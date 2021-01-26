Как настроить новые функции домашней безопасности Amazon Echo

В Amazon Echo есть несколько новых функций домашней безопасности, которые развертываются прямо сейчас. Среди прочего, Amazon Echo может издавать звук, как лай собаки внутри вашего дома, если камеры видеонаблюдения улавливают действие, когда вас нет дома.

Функция является частью Alexa Guard Plus, Услуга подписки, которая стоит 4,99 доллара в месяц или 49 долларов в год после 30-дневного бесплатного пробного периода. Это еще один способ использования Amazon Echo для получения регулярного дохода от своих устройств, но он также полезен для людей, которые могут не захотеть платить за полную систему безопасности.

Guard Plus также может предупреждать вас о любых звуках в вашем доме с помощью Amazon Echo и подавать звуковой сигнал при обнаружении активности в помещении. Вы также можете попросить свое устройство Echo позвонить в службу экстренной помощи, если вы дома и там есть хакер.

Вот как это настроить: