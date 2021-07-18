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Как на этой неделе посмотреть, как Россия запускает новый модуль для Международной космической станции

18 июля, 2021
Marfa Fedoroa

Международная космическая станция (МКС) скоро получит модернизацию, поскольку на этой неделе на орбиту будет отправлен самый большой модуль, когда-либо запущенный на станцию. Модуль “Наука”, финансируемый Российским космическим агентством Роскосмос, будет стыковаться с портом перигея российской части станции и будет использоваться в качестве научного объекта, стыковочного порта и космического шлюза.

НАСА будет транслировать прямую трансляцию запуска аппарата на этой неделе, а также его последнюю стыковку с Международной космической станцией, и у нас есть все подробности о том, как смотреть дома.

Что входит в запуск

Многоцелевая лаборатория “Наука” проходит финальную обработку на космодроме Байконур в Казахстане в рамках подготовки к запуску на Международную космическую станцию ​​на борту ракеты-носителя “Протон”. Роскосмос

Модуль будет запущен на трехступенчатой ​​ракете «Протон» с космодрома Байконур в Казахстане в среду, 23 июля.

Чтобы освободить место для нового блока, старый стыковочный узел “Пирс” будет удален. Для этого в пятницу, 23 июля, беспилотный Грузовой корабль “Прогресс 77” стыкуется с “Пирсом”, после чего, еще прикрепленный к модулю “Пирс”, он оторвется от станции. Затем “Прогресс 77” и модуль “Пирс” будут выведены с орбиты и сгорят в атмосфере Земли.

По окончании периода испытаний к станции присоединится новый агрегат «Наука».

«Блок« Нока »будет расположен в водосточном порте сервисного подразделения« Звезда »и предназначен для реализации российской программы научных и прикладных исследований и экспериментов», – говорится в сообщении Роскосмоса.

«После ввода в эксплуатацию нового блока российское ведомство получит дополнительные объемы рабочих мест и складских помещений, места для оборудования для пополнения запасов воды и кислорода, улучшения условий жизни космонавтов, а также повышения безопасности всего экипажа МКС. ”

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Как смотреть запуск и стыковку

НАСА будет транслировать в прямом эфире запуск и стыковку нового аппарата. Вы можете смотреть его дома, используя видео, встроенное в верхнюю часть этой страницы, или перейдя в Сайт НАСА.

Репортаж о запуске начнется в среду, 21 июля, в 10:30 по восточному времени (7:30 по тихоокеанскому времени) и запланирован на 10:58 по восточному времени (7:58 по тихоокеанскому времени).

После того, как модуль достигнет космической станции, потребуется восемь дней, называемых «свободным полетом», без стыковки с Международной космической станцией, чтобы инженеры на земле могли проверить, все ли работает должным образом. Если все в порядке, модуль будет прикреплен к космической станции в автоматическом режиме.

Планируется, что модуль будет пристыкован к Международной космической станции в четверг, 29 июля. И снова событие будет транслироваться в прямом эфире НАСА с началом трансляции в 8:30 утра по восточному времени (5:30 утра по тихоокеанскому времени).

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