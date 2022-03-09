Как обойти государственную цензуру интернета в России | наука | Подробные отчеты по науке и технике | ДВ

Поставки помощи, лекарства, финансовые пожертвования – люди во всем мире проявили огромную готовность помочь украинцам. А вот что остро необходимо жителям оккупированных территорий Украины и России, так это свободный доступ к нецензурированной информации в Интернете.

Сайты BBC и Deutsche Welle заблокированы с 4 марта. Когда пользователи пытаются получить доступ к веб-сайтам новостных организаций, соединение с сервером оказывается разорванным или появляются веб-сайты с признаками блокировки российским надзорным органом.

Однако есть несколько способов обойти эти блокировки. Использование VPN-приложений в России резко возросло.

«Луковые слои» защищают Tor

Tor предлагает способ пройти цензуру, защищая вашу конфиденциальность. Название является сокращением от «Луковой маршрутизации», что точно описывает то, что делает Tor таким безопасным.

Программа использует несколько уровней шифрования, которые охватывают каждое отдельное подключение к Интернету, как кожица лука. Ни содержание вашей онлайн-активности, ни целевые адреса не могут быть просмотрены, что делает невозможным для государственных органов цензуры различение разрешенных и запрещенных сайтов.

Тор прост в использовании. Вам просто нужен Tor Browser, который так же легко найти и установить, как и любой другой интернет-браузер.

Хотя российский медиа-регулятор Роскомнадзор запретил сетевые серверы Tor несколько месяцев назад, Tor по-прежнему доступен в стране, что доказывает, что любой, кто думает, что жаждущие информации русские недостаточно опытны, чтобы обойти этот барьер, ошибается.

Брандмауэр не видит тающую снежинку

Люди в России могут снова использовать Tor благодаря примерно 25 000 добровольцев по всему миру, которые установили небольшой плагин в свой браузер Chrome или Firefox под названием «Snowflake Proxy».

Большое количество этих прокси-серверов не позволяет брандмауэрам органов цензуры заблокировать их все. Это означает, что, несмотря на меры цензуры, пользователи могут продолжать выходить в интернет через прокси Snowflake.

Органы цензуры не могут предотвратить это, потому что в основном частные интернет-соединения добровольцев, использующих прокси-сервер Snowflake, меняют свои IP-адреса в течение нескольких дней.

Обнаруживаемость этих агентов исчезает, как тает снежинка — отсюда и название.

Полезность этих снежинок хорошо доказана. В настоящее время в России установлено около 40 000 подключений к нецензурируемой сети Tor.

Принять участие в проекте «Снежинка» может любой желающий.

Любой, кто хочет поддержать систему, может помочь, установив плагин Snowflake, сказал Йенс Кубизиэль, почетный член правления German Onion Friends eV, которая уже много лет помогает людям безопасно общаться.

«Благодаря этому методу люди могут получить эффективный доступ к Интернету и свободно учиться», — сказал он.

Но есть ли риски или недостатки участия в проекте?

Кубизиэль говорит не волноваться.

«Нет никакого риска для людей, осуществляющих связь», — сказал он. «Извне невозможно распознать открытые или перенаправленные соединения. Даже если люди, использующие систему «Снежинка», совершат какие-либо злоупотребления, это не вернется к людям, размещающим сети. Нагрузка на вашу интернет-линию также находится в пределах пределы».

В целом, Snowflake — это простой и эффективный способ помочь людям получать информацию без цензуры в Интернете.

Монтаж: Карла Бликер