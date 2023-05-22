Как проверить, как долго вы были в Tears of the Kingdom

Легенда о Зельде: Слезы Королевства Вы официально отсутствовали в течение 10 дней, а это значит, что теперь можно посмотреть, сколько часов вы потратили. Пытки Корока Исследуйте бескрайние просторы Хайрула, проверив профиль своей учетной записи на Switch. Как ни странно, вы сможете увидеть это число на своем Switch только через 10 дней после того, как начнете играть в игру — это странное ограничение, применяемое к Switch. с момента запуска.

Вот как проверить свой профиль на Switch, чтобы узнать, сколько часов вы играете. (Это также позволит вам увидеть, как долго вы играете в другие игры.)

Вот так выглядит мой профиль. Скриншот Джея Питерса/The Verge

Вы можете просмотреть более подробный журнал активности, если зарегистрируете свое переключение на Приложение родительского контроля Nintendo Switch. К сожалению, приложение фиксирует время воспроизведения только с после Вы регистрируете свой коммутатор, поэтому, если вы еще не настроили его, время воспроизведения, указанное в приложении, не будет таким точным, как то, что вы можете получить на своем коммутаторе. Я только что зарегистрировал свой Switch в приложении во время написания этой статьи, и хотя мой Switch говорит, что я наиграл в него 40 часов. Слезы Королевства В журнале воспроизведения приложения для родительского контроля отображается только 15 минут игрового времени: пять минут игрового времени Слезы Королевства и 10 минут «Другое», включающее время в главном меню.

Напишите в комментариях сколько Слезы Королевства Я играл до сих пор. Мне любопытно! Игра действительно хороша