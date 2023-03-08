Как Путин изменил российское кино

Ни для кого не секрет, что Владимир Путин одержим Второй мировой войной. Он оправдал вторжение в Украину, заявив, что Россия «освобождает» регион от «неонацистов» и «крайне правых националистов». Путин призвал граждан России помнить о «жертвах, на которые пришлось пойти нашему народу, чтобы победить нацизм».

Что может быть не так хорошо известно, так это то, как культура путинской эпохи, созданная в России, изменилась за последние 10 лет. Кремль использовал культуру для служения интересам государства. Министерство культуры России определило национальные программы для всех сфер культурной жизни.

Особое значение для этой новой повестки дня имели фильмы: за последнее десятилетие на российские экраны вышли десятки фильмов, направленных на популяризацию истории, культуры и ценностей России. Фильмы о Второй мировой войне составляют заметную часть этого кинематографического натиска, рассказывая нарративы, которые совпадают с речами Путина, напоминающими о победе над нацистской Германией.

Частью мифа о победе, который использовал Путин, являются танки, особенно Т-34. Военные мемориалы, разбросанные по сельской местности России, часто включают Т-34. И не только в России: Т-34 можно встретить на главных мемориалах Великой Отечественной войны в Киеве, Мариуполе и других местах Украины.

Решение о поставках американских и немецких танков для поддержки Вооруженных сил Украины привело к возобновлению внимания к легенде Т-34. Путин упомянул об этом в своем выступлении по случаю 80-летия победы под Сталинградом, когда заявил, что у Запада есть «план борьбы с Россией на украинской земле» с использованием немецких танков.

В двух последних российских блокбастерах о Второй мировой войне фигурируют советские танки. Оба вышли в 2018 году. Два фильма — «Танки» (первоначально называвшиеся «Танки для Сталина») и «Т-34» — помогают нам понять, как развивалась культура эпохи Путина с 2000 года.

Когда Путин впервые стал президентом в 2000 году, его культурная политика во многом соответствовала политике других стран Европы. Тогдашний министр культуры Михаил Швыдкой курировал культурную программу, направленную на использование государственных средств для поддержки отраслей, в том числе кино, пострадавших во время экономического кризиса 1990-х годов.

Однако путинская страна не наложила никаких ограничений на фильмы, получившие государственную поддержку. Многие продвигали общую патриотическую культуру, от которой, в свою очередь, выиграл Путин, но другие были более критичны в своих подходах. Эту эпоху лучше назвать путинской монокультурой.

Когда Путин вернулся на пост президента в 2012 году на фоне массовых протестов против фальсификаций на выборах, Кремль пересмотрел свой подход к культуре. Новый министр культуры Владимир Мединский принял подход к государственным финансам, аналогичный практике советских времен.

Каждый год министерство составляет список «любимых тем» кинематографистов, а затем выделяет финансирование. Таким образом, офис Мединского стал больше похож на министерство пропаганды, где государственные сообщения могли распространяться через различные средства массовой информации. Лучше назовем это второй культурой Путина.

Танки и Т-34 выиграли от этой новой среды. Оба получили личное благословение Мединского. Оба также получили финансирование от Российского военно-исторического общества, организации, также созданной в 2012 году для содействия развитию патриотизма в путинской России. Мединский возглавляет ассоциацию и использует ее вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу для достижения целей своего министерства.

«Танки» якобы о Михаиле Кошкине, фактическом создателе Т-34, и о том, как он привел свое творение из родного города Харькова в Москву в 1940 году. из прошлого. Кошкину и его команде пришлось бороться со шпионами, желающими украсть его планы, нацистами как-то на Украине в то время и казачьими националистами.

Один видный кинокритик писал, что фильм имеет отношение не столько к историческим фактам, сколько к тем «правильным легендам», которые хотел распространять Мединский. Фильм упал в прокате, в основном из-за громких рекламных сообщений.

Т-34 имел успех у критиков, заработав 37 миллионов долларов США, что стало десятым лучшим результатом для отечественного фильма в российском прокате. Сюжет — чистое фэнтези, но более увлекательное и менее откровенное пропагандистское. Командир русского танка сражается с превосходящими силами противника, прежде чем его схватят и посадят в нацистский концлагерь. Там ему поручают построить Т-34 для своих врагов, чтобы они могли воспользоваться этим советским творением.

Вместо этого он убегает, снова сражается со своими врагами и побеждает. Т-34 не лишен проблемных элементов. Русский богатырь. Его поддерживают «хороший украинец» (который умирает) и «хороший белорус» (который не умирает), тем самым тонко кодируя фильм идеей о том, что украинцы и белорусы лучше всего проявляют патриотизм, помогая своим соотечественникам.

Фильмы о танках — лишь два из бесчисленного множества фильмов, которые снова и снова помогали распространять путинское государственное послание о патриотизме. Мединский покинул свой пост в начале 2020 года: он до сих пор служит специальным помощником Путина и был призван курировать новое историческое содержание государственной системы образования. Культура правительственной пропаганды, которую он помог построить, остается твердой.

Как и Российское военно-историческое общество, которое открыло офисы в оккупированных областях востока Украины. А Министерство культуры, которое сейчас возглавляет Ольга Любимова, озвучило 17 «приоритетных тем» государственного финансирования кино в 2023 году.

Среди них призывы к фильмам о «миротворческих миссиях для России», «исторических русских победах», фильмах, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне и о том, как советские солдаты участвовали в «освободительной миссии».

Путин Ту культура до сих пор жива.

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