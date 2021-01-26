Как настроить новые функции домашней безопасности Amazon Echo

В Amazon Echo есть несколько новых функций домашней безопасности, которые развертываются прямо сейчас. Среди прочего, Amazon Echo может издавать звук, как лай собаки внутри вашего дома, если камеры видеонаблюдения улавливают действие, когда вас нет дома.
Функция является частью Alexa Guard Plus, Услуга подписки, которая стоит 4,99 доллара в месяц или 49 долларов в год после 30-дневного бесплатного пробного периода. Это еще один способ использования Amazon Echo для получения регулярного дохода от своих устройств, но он также полезен для людей, которые могут не захотеть платить за полную систему безопасности.
Guard Plus также может предупреждать вас о любых звуках в вашем доме с помощью Amazon Echo и подавать звуковой сигнал при обнаружении активности в помещении. Вы также можете попросить свое устройство Echo позвонить в службу экстренной помощи, если вы дома и там есть хакер.
Вот как это настроить:
Как настроить Alexa Guard Plus на Amazon Echo
Amazon Alexa Guard
Тодд Хасселтон | CNBC
- Сначала вам нужно Подпишитесь на пробную версию на AmazonИли скажите: «Алекса, попробуй Guard Plus» возле Amazon Echo.
- Откройте приложение Alexa на своем телефоне.
- Нажмите «Еще» в левом нижнем углу.
- Выберите настройки.
- Щелкните «Guardian» внизу страницы.
- Вы увидите возможность настроить Guard для ваших текущих устройств, но проще щелкнуть значок настроек в правом верхнем углу страницы, чтобы просмотреть все параметры.
- Выберите «Звуки собачьего лая» в разделе «Сдерживание», чтобы настроить эхо, чтобы напугать злоумышленников, пока вас нет. Для этого требуются внешние или внешние камеры. Выберите камеры, которые хотите использовать.
- Выберите «Звуки активности с сиреной», чтобы включить сирену, если вы находитесь вдали от дома и слышите кого-то внутри. Amazon предупреждает, что это может быть домашнее животное, так что имейте это в виду.
- Наконец, щелкните «Линия экстренной помощи». Здесь вы должны ввести свой адрес на случай, если вам понадобится помощь. Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, просто скажите «Алекса, позови помощь». Он позвонит «обученным агентам, которые могут запросить отправку аварийно-спасательных служб, таких как полиция, пожарная часть или скорая помощь, от вашего имени». Обратите внимание, что это не 911, и он доступен только в дилерских центрах США и доступен круглосуточно и без выходных.
Если вы не хотите платить, есть также очень полезный бесплатный уровень Alexa Guard.
Например, вы можете выбрать «Away Lighting» в «Deter», чтобы включить и выключить умное освещение, когда вас нет, чтобы они выглядели так, как будто вы дома. Amazon утверждает, что учится на ваших обычных шаблонах, так что это не случайно.
Уровень бесплатного пользования также может предупредить вас о звуках дыма и угарного газа, или если ваш Echo слышит разбитие стекла. Просто выберите «Обнаружение звука» в разделе «Обнаружение».
После завершения настройки просто скажите «Алекса, я ухожу», чтобы включить удаленный режим.
Вы также можете настроить Alexa на охрану с телефона, когда вы выходите из дома. Когда вы вернетесь домой, просто скажите «Алекса, я дома».
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