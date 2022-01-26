Как новости о российско-украинском конфликте повлияют на цены на газ в США

Эксперты прогнозируют, что этим летом газ может стоить 4 доллара за галлон, даже если Россия не нападет на Украину.

Россия уступает только Саудовской Аравии как крупнейшему в мире экспортеру нефти.

Санкции против России за вторжение в Украину могут привести к росту цен по мере приближения автомобильного сезона.

Если вы считаете, что цены на бензин в этом году уже слишком высоки, приготовьтесь к еще большему шоку.

Это связано с тем, что ожидается, что все больше водителей отправятся в путь по мере того, как вариант Omicron исчезнет и наступит весенний сезон вождения. Ожидается, что цены вырастут еще больше, если на Украине начинается война или если страны во главе с США введут жесткие санкции против России