Как проверить покрытие оператора на iPhone перед переключением

Будь то стимулы, надежда на лучшее покрытие, ценообразование или все вышеперечисленное, переход на нового оператора часто выглядит привлекательным. Однако правда в том, что переход может быть обязательством (даже без контрактов), и неинтересно делать этот шаг только для того, чтобы понять, что вы сделали ошибку. Давайте рассмотрим несколько советов и уловок, чтобы проверить покрытие вашего оператора связи с вашим iPhone, прежде чем переходить на коммутатор.

Конкуренция среди американских перевозчиков продолжает побуждать клиентов перейти на подогреватель. Verizon недавно запустил ограниченное предложение о сдаче. 1000 долларов на своп, (Даже для сломанных iPhone), T-Mobile предлагает до 830 долларов на обмен на iPhone, И AT&T Сделайте до 700 долларов На момент написания. Конечно, есть много предложений и опций от MVNO и других региональных операторов.

Когда дело доходит до покрытия, карты операторов связи обычно отлично смотрятся в Интернете, но реальная производительность может действительно отличаться. Хотя изучение Cover Maps – неплохое место для начала, мы рассмотрим несколько различных способов, чтобы по-настоящему почувствовать, чего ожидать.

Как проверить покрытие оператора связи с iPhone перед переключением

Получите реальную обратную связь

Вы можете сравнивать карты покрытия нескольких операторов одновременно с Проверка сигналов

Если вы еще этого не сделали, стоит поговорить с семьей, друзьями, коллегами и т. Д., Которые уже используют оператора связи, на которого вы планируете переключиться, и получить реальную обратную связь о том, чего ожидать.

Еще один способ увидеть реальные результаты охвата от местных пользователей в вашем районе – это Бесплатное приложение Opensignal

Опыт хот-спота

Если вы не хотите получать новый номер или переносить существующий для проверки своего оператора связи, то получение точки доступа может стать отличным способом опробовать новую сеть.

T-Mobile представляет 30-дневная бесплатная пробная версия с точкой доступа

Verizon не предлагает бесплатную пробную версию, но вы можете вернуться и удалить План точки доступа В течение 14 дней

То же самое для AT&TБесплатной пробной программы нет, но вы можете протестировать в течение двух недель и отменить программу. Возможно, вы не сможете получить возмещение за активацию или другие сборы с Verizon и AT&T.



Тест покрытия оператора связи с новой линией

Другой вариант протестировать нового оператора связи без обязательного переноса номера – это настроить новый номер с предоплатой или постоплатой.

Учетные записи с постоплатой обычно лучше обслуживаются оператором связи, но зачастую их проще и быстрее настроить.

Ищите варианты “принеси свое собственное устройство” под AT&TИ T-MobileИ VerizonИли другая транспортная компания, которую вы рассматриваете Как и в случае с горячими точками, вы можете отменить планы у большинства операторов в течение 14 дней (вы, скорее всего, не получите возмещение платы за активацию, внимательно проверьте детали перед покупкой) Если вам в конечном итоге понравится новая услуга, вы можете впоследствии переместить свой номер телефона вместе с любыми другими линиями.

Если у вас разблокированный iPhone, вы можете даже протестировать нового оператора с помощью eSIM (без физической SIM-карты).

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