В последние дни американские развлечения стали глубоко вовлечены в американскую политику. Американская бейсбольная лига Вытащил Его ежегодный Матч всех звезд (ежегодный товарищеский матч для лучших спортсменов на всех позициях) за пределами Атланты в знак протеста против недавнего принятия законодательным собранием штата Джорджия новых ограничительных законов о голосовании. Всего за неделю до начала бейсбольного сезона этот шаг стал большим событием в США. Но в более широком масштабе это последнее из ряда решений, принимаемых во всем мире в области каскадерского спорта, которые во многом связаны с политикой. Китай в центре внимания. Правозащитные группы, недовольные геноцидом Китая в Синьцзяне, оказывают давление на западные правительства и Корпоративные спонсоры Отказ от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Тем временем китайские спортивные фанаты обратились к компании Nike, которая производит национальные футбольные и баскетбольные команды в Китае, чтобы выразить «озабоченность» обвинениями в принудительном труде в хлопковой промышленности Синьцзяна. Между тем, у европейских футболистов они есть. вызов ФИФА запрещает политические заявления с целью присоединиться к А. Растущий протестный хор О безудержных злоупотреблениях в отношении рабочих-мигрантов в Катаре, где в 2022 году пройдет чемпионат мира по футболу FIFA (около 6500 рабочих-мигрантов построили стадионы. Умер За десять лет после того, как богатая газом монархия Персидского залива выиграла чемпионат при подозрительных обстоятельствах.) Но то, чего на самом деле преследуют эти бойкоты, может быть не тем, что вы думаете. Все эти крупные спортивные мероприятия, которые смотрят сотни миллионов фанатов по всему миру и привлекают миллиарды долларов в виде корпоративного спонсорства, обязательно пройдут в соответствии с графиком. Шансы на то, что Грузия расширит право голоса меньшинств для восстановления Матча звезд в Атланте, столь же мала, как и те, которые Китай допускает, удерживая уйгуров в массовых лагерях для интернированных и используя их в качестве рабов в современную эпоху для сбора хлопка, чтобы гарантировать участие всех стран. Олимпийские игры. Интересно, что Катар несколько уступил долгожданным обещаниям. Реформы Улучшить условия для трудовых мигрантов. READ Грешник квалифицируется на встречу с Хуркачем в финале Майами Это связано с тем, что спортивные бойкоты обычно не предназначены для отмены политики, против которой они выступают. Но он может быть очень эффективным для достижения других результатов. Во-первых, их уникальное сочетание культурной и экономической мощи делает спорт главной ареной политических конфликтов. Решение MLB отказаться от Атланты не столько о влиянии на недавнюю войну американской политической культуры, сколько о том, чтобы занять позицию не налагать дальнейших ограничений на право голоса, что поддерживает большинство американцев. Также он следит за организатором турнира. усилия В последние годы для привлечения более молодых и этнически разнообразных поклонников. Во-вторых, бойкоты увеличивают издержки следования определенной политике. В то время как призрак ухода западных стран из Пекина в 2022 году может оказаться недостаточным для Китая, чтобы поиграть с уйгурами, массовый уход компаний-спонсоров может привести к поражению Пекина. Миллиарды долларов В доходах от игр. Однако бойкот Nike на внутреннем рынке возглавляют китайские знаменитости и потребители, которые хотят, чтобы американский бренд прекратил говорить о Синьцзяне. Это ставит Nike в невыносимое положение в Китае: она рискует столкнуться с негативной реакцией со стороны своих западных клиентов, если не высказывается – что и сделала НБА, когда поклонился Китаю Что касается протестов в Демократическом Гонконге в 2019 году – или о большой потере бизнеса в Китае, если это произойдет. Еще больше усложняет ситуацию то, что Китай также находится в трудном положении: разжигание националистических настроений путем одностороннего прекращения этих соглашений было бы чрезвычайно дорогостоящим. И все это будет ухудшаться, поскольку отношения между США и Китаем будут продолжать ухудшаться. В-третьих, бойкоты – отличный способ привлечь более широкое внимание к проблемам, которые сам по себе бойкот не решит. READ Циципас и Рублев соперничают за последнее место в Роттердаме В 1960-е годы запрет только белых спортивных команд на международных турнирах, включая Олимпийские игры, помог сплотить общественное мнение против режима апартеида в Южной Африке. Сегодня, когда многие звезды спорта входят в число лучших мировых лидеров мнений в социальных сетях, им стало проще повышать осведомленность о любой проблеме и охватывать более широкую аудиторию. Но проникновение на политические минные поля в нынешней крайне поляризованной среде также может быть чревато большими рисками для спортсменов, спортивных федераций и правительств, если они вступят в неправильный контакт. Просто спросите Колина Каперника.

