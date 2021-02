Как посмотреть и кто выступает

Хотя Суперкубок – это в первую очередь матч по американскому футболу, он также является отличным источником музыкального развлечения благодаря шоу Halftime Show.

Будь то Бейонсе, Джастин Тимберлейк, Мадонна, Кэти Перри, Леди Гага или Бруно Марс, многие известные музыкальные исполнители выступали на шоу Super Bowl Halftime Show за последние несколько лет.

Как и миллионы других людей, вы можете планировать посмотреть Суперкубок только ради музыкального представления Halftime Show. Но кто будет участвовать в полуфинале Суперкубка 2021 года, и как вы его смотрите?

Кто выступает?

Во время шоу в перерыве Суперкубка 2021 Weeknd представит три премии Грэмми. Хотя певец не сообщил, какие песни он будет петь в своем исполнении, не исключено, что он исполнит несколько своих хитов.

С момента своего дебюта десять лет назад певец выпустил четыре студийных альбома и 43 сингла. Три его студийных альбома, Beauty Behind the Madness, Starboy и Afterhours, заняли первое место в чарте Billboard 200 в США.

Между тем, пять его синглов достигли вершины Billboard Hot 100 в США. К ним относятся The Hills, Can’t Feel My Face, Starboy, Heartless и Blinding Lights. The Weeknd также записал серию хитов Top 10 Billboard Hot 100, включая Love Me Harder (при участии Арианы Гранде), Call Out My Name, Pray For Me (при участии Кендрика Ламара) и I Feel It Coming (при участии Daft Punk). .), Он понял и улыбнулся (с участием Juice World).

Ожидайте услышать, как The Weeknd поют многие из этих хитов во время шоу Halftime. Несомненно то, что выступление на Super Bowl Halftime Show было мечтой всей жизни The Weeknd. В прошлом году он сказал: «Мы все выросли, наблюдая за крупнейшими шоу в мире, разыгрывая Суперкубок, и нельзя не мечтать о том, чтобы оказаться в этом положении. Я чувствую себя униженным, гордым и счастливым быть в центре этого печально известного этап в этом году ».

В течение последних нескольких месяцев The Weeknd оставался жестким в отношении результатов перерывов в Суперкубке. Но 2 февраля он отправился в Твиттер, чтобы опубликовать тизер о своем долгожданном выступлении:

Когда состоится первая половина презентации?

В этом году Суперкубок должен открыться в воскресенье, 7 февраля, в 18:30 по восточному времени. Но, как всегда, в середине шоу будет концерт. Ожидается, что шоу выходного дня Super Bowl LV в перерыве между таймами начнется около 20:00 по восточноевропейскому времени и продлится до получаса.

Каким вы видите первую половину шоу?

Если у вас есть пакет кабельного телевидения, вы сможете посмотреть весь Суперкубок на CBS. Но для тех, у кого нет подписки на кабельное телевидение, будут прямые трансляции Суперкубка на CBS All Access, Fubo TV, Hulu with Live TV и YouTube TV.

Кто исполняет гимн?

Хотя The Weekend станет звездой шоу в перерыве Суперкубка 2021 года, будут и другие музыкальные шоу. Перед началом выступления Жасмин Салливан и Эрик Черч исполнят гимн США. Между тем, певица “Волосы”, обладательница премии Грэмми, исполнит “Прекрасную Америку”. Вы сможете увидеть их выступление во время The Kickoff Show (CBS), которое начинается в 18:00 по восточному времени и заканчивается перед началом игры NFL.