окажется в этой тени, сможет увидеть солнечное затмение.
Роберт Мэсси, заместитель исполнительного директора Королевского астрономического общества Великобритании, сказал, что эффект «вау» зависит от того, где вы его заметите.
Он сказал, что затмение в Лондоне будет «немного прохладным», но в Челябинске, Не новичок в астрономических событиях, затмение произведет «средний вау». В Индии наблюдатели затмения увидят, как луна откусывает от солнца, когда солнце начинает садиться, «что само по себе удивительно», — сказал доктор Масси.
В любом случае, доктор Мэсси сказал: «Если вы еще не видели его раньше, это отличный опыт».
Конечно, все зависит от прогноза погоды. Пасмурный день разрушит все надежды на наблюдение.
Чем это затмение отличается от других?
Выравнивание между Луной и Солнцем относительно редко. Поскольку орбита Луны слегка наклонена, солнечное затмение происходит только тогда, когда Луна пересекает плоскость орбиты Земли во время новолуния. Окна затмений происходят с интервалом в шесть месяцев. (Последнее частичное затмение было в апреле.)
Однако частные затмения происходят чаще, чем полные затмения, когда Луна полностью закрывает солнце. Доктор Мэсси сказал, что это конкретное частное затмение не приведет к драматическому событию. Для многих это будет похоже на облако, закрывающее солнце.
«В основном это будет укус солнца», — сказал он. «Не было бы заметно темнее, даже если бы вы были снаружи. Ваш глаз очень хорошо приспосабливается».
Получите очки затмения.
Если вы планируете Посмотреть затмение личноПомните одну важную вещь: никогда не смотрите прямо на солнце. Солнечное затмение может быть особенно опасным, потому что внезапные изменения яркости не дают вашим глазам возможности приспособиться. Чтобы безопасно смотреть шоу, вы можете либо Купите пару специальных очков которые имеют солнечные фильтры или Соберите пинхол-проектор. Вы гарантированно почувствуете себя ребенком в любом случае, но стоит быть осторожным.
«Люди должны понимать, что смотреть на солнце небезопасно», — сказал доктор Мэсси. «Даже если он покрыт на 20 процентов, это все равно оставляет огромное количество открытого солнца».
Доктор Мэсси сказал, что очки для затмения блокируют почти весь солнечный свет, поэтому вы можете увидеть кусочек луны, когда она находится перед солнцем. Телескопы со специальными солнечными фильтрами также являются опцией.
Доктор Мэсси также порекомендовал обратиться к местному астрономическому сообществу, у которого могут быть планы по приему групп наблюдателей, а также они могут ответить на вопросы. Или вы можете смотреть, не выходя из дома. Королевская обсерватория является хозяином Смотрите вечеринку на ее сайте. Проект виртуального телескопа Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире из Рима. Приглашаются все, даже американцы.
Планируйте заранее, пакуйте чемоданы.
Жители Соединенных Штатов получат шанс увидеть затмение в следующем месяце. Полное лунное затмение произойдет, когда Луна пройдет сквозь тень Земли С 7 по 8 ноября Он будет виден из Северной Америки, Южной Америки и Восточной Азии. Это будет последнее полное лунное затмение за три года.
Самое последнее полное затмение в Северной Америке, часто называемое «Великое американское затмение«В 2017 г. и Следующий будет в 2024 году. Следующее полное затмение будет в Великобритании только в 2090 году.
В 2023 году будет два кольцеобразных затмения, которые произойдут, когда Луна, Солнце и Земля находятся точно на одной линии, но Луна слишком далека от полного покрытия Солнца, создавая для наблюдателей эффект «бычьего глаза». Первый будет в апреле и будет виден с северо-запада Австралии и Индонезии. Второй будет в Северной Америке в октябре.будет «хорошим введением» в Полное затмение в Северной Америке в следующем году— сказал доктор Мэсси.
Вы можете подписаться на напоминания обо всех этих затмениях и других космических и астрономических событиях в личном цифровом календаре по адресу nytimes.com/spacecalendar.
Даниэль Виктор Участие в подготовке отчетов.
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