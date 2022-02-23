Как остановить безумный порыв Путина к войне

TOPSHOT — Президент России Владимир Путин совершает экскурсии в окружении высокопоставленных офицеров и чиновников … [+] Военный летно-испытательный центр в Ахтубинске, 14 мая 2019 г. (Фото Алексея НИКОЛЬСКОГО/SPUTNIK/AFP) (Фото должно быть прочитано ALEXEY NIKOLSKY/AFP via Getty Images) AFP через Getty Images



Дополнительный отчет Дэвида Докинза

Во вторник президент США Джо Байден объявил о «первой партии» санкций против России. Этот шаг был сделан через несколько часов после того, как премьер-министр Борис Джонсон объявил о ближайших планах Великобритании ввести собственные санкции. Оба движения, направленные против горстки олигархов и нескольких российских банков, произошли менее чем через день после того, как Владимир Путин признал независимость двух самопровозглашенных регионов Украины и приказал ввести войска в этот регион. опора. нападение на соседнюю страну.

Но таких наказаний, скорее всего, будет слишком мало, слишком ограниченно и слишком поздно. Форбс Я обратился к лидерам мнений, чтобы спросить, что Соединенные Штаты и их союзники могут сделать, чтобы замедлить или остановить российскую агрессию. И хотя они согласились с тем, что санкций только в отношении самых богатых россиян недостаточно, они не согласились с тем, что еще можно было бы сделать. Двое из них утверждали, что западным правительствам также необходимо преследовать расширенные семьи олигархии. Другие предлагали исключить российские финансовые институты из глобальной банковской сети SWIFT. По словам Эмили Шанель-судья из Гарвардского университета, санкции должны причинить боль среднему классу России, что может быть единственным способом заставить простых россиян настроиться против Путина. По крайней мере, один человек сказал, что уже слишком поздно сдерживать вторжение и что санкции следует сочетать с военными маневрами, чтобы противостоять российскому президенту.

Между тем, Россия и мир уже расплачиваются за силовую игру Путина. Российский фондовый индекс Mox упал более чем на 25% с октября и снизился более чем на 10% в понедельник из-за обвала рубля. Мировые рынки упали, а цены на нефть выросли.

Германия, крупнейшая экономика Европы, объявила во вторник, что приостановила проект газопровода «Северный поток-2», по которому должен был поступать природный газ из России. Это шаг, который может повредить энергожадной Германии не меньше, чем России, экономика которой почти на треть зависит от нефти и газа. «Наконец-то», — написал в Twitter один из самых резких критиков Путина Билл Браудер.

Эмили Шанель Джастис

Директор программы Temerty для современной Украины Украинского исследовательского института Гарвардского университета

Channell-Justice сказал Форбс Что для того, чтобы санкции сработали, они должны быть болезненными не только для российского олигарха, но и для российского народа. «Если общественное мнение в России ухудшится по отношению к Путину или если средний россиянин больше не захочет следовать за Путиным, мы увидим сдвиг», — сказала она. «Если у вас есть санкции, которые проникают в российское общество и мешают людям накапливать богатство, вы действительно начинаете бить по населению так, как никогда раньше».

Проблема с ограничением санкций самыми богатыми россиянами, по словам Channel Justice, заключается в том, что Путин консолидировал свою власть до такой степени, что в его эхо-камере не остается места для инакомыслия. «Это должны быть крупнейшие госбанки России, и любые финансовые институты, которыми пользуется олигарх или кто-либо, обладающий экономической властью, ударяют по ним своими активами», — сказала она.

Никита Колаченков

Частный сыщик, ранее работавший в Фонде борьбы с коррупцией, организации, основанной политическим лидером оппозиции Алексеем Навальным.

Колаченков заявил, что санкции должны быть направлены на прибыль олигархии. «Большинство санкций, которые действуют с 2014 года, были действительно мягкими и были направлены на экономику», — сказал он. Форбс. Но правительства, которые не избраны, не заботятся об экономике. Они не боятся, что их снова не изберут».

Колаченков сказал, что санкции будут работать лучше, если они будут нацелены не только на олигархов и государственных чиновников, но и на их семьи. Это потому, что многие из их семей живут в роскоши и тратят «коррупционные» деньги в западных странах. Государства также могут аннулировать вид на жительство для членов семьи. «Это будет болезненно», — сказал он, а Колаченков добавил, что, возможно, уже слишком поздно вводить значимые санкции, учитывая условия на местах в Украине.

