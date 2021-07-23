Как посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр в Токио: время начала, ТВ, прямая трансляция, канал, дата, расписание التاريخ

Токио Олимпийские игры Прямо за углом, и NBC Sports предоставит вам все, что вам нужно знать. церемония открытия Включая время начала, дату, телепрограмму и канал, как смотреть и больше.

Когда состоится церемония открытия Олимпийских игр в Токио?

32-е Олимпийские игры пройдут. Начало в пятницу, 23 июля С церемонией открытия и завершением церемонии закрытия в воскресенье, 8 августа 2021 года, в Токио, Япония.

Во сколько начинается церемония открытия?

В Церемония открытия Олимпийских игр в Токио Он состоится в 20:00 по местному времени в Японии в пятницу, 23 июля, и NBCUniversal. Обеспечит беспрецедентное покрытие на целый день. с мероприятия. NBC будет транслировать церемонию открытия в прямом эфире в 6:55 по восточному времени. Первая утренняя прямая трансляция церемонии открытия. Это может быть церемония открытия Прямая трансляция на NBCOlympics.com. Организаторами мероприятия выступят Саванна Гатри и Майк Террико, а ведущими – Льюис Джонсон и Майкл Тавойя. работать репортерами.

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специальное издание Сегодня Прямые трансляции будут сопровождаться отзывами и интервью со спортсменами. Церемония открытия начнется в прайм-тайм на канале NBC в 19:30 по восточному времени с широким освещением команды США, доктора Др.Уэйн Джонсон представляет команду США и не только. специальное издание Вечернее шоу с Джимми Фэллоном в главной роли Освещение церемонии открытия будет вестись в прайм-тайм.

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Расписание церемонии открытия Олимпиады в Токио حفل

Ниже приведено полное расписание программ NBC церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, включая ночные ретрансляции. через NBC Olympics и Пресс-релиз NBC Sports:

Часовой пояс по восточному времени:

6:55 – 11:00 Прямая трансляция церемонии открытия (Ручей) 11:00 – 13:00 СЕГОДНЯ Специальное издание 13:00 – 16:00 Олимпийские игры в Токио в дневное времяРучей) 19:30 – полночь Церемония открытия пика (Ручей) 00:35 – 01:38 Специальное издание «Вечернего шоу» 1:38 – 5:00 Церемония открытия повтора с ночевкой

Часовой пояс по тихоокеанскому времени:

3:55 – 8:00 Прямая трансляция церемонии открытия (Ручей) 8:00 – 10:00 СЕГОДНЯ Специальное издание 10:00 – 13:00 Олимпийские игры в Токио сегодня 16:30 – 21:00 Церемония открытия пика (Ручей) 21:10 – 01:10 Церемония открытия Пик Пик 1:10 – 2:13 Специальное издание «Вечернего шоу» 2:13 – 5:00 Ночная церемония открытия

Как вести прямые трансляции и смотреть Олимпийские игры в Токио онлайн и по телевизору

Токио 2020 Олимпийские игры Он будет транслироваться по каналам NBC, США, CNBC, NBCSN, Olympic Channel: Home of Team USA и GOLF Channel, а также павлинИ NBCOlympics.com И приложение NBC Sports. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию, а также узнать, как смотреть Олимпийские игры, прямые трансляции и многое другое. Кроме того, проверьте файл Полное расписание Олимпийских игр в Токио здесь..

Связанный: Узнайте больше о том, как получить Павлина здесь

Расписание Олимпийских игр в Токио на выходные

Сегодня 0 расписание (Пятница, 23 июля)

NBC

6:55 – 11 утра

Церемония открытия (Live)

13:00 – 16:00

Предварительный просмотр презентации

19:30 – 12:00

церемония открытия

Соединенные Штаты Америки

19:30 – 2:00

Гребля – отборочные соревнования и повторы (LIVE)

Велоспорт – мужская шоссейная гонка (Live)

NBCSN

2:00 – 4:00

Мужской футбол – Мексика против Франции

4:00 – 6:00

Мужской футбол – Япония против Южной Африки

6:00 – 8:00

Мужской футбол – Бразилия против Германии

8:00 – 13:30

Софтбол – США против Италии

Софтбол – США против Канады

Гребля – Предварительные упражнения

13:30 – 15:30

Женский футбол – Китай против Бразилии

15:30 – 17:30

Женский футбол – Япония против Канады

17:30 – 19:30

Женский футбол – США против Швеции

12:00 – 2:00

3 х 3 баскетбол

Стрельба – Смешанные групповые отборочные раунды

Водное поло для женщин – США против Японии (вживую)

