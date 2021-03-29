Как предполагаемое российское шпионское устройство использовало тактику холодной войны

БУРГАС, Болгария. В начале декабря высокопоставленный чиновник Министерства обороны Болгарии сидел за своим столом, достал черный смартфон Samsung и следующие час и 20 минут провел, просматривая секретные военные документы на своем рабочем компьютере. Фотографии, которые якобы были направлены на лидера российской шпионской сети, содержали конфиденциальную информацию о истребителях F-16, согласно видеозаписям, опубликованным властями Болгарии.

“В прошлый раз я дал много материала. Четыре партии”, – заявил предполагаемый глава банды официальному лицу в другом возражении. «Я видел, что у вас было на флешке. Хорошие вещи».

На прошлой неделе власти Болгарии, членом Организации Североатлантического договора, сказал, что они демонтировали русский шпионской, что собирал информацию для Москвы о военном союзе НАТО, ЦРУ, Украине и конфликт в спорном регионе. Нагорно-Карабахский регион Южного Кавказа.

Пятеро мужчин и женщина, включая предполагаемого лидера банды, были арестованы и обвинены в шпионаже. Болгарская прокуратура назвала это крупнейшим шпионским захватом в стране со времен холодной войны.

Россия использовала давние и дружеские отношения с более мелкими и более уязвимыми членами НАТО и Европейского Союза для создания шпионских сетей и доступа к западным секретам. Запреты, изданные прокуратурой, указывают на то, что в эпоху развития кибершпионажа Москва по-прежнему ценит человеческий интеллект.