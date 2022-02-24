Как НАТО отреагирует на нападение России на Украину?

«Россия напала на Украину», — заявил Столтенберг журналистам из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. «Мир на нашем континенте нарушен».

Замечания Столтенберга последовали за внеочередной встречей членов НАТО и официальными запросами официальных лиц восьми восточноевропейских и балтийских государств, включая Польшу и Эстонию, о консультациях по вопросам безопасности в соответствии со статьей 4 Учредительного договора НАТО 1949 г. Эта мера позволяет союзникам регистрировать свои опасения в области обороны в способ, который не сводится к ограничению официального запроса о помощи после атаки.

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Россия запустила Военная атака на Украину Утром в четверг атаками «с севера, востока и юга», по словам президента Украины Владимира Зеленского, он объявил военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой, поскольку украинские силы пытались дать отпор российским силам, которые наступали на столицу Киев. .

24 февраля по всей Украине произошли взрывы, когда Россия бомбила города, поселки и села, приближаясь к столице Киеву. (Вашингтон пост)

Украина не является членом НАТО, но выразила желание присоединиться. Россия утверждает, что расширение НАТО на восток, которое приняло почти дюжину Центральная и Восточная Европа Государства-члены после распада Советского Союза представляют собой экзистенциальную угрозу.

Об этом заявил Североатлантический совет, главный орган альянса, принимающий политические решения. заявление В четверг он заявил, что решил «предпринять дополнительные шаги для дальнейшего усиления сдерживания и обороны в рамках всего альянса», предупредив, что «Россия заплатит очень высокую экономическую и политическую цену» за свои действия.

Подробностей о новых планах НАТО мало. Столтенберг сообщил журналистам в Брюсселе в четверг, что коалиция активировала свои оборонные планы по просьбе своего высшего военного командующего генерала Тодда Уолтерса. Планы «позволят нам развернуть средства и силы, включая Силы реагирования НАТО, там, где они необходимы», — сказал Столтенберг.

Следующие шаги могут включать отправку войск Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF), сказала Юстина Гутковска, координатор программы Центра восточных исследований, варшавского аналитического центра. условный Около 20 000 сил быстрого реагирования на восточный фланг НАТО. Она сказала, что ожидает увидеть «больше европейских союзников, участвующих в усилении военного присутствия на восточной стороне». READ Байден ведет переговоры с Россией перед призывом Путина

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Готкоска заявил, что у НАТО нет юридических обязательств по защите Украины от вторжения. Однако НАТО и Украина — партнеры, и после аннексии Крыма Россией в 2014 году альянс вложил в него средства. Программное обеспечение Помочь Украине обеспечить свою безопасность.

Ранее в четверг страны-члены НАТО призвали к консультациям по безопасности в рамках Статья 4 Договора о НАТО, в которой говорится, что государства «будут консультироваться друг с другом всякий раз, когда какое-либо из них считает угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности».

Государства-члены не ссылались на статью 5, которая устанавливает общее обязательство всех стран НАТО защищать друг друга в случае нападения на одну из них. Он использовался только один раз — после терактов 11 сентября в США. Тем не менее, Столтенберг сказал, что обязательства НАТО в отношении безопасности своих восточноевропейских членов показывают, что «наше обязательство по коллективной обороне» в соответствии со статьей 5 является «решительным».

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Соединенные Штаты являются самым могущественным членом НАТО и согласились защищать всех союзников по НАТО, если они в этом нуждаются. Ранее в этом месяце президент Байден Залог что «Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО со всей силой американской мощи», и назвал обязательство Соединенных Штатов по статье 5 «священным».

Готкоска сказал, что ожидается, что НАТО прибегнет к Статье 5 только в том случае, если Россия нападет напрямую на одно из ее государств-членов, что Столтенберг в четверг назвал «расширением» конфликта на соседние государства-члены НАТО, такие как Венгрия, Словакия и Польша.

Байден развернул дополнительные военные ресурсы в Центральной и Восточной Европе, в том числе отправил войска США в Румынию и Польшу, но он Он сказал Они не будут воевать в Украине. А Министерство обороны США (Пентагон) во вторник указало на новый раунд развертывания в Восточной Европе, отправив боевые самолеты, ударные вертолеты и силы пехоты для усиления безопасности в регионе. READ Мальчик, на которого напала собака в Бостоне, выздоравливает

В четверг Столтенберг заявил, что «внутри Украины вообще нет боевых сил НАТО», и подчеркнул, что у НАТО нет намерений размещать силы НАТО для боевых действий в Украине. Но глава НАТО заявил, что нападение, совершенное в четверг, может изменить долгосрочный баланс сил в Европе и резко изменить отношения НАТО с Москвой.

«Сегодня у нас нет ответов на все вопросы, но будет новая правда», — сказал он. «Это будет новая Европа после завоевания, которое мы видели сегодня».