Olympic Channel: дома сборной США

22:00 – 2:00

Большой теннис (Он живет)

Одиночники, мужчины, первый тур

Женщины, одиночный разряд, первый круг

Мужчины и женщины, парный разряд, первый круг

Расписание первого дня (Суббота, 24 июля)

NBC

9:00 – 10:45

Мужской волейбол – США против Франции (Live)

10:45 – 14:45

3 × 3 американский женский баскетбол

Водное поло для женщин США против Японии

Каякинг – квалификационные и вспомогательные туры

Стрельба – смешанные командные финалы

Велоспорт – шоссейная мужская гонка

14:45 – 18:00

Плавание – квалификационные туры

пляжный волейбол Мужчины. Отборочный раунд

Гимнастика Мужские командные соревнования

20:00 – 23:30

Пляжный волейбол – женщины, отборочный раунд (LIVE)

Гимнастика Мужские командные соревнования

Финал по плаванию (LIVE)

Мужчины, 400 м, комплексное упражнение

Мужчины, 400 м, вольный стиль

Женщины, 400 м, комплексное плавание

Женская эстафета 4 х 100 м вольным стилем

Скейтбординг – мужские уличные квалификации

20:30 – 21:00 (тихоокеанское время)

Скейтбординг – Уличный мужской финал (Live)

12:00 – 2:00

Скейтбординг – Уличный мужской финал (Live)

Женский волейбол – США против Аргентины

Соединенные Штаты Америки

2:00 – 9:50

Велоспорт – мужская шоссейная гонка (Live)

Пляжный волейбол – женщины, отборочный раунд (LIVE)

Каякинг – квалификационные и вспомогательные туры

Плавание – Предварительные отборочные раунды (Live)

Пляжный волейбол – Мужчины. Отборочный раунд (LIVE)

Баскетбол 3 x 3 (Live)

10:00 – 20:00

Водное поло среди женщин – Китай – Олимпийский комитет России

Пляжный волейбол – Отборочный раунд

мужской гандбол Германия против Испании

Фехтование – финалы среди мужчин и женщин, финалы по треуголке и женщины

стрельба – Пневматическая винтовка женская

Гиревой спорт – Женский финал

заниматься боксом Отборочные раунды

дзюдо – Финал

тхэквондо – Финал

настольный теннис Отборочный раунд

Женский футбол – США против Новой Зеландии

20:00 – 2:00

горные лыжи Мужские уличные квалификации (Live)

Баскетбол 3 x 3 (Live)

Стрельба – женские командные отборочные соревнования

Скейтбординг – Уличный мужской финал (Live)

Велоспорт – Женщины, раунд (Live)

CNBC

20:00 – 01:00

Женский турнир по баскетболу 3 x 3

Софтбол – США против Австралии (Live)

Гребля – Предварительные упражнения

Настольный теннис – 1/4 финала, смешанный разряд

1:00 – 2:00

Мужское водное поло – США против Японии (Live)

NBCSN

2:00 – 7:30

Водное поло, женщины – США против Японии (Live)

Софтбол – США против Мексики (Live)

Al Risiyah – Mixed Teams Final (Live)

3 х 3 баскетбол

Женский футбол – Швеция против Австралии (Live)

Мужской гандбол – Франция против Аргентины

7:30 – 9:30

Женский футбол – США против Новой Зеландии (Live)

9:30 – 20:00

Женский футбол – Нидерланды против Бразилии

Настольный теннис – Отборочный раунд

Рыцарство – выездка

Бадминтон – Отборочный раунд

Мужской гандбол – Дания против Японии

Пляжный волейбол – Отборочный раунд

Мужской волейбол – США против Франции

20:00 – 2:00

Водное поло, женщины – США против Японии

Пляжный волейбол – Мужчины. Отборочный раунд

Мужской волейбол – США против Франции

Софтбол – США против Австралии

Olympic Channel: дома сборной США

2:00 – 7:00

Теннис (вживую)

Одиночники, мужчины, первый тур

Женщины, одиночный разряд, первый круг

Мужчины и женщины, парный разряд, первый круг

7:00 – 16:00

Большой теннис

Одиночники, мужчины, первый тур

Женщины, одиночный разряд, первый круг

Мужчины и женщины, парный разряд, первый круг

22:00 – 2:00

Теннис (вживую)

Одиночники, мужчины, первый тур

Женщины, одиночный разряд, первый круг

Мужчины и женщины, парный разряд, первый круг

павлин

6:00 – 11:00

Отборочные матчи по мужской гимнастике (Live)

Мужской волейбол – США против Франции (Live)

расписание второго дня (Воскресенье, 25 июля)

NBC

8:00 – 12:15

Плавание – Предварительные отборочные раунды (Live)

Баскетбол 3 × 3, женщины – США – ОКР (Live)

Пляжный волейбол – Мужчины. Отборочный раунд (LIVE)

Мужское водное поло – США против Японии

Гребля – квалификационные раунды и повторы

Велоспорт – Шоссейная гонка среди женщин

12:15 – 18:00

Слаломная лодка – квалификация

Скейтбординг – Уличные мужские финалы

серфинг Отчет за первый день

плавание Отборочные раунды

Прыжки в воду – Женщины, синхронный прыжок, финал

Мужской баскетбол – США против Франции

19:00 – 21:30

триатлон Мужчины, финал (Live)

Гимнастика – женские командные соревнования

21:30 – 23:30

плавание Финал (live)

Женщины, 100 м, бабочка

100м мужская грудь

Женщины, 400 м, вольный стиль

Эстафета 4 х 100, мужчины, вольный стиль

Скейтбординг – Ladies Street Qualifiers

20:30 – 21:05 (Тихоокеанское время)

Скейтбординг – Ladies Street Final (Live)

12:05 – 2 ночи

Скейтбординг – Ladies Street Final (Live)

мужской волейбол США – Олимпийский комитет России

Соединенные Штаты Америки

2:00 – 8:20

Велоспорт – Шоссейная гонка среди женщин (Live)

Баскетбол 3 × 3, женщины – США – Румыния (Live)

пляжный волейбол Мужчины. Отборочный раунд

Плавание – Предварительные отборочные раунды (Live)

8:30 – 17:30

Стрельба – женские командные финалы

Слаломная лодка – квалификация

Мужской футбол – Бразилия – Кот-д’Ивуар

Женский гандбол – Испания против Швеции

Фехтование – финалы по фехтованию среди женщин и финалы среди мужчин.

Дзюдо – Финал

Тхэквондо – финал

Бокс – Отборочные раунды

Тяжелая атлетика – мужчины, финалы

Отчет о просмотре первого дня

17:30 – 21:00

Триатлон – Мужчины, финал (Live)

Женский пляжный волейбол (Live)

21:00 – 23:00

Софтбол – США против Японии (Live)

23:00 – 2:00

Баскетбол 3 x 3 (Live)

Пляжный волейбол – женщины, отборочный раунд (LIVE)

Гребля – полуфинал

Водное поло, женщины – США против Китая (Live)

CNBC

2:00 – 4:00

Мужское водное поло – США против Японии (Live)

Прыжки в воду – Женщины, синхронный прыжок, финал (Live)

Аль-Рисия – женский командный финал (Live)

20:00 – 2:00

Скейтбординг – Ladies Street Final (Live)

Футбол Мужчины. Отборочный раунд (Live)

Стрельба – мужские командные отборочные соревнования

Скейтбординг – Ladies Street Final (Live)

Фехтование – мужское фехтование на одиночных мечах 1/16 финала

Мужской баскетбол – Аргентина против Словении (Live)

NBCSN

2:00 – 4:30

Женский футбол – США против Новой Зеландии

3 х 3 баскетбол

4:30 – 6:30

Мужской футбол – Бразилия – Кот-д’Ивуар (Live)

6:30 – 8:30

Мужской футбол – Австралия против Испании (Live)

8:30 – 9:00

Мужской футбол – Япония – Мексика (Live)

9:00 – 13:30

Водное поло, мужчины – Сербия против Испании

Женский гандбол – Норвегия против Кореи

настольный теннис Отборочные раунды

Бадминтон – Отборочные раунды

13:30 – 20:00

Рыцарство – выездка

Настольный теннис – отборочные раунды

Мужской футбол – Япония против Мексики

Женский волейбол – США против Аргентины

20:00 – 2:00

Мужское водное поло – США против Японии

Пляжный волейбол – женщины, отборочный раунд

Женский волейбол – США против Аргентины

Мужской баскетбол – США против Франции

Olympic Channel: дома сборной США

2:00 – 7:00

Теннис (вживую)

Одиночники, мужчины, первый тур

Женщины, одиночный разряд, первый круг

Мужчины и женщины, парный разряд, первый круг

7:00 – 16:00

Большой теннис

Одиночники, мужчины, первый тур

Женщины, одиночный разряд, первый круг

Мужчины и женщины, парный разряд, первый круг

22:00 – 2:00

Теннис (вживую)

Одиночники, мужчины, второй тур

Женщины, одиночный разряд, второй тур

Мужчины и женщины, парный разряд, второй тур

павлин

6:00 – 11:00

Отборочные матчи по женской гимнастике (Live)

Мужской баскетбол – США против Франции (Live)

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