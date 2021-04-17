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Как проверить покрытие оператора на iPhone перед переключением

17 апреля, 2021
Artem Sokolov

Будь то стимулы, надежда на лучшее покрытие, ценообразование или все вышеперечисленное, переход на нового оператора часто выглядит привлекательным. Однако правда в том, что переход может быть обязательством (даже без контрактов), и неинтересно делать этот шаг только для того, чтобы понять, что вы сделали ошибку. Давайте рассмотрим несколько советов и уловок, чтобы проверить покрытие вашего оператора связи с вашим iPhone, прежде чем переходить на коммутатор.

Конкуренция среди американских перевозчиков продолжает побуждать клиентов перейти на подогреватель. Verizon недавно запустил ограниченное предложение о сдаче. 1000 долларов на своп, (Даже для сломанных iPhone), T-Mobile предлагает до 830 долларов на обмен на iPhone, И AT&T Сделайте до 700 долларов На момент написания. Конечно, есть много предложений и опций от MVNO и других региональных операторов.

Когда дело доходит до покрытия, карты операторов связи обычно отлично смотрятся в Интернете, но реальная производительность может действительно отличаться. Хотя изучение Cover Maps – неплохое место для начала, мы рассмотрим несколько различных способов, чтобы по-настоящему почувствовать, чего ожидать.

Как проверить покрытие оператора связи с iPhone перед переключением

Получите реальную обратную связь

  • Вы можете сравнивать карты покрытия нескольких операторов одновременно с Проверка сигналов
  • Если вы еще этого не сделали, стоит поговорить с семьей, друзьями, коллегами и т. Д., Которые уже используют оператора связи, на которого вы планируете переключиться, и получить реальную обратную связь о том, чего ожидать.
  • Еще один способ увидеть реальные результаты охвата от местных пользователей в вашем районе – это Бесплатное приложение Opensignal

Опыт хот-спота

Если вы не хотите получать новый номер или переносить существующий для проверки своего оператора связи, то получение точки доступа может стать отличным способом опробовать новую сеть.

  • T-Mobile представляет 30-дневная бесплатная пробная версия с точкой доступа
  • Verizon не предлагает бесплатную пробную версию, но вы можете вернуться и удалить План точки доступа В течение 14 дней
  • То же самое для AT&TБесплатной пробной программы нет, но вы можете протестировать в течение двух недель и отменить программу.
    • Возможно, вы не сможете получить возмещение за активацию или другие сборы с Verizon и AT&T.
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Тест покрытия оператора связи с новой линией

Другой вариант протестировать нового оператора связи без обязательного переноса номера – это настроить новый номер с предоплатой или постоплатой.

  • Учетные записи с постоплатой обычно лучше обслуживаются оператором связи, но зачастую их проще и быстрее настроить.
  • Ищите варианты “принеси свое собственное устройство” под AT&TИ T-MobileИ VerizonИли другая транспортная компания, которую вы рассматриваете
    • Как и в случае с горячими точками, вы можете отменить планы у большинства операторов в течение 14 дней (вы, скорее всего, не получите возмещение платы за активацию, внимательно проверьте детали перед покупкой)
    • Если вам в конечном итоге понравится новая услуга, вы можете впоследствии переместить свой номер телефона вместе с любыми другими линиями.
  • Если у вас разблокированный iPhone, вы можете даже протестировать нового оператора с помощью eSIM (без физической SIM-карты).

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