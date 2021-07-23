Как посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр в Токио: время начала, ТВ, прямая трансляция, канал, дата, расписание التاريخ

Токио Олимпийские игры Прямо за углом, и NBC Sports предоставит вам все, что вам нужно знать. церемония открытия Включая время начала, дату, телепрограмму и канал, как смотреть и больше.
Когда состоится церемония открытия Олимпийских игр в Токио?
32-е Олимпийские игры пройдут. Начало в пятницу, 23 июля С церемонией открытия и завершением церемонии закрытия в воскресенье, 8 августа 2021 года, в Токио, Япония.
Во сколько начинается церемония открытия?
В Церемония открытия Олимпийских игр в Токио Он состоится в 20:00 по местному времени в Японии в пятницу, 23 июля, и NBCUniversal. Обеспечит беспрецедентное покрытие на целый день. с мероприятия. NBC будет транслировать церемонию открытия в прямом эфире в 6:55 по восточному времени. Первая утренняя прямая трансляция церемонии открытия. Это может быть церемония открытия Прямая трансляция на NBCOlympics.com. Организаторами мероприятия выступят Саванна Гатри и Майк Террико, а ведущими – Льюис Джонсон и Майкл Тавойя. работать репортерами.
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специальное издание Сегодня Прямые трансляции будут сопровождаться отзывами и интервью со спортсменами. Церемония открытия начнется в прайм-тайм на канале NBC в 19:30 по восточному времени с широким освещением команды США, доктора Др.Уэйн Джонсон представляет команду США и не только. специальное издание Вечернее шоу с Джимми Фэллоном в главной роли Освещение церемонии открытия будет вестись в прайм-тайм.
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Расписание церемонии открытия Олимпиады в Токио حفل
Ниже приведено полное расписание программ NBC церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, включая ночные ретрансляции. через NBC Olympics и Пресс-релиз NBC Sports:
Часовой пояс по восточному времени:
|6:55 – 11:00
|Прямая трансляция церемонии открытия (Ручей)
|11:00 – 13:00
|СЕГОДНЯ Специальное издание
|13:00 – 16:00
|Олимпийские игры в Токио в дневное времяРучей)
|19:30 – полночь
|Церемония открытия пика (Ручей)
|00:35 – 01:38
|Специальное издание «Вечернего шоу»
|1:38 – 5:00
|Церемония открытия повтора с ночевкой
Часовой пояс по тихоокеанскому времени:
|3:55 – 8:00
|Прямая трансляция церемонии открытия (Ручей)
|8:00 – 10:00
|СЕГОДНЯ Специальное издание
|10:00 – 13:00
|Олимпийские игры в Токио сегодня
|16:30 – 21:00
|Церемония открытия пика (Ручей)
|21:10 – 01:10
|Церемония открытия Пик Пик
|1:10 – 2:13
|Специальное издание «Вечернего шоу»
|2:13 – 5:00
|Ночная церемония открытия
Как вести прямые трансляции и смотреть Олимпийские игры в Токио онлайн и по телевизору
Токио 2020 Олимпийские игры Он будет транслироваться по каналам NBC, США, CNBC, NBCSN, Olympic Channel: Home of Team USA и GOLF Channel, а также павлинИ NBCOlympics.com И приложение NBC Sports. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию, а также узнать, как смотреть Олимпийские игры, прямые трансляции и многое другое. Кроме того, проверьте файл Полное расписание Олимпийских игр в Токио здесь..
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Расписание Олимпийских игр в Токио на выходные
Сегодня 0 расписание (Пятница, 23 июля)
NBC
6:55 – 11 утра
Церемония открытия (Live)
13:00 – 16:00
Предварительный просмотр презентации
19:30 – 12:00
церемония открытия
Соединенные Штаты Америки
19:30 – 2:00
Гребля – отборочные соревнования и повторы (LIVE)
Велоспорт – мужская шоссейная гонка (Live)
NBCSN
2:00 – 4:00
Мужской футбол – Мексика против Франции
4:00 – 6:00
Мужской футбол – Япония против Южной Африки
6:00 – 8:00
Мужской футбол – Бразилия против Германии
8:00 – 13:30
Софтбол – США против Италии
Софтбол – США против Канады
Гребля – Предварительные упражнения
13:30 – 15:30
Женский футбол – Китай против Бразилии
15:30 – 17:30
Женский футбол – Япония против Канады
17:30 – 19:30
Женский футбол – США против Швеции
12:00 – 2:00
Стрельба – Смешанные групповые отборочные раунды
Водное поло для женщин – США против Японии (вживую)
Olympic Channel: дома сборной США
22:00 – 2:00
Большой теннис (Он живет)
Одиночники, мужчины, первый тур
Женщины, одиночный разряд, первый круг
Мужчины и женщины, парный разряд, первый круг
Расписание первого дня (Суббота, 24 июля)
NBC
9:00 – 10:45
Мужской волейбол – США против Франции (Live)
10:45 – 14:45
3 × 3 американский женский баскетбол
Водное поло для женщин США против Японии
Каякинг – квалификационные и вспомогательные туры
Стрельба – смешанные командные финалы
Велоспорт – шоссейная мужская гонка
14:45 – 18:00
Плавание – квалификационные туры
пляжный волейбол Мужчины. Отборочный раунд
Гимнастика Мужские командные соревнования
20:00 – 23:30
Пляжный волейбол – женщины, отборочный раунд (LIVE)
Гимнастика Мужские командные соревнования
Финал по плаванию (LIVE)
Мужчины, 400 м, комплексное упражнение
Мужчины, 400 м, вольный стиль
Женщины, 400 м, комплексное плавание
Женская эстафета 4 х 100 м вольным стилем
Скейтбординг – мужские уличные квалификации
20:30 – 21:00 (тихоокеанское время)
Скейтбординг – Уличный мужской финал (Live)
12:00 – 2:00
Скейтбординг – Уличный мужской финал (Live)
Женский волейбол – США против Аргентины
Соединенные Штаты Америки
2:00 – 9:50
Велоспорт – мужская шоссейная гонка (Live)
Пляжный волейбол – женщины, отборочный раунд (LIVE)
Каякинг – квалификационные и вспомогательные туры
Плавание – Предварительные отборочные раунды (Live)
Пляжный волейбол – Мужчины. Отборочный раунд (LIVE)
Баскетбол 3 x 3 (Live)
10:00 – 20:00
Водное поло среди женщин – Китай – Олимпийский комитет России
Пляжный волейбол – Отборочный раунд
мужской гандбол Германия против Испании
Фехтование – финалы среди мужчин и женщин, финалы по треуголке и женщины
стрельба – Пневматическая винтовка женская
Гиревой спорт – Женский финал
заниматься боксом Отборочные раунды
дзюдо – Финал
тхэквондо – Финал
настольный теннис Отборочный раунд
Женский футбол – США против Новой Зеландии
20:00 – 2:00
горные лыжи Мужские уличные квалификации (Live)
Баскетбол 3 x 3 (Live)
Стрельба – женские командные отборочные соревнования
Скейтбординг – Уличный мужской финал (Live)
Велоспорт – Женщины, раунд (Live)
CNBC
20:00 – 01:00
Женский турнир по баскетболу 3 x 3
Софтбол – США против Австралии (Live)
Гребля – Предварительные упражнения
Настольный теннис – 1/4 финала, смешанный разряд
1:00 – 2:00
Мужское водное поло – США против Японии (Live)
NBCSN
2:00 – 7:30
Водное поло, женщины – США против Японии (Live)
Софтбол – США против Мексики (Live)
Al Risiyah – Mixed Teams Final (Live)
3 х 3 баскетбол
Женский футбол – Швеция против Австралии (Live)
Мужской гандбол – Франция против Аргентины
7:30 – 9:30
Женский футбол – США против Новой Зеландии (Live)
9:30 – 20:00
Женский футбол – Нидерланды против Бразилии
Настольный теннис – Отборочный раунд
Рыцарство – выездка
Бадминтон – Отборочный раунд
Мужской гандбол – Дания против Японии
Пляжный волейбол – Отборочный раунд
Мужской волейбол – США против Франции
20:00 – 2:00
Водное поло, женщины – США против Японии
Пляжный волейбол – Мужчины. Отборочный раунд
Мужской волейбол – США против Франции
Софтбол – США против Австралии
Olympic Channel: дома сборной США
2:00 – 7:00
Теннис (вживую)
Одиночники, мужчины, первый тур
Женщины, одиночный разряд, первый круг
Мужчины и женщины, парный разряд, первый круг
7:00 – 16:00
Большой теннис
Одиночники, мужчины, первый тур
Женщины, одиночный разряд, первый круг
Мужчины и женщины, парный разряд, первый круг
22:00 – 2:00
Теннис (вживую)
Одиночники, мужчины, первый тур
Женщины, одиночный разряд, первый круг
Мужчины и женщины, парный разряд, первый круг
павлин
6:00 – 11:00
Отборочные матчи по мужской гимнастике (Live)
Мужской волейбол – США против Франции (Live)
расписание второго дня (Воскресенье, 25 июля)
NBC
8:00 – 12:15
Плавание – Предварительные отборочные раунды (Live)
Баскетбол 3 × 3, женщины – США – ОКР (Live)
Пляжный волейбол – Мужчины. Отборочный раунд (LIVE)
Мужское водное поло – США против Японии
Гребля – квалификационные раунды и повторы
Велоспорт – Шоссейная гонка среди женщин
12:15 – 18:00
Слаломная лодка – квалификация
Скейтбординг – Уличные мужские финалы
серфинг Отчет за первый день
плавание Отборочные раунды
Прыжки в воду – Женщины, синхронный прыжок, финал
Мужской баскетбол – США против Франции
19:00 – 21:30
триатлон Мужчины, финал (Live)
Гимнастика – женские командные соревнования
21:30 – 23:30
плавание Финал (live)
Женщины, 100 м, бабочка
100м мужская грудь
Женщины, 400 м, вольный стиль
Эстафета 4 х 100, мужчины, вольный стиль
Скейтбординг – Ladies Street Qualifiers
20:30 – 21:05 (Тихоокеанское время)
Скейтбординг – Ladies Street Final (Live)
12:05 – 2 ночи
Скейтбординг – Ladies Street Final (Live)
мужской волейбол США – Олимпийский комитет России
Соединенные Штаты Америки
2:00 – 8:20
Велоспорт – Шоссейная гонка среди женщин (Live)
Баскетбол 3 × 3, женщины – США – Румыния (Live)
пляжный волейбол Мужчины. Отборочный раунд
Плавание – Предварительные отборочные раунды (Live)
8:30 – 17:30
Стрельба – женские командные финалы
Слаломная лодка – квалификация
Мужской футбол – Бразилия – Кот-д’Ивуар
Женский гандбол – Испания против Швеции
Фехтование – финалы по фехтованию среди женщин и финалы среди мужчин.
Дзюдо – Финал
Тхэквондо – финал
Бокс – Отборочные раунды
Тяжелая атлетика – мужчины, финалы
Отчет о просмотре первого дня
17:30 – 21:00
Триатлон – Мужчины, финал (Live)
Женский пляжный волейбол (Live)
21:00 – 23:00
Софтбол – США против Японии (Live)
23:00 – 2:00
Баскетбол 3 x 3 (Live)
Пляжный волейбол – женщины, отборочный раунд (LIVE)
Гребля – полуфинал
Водное поло, женщины – США против Китая (Live)
CNBC
2:00 – 4:00
Мужское водное поло – США против Японии (Live)
Прыжки в воду – Женщины, синхронный прыжок, финал (Live)
Аль-Рисия – женский командный финал (Live)
20:00 – 2:00
Скейтбординг – Ladies Street Final (Live)
Футбол Мужчины. Отборочный раунд (Live)
Стрельба – мужские командные отборочные соревнования
Скейтбординг – Ladies Street Final (Live)
Фехтование – мужское фехтование на одиночных мечах 1/16 финала
Мужской баскетбол – Аргентина против Словении (Live)
NBCSN
2:00 – 4:30
Женский футбол – США против Новой Зеландии
3 х 3 баскетбол
4:30 – 6:30
Мужской футбол – Бразилия – Кот-д’Ивуар (Live)
6:30 – 8:30
Мужской футбол – Австралия против Испании (Live)
8:30 – 9:00
Мужской футбол – Япония – Мексика (Live)
9:00 – 13:30
Водное поло, мужчины – Сербия против Испании
Женский гандбол – Норвегия против Кореи
настольный теннис Отборочные раунды
Бадминтон – Отборочные раунды
13:30 – 20:00
Рыцарство – выездка
Настольный теннис – отборочные раунды
Мужской футбол – Япония против Мексики
Женский волейбол – США против Аргентины
20:00 – 2:00
Мужское водное поло – США против Японии
Пляжный волейбол – женщины, отборочный раунд
Женский волейбол – США против Аргентины
Мужской баскетбол – США против Франции
Olympic Channel: дома сборной США
2:00 – 7:00
Теннис (вживую)
Одиночники, мужчины, первый тур
Женщины, одиночный разряд, первый круг
Мужчины и женщины, парный разряд, первый круг
7:00 – 16:00
Большой теннис
Одиночники, мужчины, первый тур
Женщины, одиночный разряд, первый круг
Мужчины и женщины, парный разряд, первый круг
22:00 – 2:00
Теннис (вживую)
Одиночники, мужчины, второй тур
Женщины, одиночный разряд, второй тур
Мужчины и женщины, парный разряд, второй тур
павлин
6:00 – 11:00
Отборочные матчи по женской гимнастике (Live)
Мужской баскетбол – США против Франции (Live)
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