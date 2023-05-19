Как посмотреть возвращение Бриттни Гринер в WNBA по телевизору и в Интернете — NBC Los Angeles

WNBA возвращается в игру в пятницу, и все внимание будет приковано к одному из лучших игроков лиги, когда она вернётся на площадку.

Бриттни Гринер пропустила весь сезон WNBA в прошлом году после задержания в российском аэропорту в феврале 2022 года. Спустя почти 10 месяцев она вернулась в США в декабре прошлого года в рамках обмена пленными, но ей все же пришлось немного подождать, прежде чем ее возвращение в баскетбол.

Предсезонная игра 12 мая стала первой игрой Гринер за 572 дня, когда она вернулась к игре 4 финала WNBA 2021. Теперь семикратный участник Матча звезд официально вернется на премьеру нового сезона.

Вот как подготовиться к дебюту Гринер в 2023 году:

Когда Бриттни Гренье вернет свою WNBA?

Гринер и Феникс Меркьюри начнут сезон WNBA 2023 против Лос-Анджелес Спаркс В пятницу, 19 мая. Игра будет транслироваться на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе в 23:00 по восточному времени / 20:00 по тихоокеанскому времени.

Как вы смотрите игру Mercury Sparks?

Игра Mercury-Sparks будет транслироваться по ESPN в пятницу.

Как транслировать Mercury-Sparks

Игра будет транслироваться Смотреть ESPN.

Когда открывается дом Меркьюри?

У Гринер будет возможность сыграть перед своими поклонниками, когда она сразится с Меркьюри. Чикаго Скай В Финиксе в воскресенье, 21 мая.

Каков рекорд Phoenix Mercury в 2022 году?

Под руководством Дайаны Таурази и Скайлара Диггинса-Смита «Меркьюри» вышли в плей-офф, заняв 8-е место с результатом 15-21. Команда проиграла будущему чемпиону Las Vegas Ice в первом раунде.

Какой рекорд был у Los Angeles Sparks в 2022 году?

«Спаркс» надеются изменить ситуацию после того, как финишировали со вторым худшим результатом в WNBA в прошлом сезоне со счетом 13-23. В межсезонье команда поменяла маршрут первого тренера, приведя бывшего Коннектикут Сан Тренируйте Курта Миллера, чтобы сразиться с Дереком Фишером.

Звезда Феникса Меркьюри Бритни Гренье обратилась к СМИ в четверг.