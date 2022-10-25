Как наблюдать частичное солнечное затмение на этой неделе

Когда во вторник начало появляться солнце, Луна втиснулась на орбиту Земли, чтобы представить небесное изображение — во всяком случае, его часть.

Частное солнечное затмение, которое будет видно из Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Азии, Станьте видимым первым в Рейкьявике, Исландия, 8:58 по местному времени; Солнце в конечном итоге покроет около 20 процентов (восход солнца был в 8:30 утра). К 11 часам утра в Лондоне Луна закроет 15% Солнца. Тени достигнут максимума около 16:00. Челябинск в южно-уральском регионе России, который, как ожидается, будет иметь 79-процентное покрытие, а затем вернется в Нью-Дели в 17:30 с 44-процентным покрытием.

затмение картинки Он начал распространяться в социальных сетях И в прямые трансляции Рано утром во вторник фотографы-любители опубликовали фотографии из Исландии и Великобритании. Хотя некоторым приходилось иметь дело с облаками, закрывающими обзор, другим удалось получить четкий обзор, открывая крошечную часть солнца, непрозрачную, как самое крошечное печенье.