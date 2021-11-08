Как НФЛ использует искусственный интеллект для оценки игроков

Правильный выбор игроков в спорте может значительно улучшить показатели команды, в то время как ошибки обрекают ее на неудачу. Поскольку ставки очень высоки, команды применяют новейшие технологии для оценки навыков игроков и вероятности получения травм. Они используют все: от биометрии и анализа личности до искусственного интеллекта и компьютерного зрения, чтобы получить преимущество над соперниками.

Генеральным менеджерам нужны новейшие инструменты, чтобы принимать серьезные решения, имеющие последствия для всей команды. Поэтому они опираются на передовые технологии и используют искусственный интеллект для отбора кандидатов, оценки профессиональных навыков и формирования команды.

В отличие от людей компьютеры не руководствуются эмоциями, поэтому их выбор считается более рациональным. Благодаря технологиям сейчас удается избегать ситуаций, связанных с человеческими предубеждениями, бессистемным мышлением или чрезмерно персоналистическим принятием решений.

Опираясь на искусственный интеллект, аналитику данных и компьютерное зрение, футбольные команды стремятся повторить хорошо известное использование бейсбольных количественных методов для оценки игроков. В бейсболе применяют статистические методы и алгоритмы для оценки способностей игроков, ситуативных характеристик и лучших стратегий для принятия решений. Похожий подход используется и в индустрии беттинга. По поисковому запросу «футбол букмекерские ставки», вы сможете найти подробную схему расчета выигрышных ставок на матчи.

Возвращаясь к бейсболу, Boston Red Sox используют систему под названием DataRobot, которая отслеживает различные действия на поле и за его пределами. Благодаря сочетанию искусственного интеллекта и анализа данных, этот инструмент помогает клубу прогнозировать практически все: от позиционирования игроков и подбора состава до активности болельщиков. Робот использует обширную информацию о многих аспектах игры, чтобы улучшить процесс принятия командных решений.

Подобные технологические решения применяются и среди футбольных команд. Используя многочасовые видеоролики, искусственный интеллект может изучить положение тела игроков и оценить, насколько хорошо они двигаются и каков риск их травм. Благодаря подробному анализу движений и позиционирования тела, можно также предвидеть определенные игровые ситуации и обучить спортсменов реагировать на них.

Некоторые команды используют компьютерное зрение для изучения движений игроков. Эти системы улавливают легкие движения различных частей тела и помогают повысить скорость, уменьшить количество ненужных или неэффективных шагов и улучшить общую производительность. Небольшие отклонения в походке, скорости или поворотах могут повысить вероятность получения травм или снизить скорость бега.

Более того, искусственный интеллект и анализ данных используются, чтобы определить, как лучше всего привлечь фанатов. Благодаря широкому выбору инструментов для социальных сетей специалисты НФЛ привлекают аудиторию, создают базу поклонников и продвигают профили ведущих игроков.

НФЛ планирует последовать примеру Голливуда в использовании технологий. Компании по анализу данных в киноиндустрии применяют машинное обучение для оценки различных характеристик актеров и сюжетных линий. С их помощью, они пытаются предсказать, какие киноперсонажи найдут отклик у зрителей и принесут киностудиям наибольшие доходы. Каждому актеру присваивается процентная оценка, которая определяет вероятное отношение фанатов к его игре и общие показатели дохода от фильма. Хотя, даже с учетом стремительного развития технологий, вероятно, пройдут годы, прежде чем какая-либо команда наймет тренера-робота.

Пока футбол — это интуитивная игра. Как тренеры, так и игроки опираются на свой личный опыт в принятии решений. Но с учетом того, что автоматизация уже применяется во многих областях жизни, замена некоторых организационных функций искусственным интеллектом — дело времени. Современные тенденции в сфере финансов, торговли и маркетинга в конечном итоге затронут НФЛ и трансформируют футбол