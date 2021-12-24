Как проверить состояние батареи на Android

Большинство людей думают о времени автономной работы, но как насчет аккумулятора? Здоровье? Это важно для удобства использования телефона в течение длительного времени. В отличие от айфонаНа устройствах Android нет очень простого способа проверить это.

В любом случае, каково состояние батареи? Термин «время автономной работы» обычно означает время, необходимое для зарядки аккумулятора. аккумулятор Здоровье Это говорит нам о том, насколько плохой аккумулятор. Более низкое состояние батареи означает, что батарея будет работать хуже — быстрее разряжается, нагревается и т. Д.

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Проверьте уровень заряда аккумулятора на телефоне Android и телефоне Samsung Galaxy

Samsung — один из производителей Android, который включает метод проверки состояния аккумулятора. Для этого требуется приложение, но, скорее всего, оно уже установлено на вашем телефоне. Если у вас нет приложения Samsung Members, вы можете Загрузите его из Play Store.

Во-первых, давайте прокрутим вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть плитки быстрых настроек. Щелкните значок шестеренки, чтобы открыть настройки.

Затем прокрутите вниз и выберите «Аккумулятор и уход за устройством».

В разделе «Дополнительная помощь» выберите «Диагностика».

Это откроет приложение Samsung Members с набором кодов для вещей, которые вы можете проверить. Щелкните значок состояния батареи, чтобы продолжить — вы не увидите галочки, если вы этого еще не сделали.

Теперь вы увидите некоторую информацию о батарее. Показание «срок службы» — это то, что указывает на исправность батареи. Это будет «хорошо», «нормально» или «плохо».

Другие способы проверить состояние батареи

Если у вас нет устройства Samsung Galaxy, вы можете попробовать один способ, для которого не требуются сторонние приложения.

В этом методе используется скрытое диагностическое меню в Android, доступ к которому можно получить, введя коды в номеронабирателе телефона. Однако эти коды работают не на всех устройствах и мобильных сетях.

Откройте мобильное приложение и введите * # * # 4636 # * # *. Это откроет тестовое меню, которое может включать раздел информации о батарее. Здесь вы увидите состояние вашего аккумулятора.

Если это не сработает — велика вероятность, что это не так — вам нужно будет использовать стороннее приложение. К счастью, в Play Маркете есть действительно классное приложение для этого под названием AccuBattery.

К сожалению, сразу не получишь ответов. AccuBattery не может получить доступ к исторической информации о вашей батарее. После установки он начнет регистрацию данных. После нескольких циклов зарядки / разрядки вы сможете увидеть состояние аккумулятора.

Проверять Полное руководство по AccuBattery Узнайте, на что способно приложение! Вам не нужно беспокоиться о состоянии батареи, но может быть приятно знать, что ваша батарея по-прежнему работает должным образом.

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