Economy

Как новости о российско-украинском конфликте повлияют на цены на газ в США

26 января, 2022
Marfa Fedoroa
Как новости о российско-украинском конфликте повлияют на цены на газ в США

Цены на газ немного выросли за последний месяц и по-прежнему почти на 1 доллар выше, чем год назад. Конфликт в Украине в этом году усиливает опасения по поводу стоимости энергии.

  • Эксперты прогнозируют, что этим летом газ может стоить 4 доллара за галлон, даже если Россия не нападет на Украину.
  • Россия уступает только Саудовской Аравии как крупнейшему в мире экспортеру нефти.
  • Санкции против России за вторжение в Украину могут привести к росту цен по мере приближения автомобильного сезона.

Если вы считаете, что цены на бензин в этом году уже слишком высоки, приготовьтесь к еще большему шоку.

Это связано с тем, что ожидается, что все больше водителей отправятся в путь по мере того, как вариант Omicron исчезнет и наступит весенний сезон вождения. Ожидается, что цены вырастут еще больше, если на Украине начинается война или если страны во главе с США введут жесткие санкции против России

Подпишитесь, чтобы продолжить чтение

Неограниченный доступ для $9,99/месяц 1 доллар в неделю

Подпишись сейчас

READ  Франция заявляет, что не существует вакцины против вируса AstraZeneca для людей старше 65 лет | Бизнес

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *