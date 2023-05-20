Как прибыль John Deere отражает сельскохозяйственную экономику?

John Deere отчиталась о сильных квартальных доходах в пятницу. Производитель этих знаковых зелено-желтых тракторов превзошел прогнозы Уолл-стрит по прибыли и повысил прогнозы чистой прибыли на оставшуюся часть года.

И когда у крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственной техники дела идут хорошо, это дает людям некоторое представление о том, как обстоят дела в мировой сельскохозяйственной экономике в целом.

Когда потребители вкладывают деньги в дорогие вещи, такие как автомобили, диваны и стиральные машины, они обычно с оптимизмом смотрят на свои финансы. То же самое относится и к сельскохозяйственному оборудованию, говорит Дэниел Самнер, экономист-аграрник из Калифорнийского университета в Дэвисе.

«Когда у фермеров появляется небольшой дополнительный денежный поток и они не видят приближающегося кризиса, — сказал он, — тогда они заменяют свой тракторный парк».

По словам Самнера, когда John Deere перемещает много техники, это свидетельствует о том, что мировые производители товарных культур преуспевают.

«Это означает кукурузу, соевые бобы, пшеницу и рис», — сказал он. Все они были на подъеме после вторжения России в Украину в прошлом году.

«Это действительно потребовало огромных производственных мощностей в автономном режиме», — сказала Кристин Оуэн, исполнительный директор Oppenheimer. Она сказала, что, когда мировые запасы зерна и масличных культур были низкими, цены резко выросли. Теперь фермеры могут сделать некоторые инвестиции.

«Когда фермеры зарабатывают деньги, они, как правило, тратят деньги», — сказала она.

Но один сильный отчет о доходах от John Deere не означает, что у товарных фермеров все в порядке. Криста Суонсон, главный экономист Национальной ассоциации производителей кукурузы.

«Если мы используем это как меру экономики сельского хозяйства, я считаю это запаздывающим индикатором», — сказала она. Она добавила, что цены на сырье умеренные. Между тем, рост стоимости заимствований и инфляция ударяют по всему, от семян до удобрений, и в 2023 году фермеры могут столкнуться с низкой прибылью.