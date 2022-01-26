Как новости о российско-украинском конфликте повлияют на цены на газ в США

Цены на газ немного выросли за последний месяц и по-прежнему почти на 1 доллар выше, чем год назад. Конфликт в Украине в этом году усиливает опасения по поводу стоимости энергии.
- Эксперты прогнозируют, что этим летом газ может стоить 4 доллара за галлон, даже если Россия не нападет на Украину.
- Россия уступает только Саудовской Аравии как крупнейшему в мире экспортеру нефти.
- Санкции против России за вторжение в Украину могут привести к росту цен по мере приближения автомобильного сезона.
Если вы считаете, что цены на бензин в этом году уже слишком высоки, приготовьтесь к еще большему шоку.
Это связано с тем, что ожидается, что все больше водителей отправятся в путь по мере того, как вариант Omicron исчезнет и наступит весенний сезон вождения. Ожидается, что цены вырастут еще больше, если на Украине начинается война или если страны во главе с США введут жесткие санкции против России
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