Как обновить кроссовки

Если вы бегаете, значит, вы бегун. А если вы бегун, который особенно часто бегает по асфальту за последний год, есть большая вероятность, что вам нужно обновить кроссовки.
«Самым важным для нас является то, что вы переезжаете, это круто», – сказала Кейт Риз, менеджер Brooklyn Running Company, бегового магазина в Нью-Йорке. «Но если вы начинаете чувствовать шишку, может помочь смена обуви».
Хорошие новости? Даже если вы не меняли кроссовки годами, вам, вероятно, не нужны новейшие технологии из углеродного волокна или самая крутая новая обувь. Вам просто нужно руководство, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас.
Начните с низа вашей текущей обуви.
Для начала посмотрите, с чем вы работали. Вы бегали в старых кроссовках? Пара обуви, которую вы купили много лет назад, или туфли, которые вы купили по прихоти несколько месяцев назад? Как вы думаете, сколько миль вы пробежали за последние несколько месяцев? И У вас болит или болит?
Когда обувь начинает изнашиваться, поддержка и амортизация становятся менее эффективными. Нижняя часть обуви также снабжена некоторыми инструкциями. Если вы заметили, что протектор изношен или даже местами «лысый», это знак того, что вы заслуживаете новые кроссовки. Схема ношения также подскажет, как нагружать свой вес во время бега, и эти признаки могут пригодиться, когда вы ищете следующую пару обуви.
После этого отправляйтесь в местный магазин товаров для бега трусцой.
В специализированном обувном магазине должны работать местные бегуны, знакомые с этим видом спорта и испытывающие боль и боли.
В идеале, чтобы оценить вашу походку, сотрудник будет смотреть вам под ноги и наблюдать, как вы идете или бежите. Вам нужен разговор, в котором у вас есть возможность бегать или ходить (на беговой дорожке или на улице) в обуви и обсуждать цели и проблемы, такие как конкретные болевые точки или планы тренировок.
Вы можете попробовать разнообразную обувь с разным уровнем поддержки и амортизации. Убедитесь, что у вас есть примерно минимальное пространство для обзора между пальцами ног и концом обуви, и обратите внимание на то, где вы чувствуете себя наиболее комфортно.
Во время пандемии получать консультации экспертов стало проще благодаря появлению виртуальных дат для кроссовок. Во многих магазинах для бега теперь есть возможность записать встречу на видео и отправить вам выбор обуви. Ожидайте тех же услуг, которые вы получите лично, включая некоторые тесты походки и обсуждения любых конкретных физических проблем и целей бега. Обязательно ознакомьтесь с мельчайшими подробностями, прежде чем брать любую обувь на тест-драйв, так как некоторые розничные продавцы получают возврат с наименьшими хлопотами, в то время как у других могут быть более строгие правила возврата.
Независимо от того, где вы примеряете свою новую обувь, у вас должен быть момент Златовласки, когда вы найдете то, что вам подходит, что только вы, а не эксперты, можете заметить.
«Это должно быть интуитивно понятным и естественным, как разгибание стопы», – сказала г-жа Риз. «Я призываю людей ходить, бегать трусцой или даже кататься на беговой дорожке. Должно быть ощущение, что она движется вместе с вами. Она должна совпадать с тем местом, где вы хотите, чтобы ваша ступня двигалась».
Будьте готовы потратить около 130 долларов на хорошую пару кроссовок и сосредоточиться на функциональности и модной посадке. Эта стильная новая обувь, которую вы видели в журнале о здоровье, может быть не для вас. Г-жа Риз призывает бегунов думать о своей обуви как об инструменте, который нужно покупать с определенной целью, а не как о моде, которую нужно делать в парке.
Знайте, когда двигаться вперед.
Эксперты по бегу говорят, что обувь следует менять в среднем после каждых 350 миль бега. Но конкурсанты носят обувь по-разному, в зависимости от их распорядка; Бегуны по пересеченной местности могут носить обувь не так, как бывший защитник колледжа. Вы можете смело предположить, что если вы продолжите бегать, вам нужно будет регулярно покупать новые пары обуви.
Обратите внимание на то, что вам нравится, а что нет – подумайте о амортизации, устойчивости и весе обуви. Затем убедитесь, что ваш разум отмечает, как ваша обувь ощущается в качестве опоры по мере того, как проходят мили и минуты.