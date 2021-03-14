Как обновить кроссовки

Если вы бегаете, значит, вы бегун. А если вы бегун, который особенно часто бегает по асфальту за последний год, есть большая вероятность, что вам нужно обновить кроссовки.

«Самым важным для нас является то, что вы переезжаете, это круто», – сказала Кейт Риз, менеджер Brooklyn Running Company, бегового магазина в Нью-Йорке. «Но если вы начинаете чувствовать шишку, может помочь смена обуви».

Хорошие новости? Даже если вы не меняли кроссовки годами, вам, вероятно, не нужны новейшие технологии из углеродного волокна или самая крутая новая обувь. Вам просто нужно руководство, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас.

Начните с низа вашей текущей обуви.

Для начала посмотрите, с чем вы работали. Вы бегали в старых кроссовках? Пара обуви, которую вы купили много лет назад, или туфли, которые вы купили по прихоти несколько месяцев назад? Как вы думаете, сколько миль вы пробежали за последние несколько месяцев? И У вас болит или болит?