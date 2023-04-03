Как перейти в Лунное Измерение в Первоапрельском обновлении Майнкрафт

Снимки — одно из самых ожидаемых обновлений в Minecraft, потому что оно содержит функции, которые показывают, о чем будет следующее крупное обновление. Однако версии, выпущенные ко Дню дурака, немного отличаются. Он поставляется с некоторыми из самых необычных функций, когда-либо объявленных, которые не будут добавлены в игру, и в этом году выстрел был сделан с размерами Луны.

Последний первоапрельский снимок, v23w13a_or_b, называется «Обновление голосования», поскольку он позволяет игрокам решать, какие функции реализовать. Случайные предложения появятся в окне чата, и они смогут ответить через экран голосования, нажав «V» на клавиатуре. Если они проголосуют за определенную функцию, она скоро будет реализована в этом мире Minecraft.

Скриншот Minecraft April Fools: что такое измерение луны и шаги, чтобы его получить

Измерения делают мир более разнообразным, поскольку позволяют исследовать места, не похожие ни на что в реальном мире в Сверхмире. В игре их всего три, но этот кадр добавляет еще один.

В Minecraft происходят дневные и ночные циклы, а ночью игроки могут отправиться на Луну и исследовать новое измерение. Это творение будет очень похоже на конец, так как бесконечная земля однообразна и состоит из одного блока.

Земля, вид с Луны с тенями (изображение через Mojang)

Другой причиной После того, как луна похожа на конец Настолько, что природный спутник состоит из блоков сыра, похожих на торцевые камни.

Как попасть на луну в майнкрафте

Доступ к измерению Луны требует голосования по трем конкретным предложениям. Но так как новинки появляются случайным образом и независимо друг от друга, то на ознакомление с теми, которые позволяют игрокам попасть на Луну, может уйти много времени.

1) Веселый способ

Отправляйтесь на Луну на воздушной корове (Изображение от Mojang)

К счастью, есть способ добраться до Луны за несколько минут. Вот подробные шаги для доступа к нему в творческом режиме:

Шаг 1: Согласитесь с блокировками с помощью этой команды: «/voice rule minecraft: air_blocks одобряет».

Шаг 2: Получите много воздушных масс с помощью «/bid имя игрока Minecraft: команда air_block 64 дюйма.

Шаг 3: Найдите корову или вызовите ее с помощью команды «summon minecraft: cow»/.

Четвертый шаг: Вставьте воздушные блоки в корову, щелкнув по ней правой кнопкой мыши. Это сделает ее логичной коровой, и как только она не станет больше, щелкнув по ней правой кнопкой мыши, вы сможете оседлать ее.

Воздушная корова начнет всплывать и взорвется после того, как достигнет 700 Y. А потом, через несколько секунд, вы опуститесь на Луну.

2) Самый простой способ

Вы можете проветрить корову до уровня Y 700 и добраться до Луны или просто ввести команду телепортации в окно чата. Команда для этого: «/ выполнить как s в minecraft: the_moon run tps ~~~»