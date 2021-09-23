Как перенести сохраненную игру Death Stranding PS4 на PS5 в стиле Кодзима

Круто, перенос сохраненных данных на PlayStation 5 как AMC Поездка с Норманом Ридусом. рисунок : Kogoma Productions / Sony / Kotaku

В то время как обычный игровой менеджер просто просит игроков перенести свои сохранения с PlayStation 4 на PlayStation 5 через ненавязчивое меню, Хидео Кодзима построен по-другому. Нет, игроки, которые хотят играть Выход из Death Stranding На PS5 для высокоскоростных кадров и быстрой загрузки они должны загрузить свои ботинки и принять последнюю поставку, буквально перенося свои старые сохранения на PS5.

в соответствии с MP1st, внутриигровое меню, которое игроки PS5 привыкли передавать из поколения в поколение в таких играх, как Final Fantasy VII Remake А также Призрак Цусимы Доступен только смертельная нить Игроки после того, как они сыграют в свою игру для PS4 и совершат лишнюю милю поездок на станцию ​​доставки.

Хотя легко привлечь ваше внимание к этому, по общему признанию, дополнительному процессу, который Кодзима вводит в действие только для того, чтобы игроки выполняли свои сохранения, я лично считаю, что это типично вдохновляющий ход для Кодзимы с точки зрения режиссера, превращая сохранение переходов в реальность. -игровая задача – доставка пакетов – это не так. Они могут быть более важными для тематики игры и реального игрового процесса. Где-то есть шутка о том, что ваш персонаж, Сэм Портер Бриджес, переносит ваши данные сохранения PS4 на вашу PS5 как мост, но я пощажу свою попытку.

Подробнее: Который: Выход из Death Stranding Не режиссерская версия

Само собой разумеется, что это не первый раз, когда Кодзима пытается профилировать свои игры. В прошлом персонажи просили игроков выключить консоль. твердый известковый металл Series Psycho Mantis читает карты памяти игрока и «мысленно перемещает их консоль». Точность для трусов, а Кодзима не трус, когда дело касается буквально создания игровой механики. Никогда не меняйся, Кодзима-сан. Ну по крайней мере в мете. могу обойтись без этого спокойствие.

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Выход из Death Stranding Он выходит 24 сентября, поэтому игроки, которые хотят перейти к следующему поколению походной игры Кодзимы, лучше подготовиться.