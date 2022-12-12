стежок Он один из самых трудных жителей деревни, чтобы найти Долина мечты Диснеяпотому что он не является частью мира или не привязан к определенному биому.

Вместо этого вам придется помочь Дональду Даку, найдя пропавшие предметы из его дома. Однако это постоянное стремление, поэтому Вам придется подождать некоторое время, чтобы добавить Стича в свою деревню..

Чтобы помочь вам открыть Stitch как можно скорее, мы разбили все текущие шаги в Как получить шов в Долина мечты ДиснеяЭта страница будет обновляться по мере добавления новых.

На этой странице:

Disney Dreamlight Valley — трейлер обновления Missions in Uncharted Space.

Для получения дополнительной помощи по праздничному обновлению у нас есть страницы по адресу боба чайИ фруктыИ рождественское бревноИ Праздничная рыба.

Как получить Стича в Disney Dreamlight Valley

Спасибо смелый игрок u/hga90 в сабреддите DisneyDreamlights Переведите их системные часы вперед, и теперь мы знаем, сколько времени потребуется, чтобы получить всеми любимый вихрь озорства.

мне Поймай Стича в Disney Dreamlight Valley Вы должны:

Найдите липкий носок на Dazzle Beach, поговорите с Дональдом Даком и подождите пять дней.

Найдите пожеванный носок в Peaceful Meadow, поговорите с Гуфи и Дональдом и подождите пять дней.

Найдите последний носок в Лесу Доблести, поговорите с Мерлином.

Найди Стича на его корабле!

Мы настоятельно рекомендуем вам Не путешествуйте во времени Перемещая часы вперед для Стича, так как это может испортить вашу игру при перезагрузке, например, не порождать ресурсы.



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Где найти первый липкий чулок для Стича в Disney Dreamlight Valley

Чтобы начать квест Стича в Disney Dreamlight Valley, вам нужно Найдите липкий носок на Dazzle Beach.. Липкое хранилище, похоже, чаще всего распространяется на маленьком острове к югу от восточной стороны пляжа, но мы знаем, что оно может распространяться и за столбом электропередач.









Отправляйтесь на Даззл-Бич, чтобы найти липкий носок, чтобы начать поиски Стича.

Там могут быть и другие места, где появляется укладка, поэтому осмотрите Dazzle Beach, если вы не можете найти ее на острове или за столбом электропередач.

Кроме того, имейте в виду, что вам может понадобиться сначала разблокировать Дональда, прежде чем этот чулок распространится на Dazzle Beach. Вы можете получить Дональда Дака, разблокировав Лес Доблести, а затем выполнив квест «Дом, пригодный для утки» после его спасения.

Однако хранилище может появиться, если вы его не разблокировали. Вы не сможете продвинуться дальше, пока не получите Дональда Дака.где вам нужно поговорить с ним во время следующей части квеста, чтобы получить Стича.



Вам нужно разблокировать Дональда Дака, чтобы выполнить квест по разблокировке Стича.

Если Хранилище по-прежнему не отображается для вас на Даззл-Бич, выполните несколько личных квестов для Дональда или откройте Царство Истории игрушек и завершите Секретная миссия в неизвестном космосе Пригласить Базза из «Истории игрушек» в свою деревню.

Подобрав липкий носок, отнесите его Дональду Даку, чтобы продолжить поиски Стича! Но как только ты поможешь Дональду, Придется ждать пять днейто пожеванный носок появится в другой жизненно важной зоне.

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Где найти еще один жевательный носок для Стича в Disney Dreamlight Valley

Через пять дней после завершения квеста Дональда Дака «Тайна украденных носков» в вашей игре появится еще один грубый кусок белья.

Чтобы продолжить поиски Стича в Disney Dreamlight Valley, вам понадобится это Отправляйтесь на Мирный луг, чтобы найти пожеванный носок.. Помните, что это появится только через пять дней после того, как вы выполните первое задание, связанное с поиском носков.

Пожеванный носок предстал перед нами справа от восточного пути к Dazzle Beach, возле столба. Однако, если он может появиться где-нибудь на Мирном лугу, обязательно поищите блестки на земле.



Второй носок мы нашли здесь, но он может быть где-то в другом месте на Мирных лугах.

Как только вы найдете пожеванный носок, отнесите его Гуфи и отдайте ему. Затем идите к нему домой и уберите мусор, где вы найдете синий мех. Отнесите синий мех Дональду Даку, чтобы выполнить вторую часть этого квеста, чтобы разблокировать Стича.









Приберитесь в доме Гуфи, затем отнесите синий мех Дональду Даку.

После разговора с Дональдом нужно идти дальше Подождите еще пять дней Пока следующий носок не появится в биоме Лес Доблести.

Мы будем обновлять эту страницу новыми пошаговыми инструкциями о том, как открыть Stitch по мере их добавления, но пока, если вам нужна дополнительная помощь с Disney Dreamlight Valley, у нас есть страницы в Toy Story Realm. Секретная миссия в неизвестном космосехирург Природа и воспитание Поиск Как обновить свой домИ Где найти книги рецептов Реми.