Дмитрий Альперович

Соучредитель фирмы по кибербезопасности CrowdStrike и председатель Silverado Policy Accelerator, вашингтонского аналитического центра.

Альперович также заявил, что для санкций уже слишком поздно остановить вторжение России в Украину. Он предложил ввести санкции против «незаконных средств, спрятанных за границей российскими государственными деятелями и олигархами».

Я думаю, что мы должны очень внимательно относиться к видам санкций, которые мы вводим сразу. [Putin] Он вторгается, потому что последнее, что мы хотим сделать, — это загнать его в угол, где он чувствует, что ему нечего терять, — сказал Альперович, — Он может атаковать разными способами, в том числе в киберпространстве, атаковать наши учреждения, компании и нашу экономику. ”

Альперович сказал, что санкции должны сочетаться с сильными военными позициями. Он предложил увеличить численность войск в странах НАТО и переместить баллистические ракеты средней дальности ближе к России, в страны Балтии, где Путин в прошлом говорил о том, что он называет угрозой со стороны Латвии, Литвы и Эстонии. «Это окажет большое влияние на потенциальные переговоры по решению», — сказал Альперович.

Билл Браудер

Генеральный директор Hermitage Capital и главный сторонник Закона Магнитского, который разрешает Соединенным Штатам вводить санкции в отношении нарушителей прав человека.

Браудер заявил, что взлом денег Путина Форбс. Он сообщил о замороженных активах за границей и запрете на выезд состоятельных россиян и членов их семей. «Если США, Великобритания, ЕС и Канада составят совместный список из 50 олигархов, которые хранят путинские деньги, и заморозят эти деньги, Путин не поедет в Украину и не будет человеческих жертв», — заявил Браудер. -законченные санкционные списки, которые не затрагивают сути дела, Путин подумает, что это не дорого, и пойдет дальше, и многие люди погибнут. »

Кристофер Глюк

Директор Европейского союза Forefront Advisers, брюссельской политической консалтинговой фирмы

Glock заявил, что это ограничивает доступ России к западным рынкам капитала. Он сказал, что у США уже есть запрет на покупку суверенного долга России у России, но американцы могут покупать его на вторичном рынке, поэтому трейдеры из ЕС покупают российские государственные облигации и продают их американцам. Форбс. «Очень четкий шаг для ЕС — запрет операций на первичном рынке с рублевыми долгами перед Россией», — сказал Глюк.. Он сказал, что следующим уровнем эскалации станет запрет на торговлю на вторичном рынке, что полностью изолирует Россию от западных рынков капитала. Это делает само рефинансирование очень дорогим и трудным для России, если только не вмешается Китай.

Глок сказал, что закрытие России от SWIFT, глобальной сети, которая позволяет 239 банкам в 15 странах проводить трансграничные платежи, будет самой разрушительной санкцией, которую Запад может наложить на Россию. Он сказал, что, хотя в России есть внутренняя система денежных переводов, отключение страны от международных платежей затронет не только российские компании, но и США и страны Европы, имеющие бизнес-интересы в России.

Глюк сказал, что Запад может также нацелиться на Промсвязьбанк, государственный банк развития Внешэкономбанка и банк Россия, который является любимым банком Кремля.

Он сказал, что наказания российских миллиардеров «недостаточно».

Мария Синговая

Сотрудник Центра трансатлантических и трансевропейских космических исследований Технологического института Вирджинии.

Снеговая сказала, что первый пакет санкций Байдена был «больше, чем ожидалось… но недостаточно», и что новые санкции должны затронуть российские финансовые учреждения, помимо тех, которые Байден назвал во вторник. Синговая заявила, что включение большего количества российских банков в список запрещенных граждан и лиц «нанесет серьезный ущерб российской экономике». По ее словам, вывод России из глобальной банковской системы SWIFT также может быть эффективным.

Что касается долгосрочных мер по сдерживанию путинской агрессии, Снеговая заявила, что ЕС необходимо освободиться от зависимости от российских энергоносителей, а США необходимо ввести экспортный контроль в других секторах, включая технологии: «Необходимо ограничить поставки России от Некоторые приемы, которые Россия использует против Запада».

Снеговая сказала, что трудно понять, как Путин отреагирует на какое-либо конкретное наказание или действие. «Никто на самом деле не знает, спровоцирует ли тот или иной шаг Путина или сдержит его», — сказала она. Форбс. «Кажется, он живет в другом мире».