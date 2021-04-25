Как найти пасхальное яйцо Trader RE4 в Resident Evil Village

картина : Capcom / Kotaco

Resident Evil Village У него есть Дразнящая экспериментальная чепуха, С ограниченным временем и разными окнами доступности. Но если у вас будет возможность запустить демо, вы услышите небольшой приятный сигнал дилеру от Обитель зла 4 Он также известен как лучший персонаж в этой игре.

в Resident Evil VillageВ “Castle Demo” вы встречаетесь с продавцом по имени Герцог. Когда вы взаимодействуете с ним, игрок спрашивает: «Что ты покупаешь?» Таким же образом Старый добрый дилер из RE4 Часто он делал это, когда Леон преследовал свои товары. Как вспоминает Дюк «старый друг», который так говорил.

Одним из первых был пользователь Reddit gtageek2k. Чтобы открыть пасхальное яйцо И поделитесь им в сабреддите Resident Evil. Загружено пользователем YouTube KendoGunSop Survival Horror Короткий ролик из справочника Он находится в “Castle View”.

У меня много вопросов. Купец все еще здесь? Вы сбежали от событий? Обитель зла 4? Откуда его знает герцог? Смотрел ли он видео Mega64, где беспокоил людей, одетых как он? Я надеюсь, что. Это очень хорошо.

Я уже поделился своей любовью и признательностью за Обитель зла 4 ‘У торговца Котаку. Он просто замечательный пареньЗарабатывайте деньги и разговаривайте с незнакомцами. И если вы выстрелите в него, чтобы увидеть, сможете ли вы его убить, тогда вы ужасный, ужасный зверь.

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(Я тоже. Но я сожалею об этом и больше никогда не сделаю этого.)

Resident Evil Village Он будет выпущен 7 мая 2021 года для * Deep Breathe * PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, Google Stadia и ПК. Возможно, вы сможете запустить демо сейчас или нет. Не имею представления. Это непонятный, глупый беспорядок.

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