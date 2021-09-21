Как последняя лодка Тайваня для рыбной ловли сохраняет традиции

Цзиньшань, Новый Тайбэй (CNN) – С наступлением ночи группа рыбаков отплыла у побережья северного Тайваня, готовясь ловить сардины традиционным способом: на костре.

Как только они достигают моря, охотник за огнем поджигает палку с ацетиленовым газом – это результат добавления воды к карбиду кальция, который местные жители называют серными камнями.

Далее следует хаотическая сцена: сотни сверкающих сардин выскакивают из моря, как падающая звезда, а другие рыбаки собирают их в сети.

В начале охоты в воздухе остается резкий запах газа.

На протяжении веков местные рыбаки на севере Тайваня охотились на сардины с огнем. По данным Департамента культуры города Нью-Тайбэй, Ближайшая документация по этой технике История использования карбида кальция началась почти столетие назад, в период японского владычества на острове.

Считается, что эта практика возникла у народа пасай, коренной группы, которая веками жила в этом районе.

Недавно, шесть десятилетий назад, с мая по август отплыло около 100 рыбацких лодок, освещая море мягким желтым огнем. Но в связи с падением стоимости очищенных от скорлупы сардин на Тайване сегодня все еще есть только одна рыбацкая лодка.

Практика, уходящая в глубь веков

Сюй Чэн-чэн, тайваньский туроператор, поставил перед собой задачу сохранить эту традицию.

С 2012 года Сюй проводит регулярные экскурсии в Цзиньшань, сельский прибрежный город на севере Тайваня, позволяя туристам ближе познакомиться с традициями.

Он объясняет, что практика охоты с огнем была широко распространена в старые времена, потому что она была эффективна для ловли фаршированных сардин, которые были распространены на Тайване.

«Раньше люди охотились на сардины в качестве еды, – сказал он CNN. – Рыба сладкая и в ней много мелких костей, поэтому она богата кальцием». «Рыбу обычно жарят на сковороде или готовят в соевом соусе с тертым имбирем».

Сардины поднимаются на поверхность воды. READ Напряженное видео показывает, как полицейские опрокидывают "нож" библиотеки Ванкувера Джон Мэйс / CNN

Обычно набитые сардины ловятся летом, потому что рыба будет следовать по течению воды через Тихий океан к берегам северного Тайваня.

Как только лодка достигает места рыбалки, рыбак, ответственный за разжигание огня, известный как «начальник пожарной охраны», приказывает своей команде долить нужное количество воды в нужное время.

Сардины привлекал свет и прыгали из воды в рыболовные сети.

Однако эта традиция постепенно угасла, так как количество сардин в регионе стремительно сокращалось. Рыба также постепенно становилась менее популярной и дешевой, что вынудило многих рыбаков уйти на пенсию и уйти из отрасли.

Сохраняя традиции

60-летний Сюй сказал, что он был вдохновлен на сохранение этой традиции, потому что она является важной частью местного наследия Тайваня.

«У меня было сильное предчувствие, что он скоро исчезнет», – говорит он.

Сюй, который также руководил экологическими турами, говорит, что ценит важность культурного наследия из-за его взаимосвязи с местной окружающей средой.

Поскольку ловить сардины стало невыгодно, компания Hsu Tours приносила рыбакам доход, позволяя им продолжать традицию и продвигать ее по всему миру.

В 2015 году местное правительство включило традицию ведения костровой рыбалки в список «культурных ценностей», что повысило осведомленность о важности сохранения этой практики.

Последнее оставшееся судно для «огненной рыбалки» на Тайване. Джон Мэйс / CNN

Проблеск надежды

В то время как многие рыбаки вышли на пенсию из-за тяжелой работы и низкого дохода, 28-летний Шен Ши Кай решил присоединиться к этой профессии, чтобы продолжить семейный бизнес.

Чен начал учиться ловить сардины огнем вскоре после окончания его обязательной военной службы.

«У моего отца есть лодка для пожарной рыбалки, поэтому было вполне естественно, что я присоединился к этому бизнесу», – говорит он.

«Два года назад« начальник пожарной охраны »был вынужден уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Мои родители и дяди, которые были на лодке, хотели передать эту традицию следующему поколению и поощряли меня занять эту должность. Вот почему я стал начальник пожарной охраны за такое короткое время “.

Сегодня Шин отвечает за зажигание факела на последней рыбацкой лодке Тайваня.

Во время летнего рыболовного сезона он обычно работает всю ночь, чтобы поймать рыбу. «Это ночная работа с тяжелым трудом. Когда дела становятся загруженными, мы должны работать с 16:00 до 7:00», – говорит Шейн.

Он добавляет, что работа вознаграждается, потому что он наслаждается чувством выполненного долга, когда он попадает в нужное место и обратно – это большая удача.

Община и власти обсудили несколько планов по сохранению традиций костровой ловли, но Шен говорит, что нет ничего более срочного, чем вернуть рыбу.

«Хотите ли вы продвигать его как туристическую достопримечательность или повысить прибыльность бизнеса, все зависит от рыбы», – объясняет он. «Если бы у нас не было рыбы, это было бы неинтересно для туристов, и было бы невозможно увеличить доход».

Тем временем Чен и Сюй сотрудничали.

В летние месяцы Сюй организует 4,5-часовое шоу рыбной ловли на костре для туристов и любителей фотографии. Из гавани Биша в Килунге, городе, прилегающем к Новому Тайбэю, туристы могут сесть на отдельное судно, которое плывет рядом с рыбацкой лодкой Чиен, пока она ловит рыбу.

Эта практика полностью удовлетворяет потребности туристов: лодка с пожарной рыбалкой плывет медленнее, чем обычно, так что лодка, полная туристов, может догнать ее; Охотники также остаются на одном месте дольше обычного, чтобы люди могли запечатлеть красоту пейзажа своими камерами.

После того, как очищенные сардины пойманы на глазах у туристов, большую часть рыбы выпускают обратно в море. Сюй считает, что в будущем это позволит популяциям рыб расти.

Он надеется, что нынешняя бизнес-модель даст старой традиции шанс выжить.

«Если рыба вернется снова и такая практика может принести достаточно экономических выгод, к ней могут присоединиться новые рыбаки, и традиция может быть возрождена», – говорит Сюй.

Фотографии Джона Мэйса с CNN.