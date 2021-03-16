Как Путин удерживает власть в России, даже когда поддержка ослабевает – Everett Post

Автор: Патрик Ревиль, ABC News

(Москва) – когда он был РоссияN оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся В Россию в январе бросает вызов президенту Власть Владимира Путина.

Это был вызов, который мир видел в Навальном – он пережил Отравление нервно-паралитическим веществом Несколько месяцев назад – прилетел в Москву.

Ответ Кремля был жестоким. Вскоре Навальный был приговорен к более чем двум с половиной годам тюремного заключения на судебном процессе, признанном международным сообществом как политически мотивированный. В Необычно крупные протесты В пост-Навальной России он был быстро и решительно подавлен, и власти развернули полицию в беспрецедентных масштабах. Тысячи были задержаны, а сотням впоследствии были назначены штрафы или короткие сроки тюремного заключения. Полиция преследовала союзников Навального с помощью шквала рейдов и новых уголовных процессов, и большинство из них были заключены под стражу.

После двух недель протестов, в ходе которых были арестованы многие тюрьмы и суды в Москве, команда Навального отменила любые другие уличные акции протеста до лета.

Через два месяца после возвращения Навального Кремлю удалось подавить протесты и восстановить контроль. Сам Навальный сейчас скрывается из виду в тюрьме в 60 милях к востоку от Москвы. По мере того как пыль утихает, становится очевидным масштаб проблемы, стоящей перед Навальным, но последние недели также содержат долгосрочные сигналы, которые не удовлетворят Кремль.

Этот вывод подтвердил способность Путина сохранять контроль, но он также указывает на непривлекательное будущее Кремля, в котором ему все больше и больше приходится полагаться на грубый авторитаризм.

За последние два десятилетия Кремль, возглавляемый Путиным, пытался сохранить свою власть, не прибегая к прямым репрессиям, и может рассчитывать на рост благосостояния и обеспечить свой контроль над российскими СМИ и политическими институтами. Но с учетом того, что опросы общественного мнения показывают поддержку слабости Путина среди россиян и отсутствие четкого способа оживить вялую экономику, этот период явно закончился.

«Я думаю, что обе стороны, вероятно, разочарованы результатом», – сказал Сэм Грин, профессор политики в Королевском колледже Лондона. «Противодействия больше, чем Кремль хочет видеть, и меньше оппозиции, чем хотят видеть Навальный и его команда».

Во многих отношениях протесты вновь подтвердили контролирующую власть Путина. Хотя он был необычно большим для России, где проживали десятки тысяч человек, он не был огромным. В день вынесения приговора Навальному протестовали всего несколько тысяч человек. Власти должны оказать на протестующих беспрецедентное давление, но оно приносит свои плоды.

«То, что мы не видим, правда, – это достаточно людей, которые выходят, чтобы изменить характер политики в России». Грин сказал: «Нет ничего, что посылало бы сигнал Кремлю или элите о том, что они не могут контролировать улицы».

Независимые опросы показали, что, несмотря на драму, это мало повлияло на отношение россиян к Навальному и Путину. в соответствии с Независимые опросы Левада-ЦентрС действиями Навального согласны около 19% россиян, против – 56%.

Это на 6% больше, чем несогласных до возвращения Навального. Опросы самого «Левады» показывают, что доверие к Навальному среди россиян в целом немного выросло – с 3 до 4%.

Денис Волков сказал, что опрос показал, что правительству удалось контролировать нарратив вокруг Навального, заместителя директора центра.

Государственные СМИ изображали протесты как жестокие беспорядки, в которых часто участвовали подростки. Сразу после его заключения власти также установили Навального судят за клевету на пожилого ветерана Великой Отечественной войны. Иногда странный судебный процесс, который правозащитные группы критиковали по политическим мотивам, позволил государственному телевидению изобразить Навального как непатриотичного.

Во многом успех Навального заключался в использовании социальных сетей для обхода контроля Кремля над СМИ. Лучшим примером этого является его недавний фильм, в котором показан роскошный особняк, который Путин якобы тайно построил на Черном море. Сейчас фильм на YouTube просмотрели более 100 миллионов раз. Но опросы, проведенные Левада-центром, показали, что фильм не изменил взглядов большинства людей на Путина, а наоборот, усилил уже существующие.

По словам экспертов, большинство россиян по-прежнему безразлично и крайне цинично относятся к политическим изменениям, позициям, разработанным кремлевской пропагандой, которые представляют собой серьезный вызов усилиям Навального по их сплочению.

«Навальный заплатил невероятно высокую цену, чтобы повысить свой рейтинг доверия всего на 1 процент», – сказал Андрей Колесников, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги. Недавно написал.

Но протесты также высветили гораздо более серьезную проблему для Кремля.

В последние годы одобрение Путина и власти в целом начало ослабевать. Уровень одобрения Путина в прошлом году упал до самого низкого уровня за десятилетие, достигнув 59% в апреле прошлого года. По данным исследования Левада-центра«Если мы посмотрим на ситуацию объективно, я думаю, что гораздо более серьезной проблемой для Навального является растущее социальное недовольство», – сказала Татьяна Становая, руководитель политической консалтинговой фирмы R Politec.

Многие из тех, кто присоединился к недавним протестам, заявили, что пришли не из-за Навального, а из-за недовольства российской ориентацией.

Эксперты заявили, что Кремль, который знал о слабом одобрении Кремля и был обеспокоен примером протестов в Беларуси, больше не желал идти на риск, связанный с оппозицией. При этом не уделяет особого внимания своей репутации среди западных стран. В результате Россия быстро становится более авторитарной. В прошлом году российский парламент принял серию драконовских новых законов, которые могут наказывать за критику и бороться с группами гражданского общества.

«Они движутся в гораздо большем направлении, я бы сказал, в направлении Китая», – сказал Грин.

Команда Навального пытается использовать растущее недовольство тактической избирательной кампанией, направленной на подрыв правящей партии Путина «Единая Россия», которая гораздо менее популярна, чем сам Путин. Кампания под названием «Умное голосование» предлагает людям проголосовать за любого кандидата, имеющего наилучшие шансы победить кандидата «Единой России», независимо от его партии. Команда Навального издает справочники по выборам, в которых выявляются кандидаты, часто принадлежащие к Коммунистической партии России.

Леонид Волков, один из ближайших сотрудников Навального, сказал, что выборы сейчас в центре внимания активистов.

Нам никогда не говорили, что может быть хоть одно событие, подобное свержению Путина. «Это никогда не было нашим планом», – сказал Волков ABC News в прошлом месяце. «Мы всегда говорили, что у нас есть долгосрочная стратегия для создания нашего фундамента. Чтобы привлечь больше сторонников. Но это долгий путь, который может занять много лет».

Несколько экспертов заявили, что перед командой Навального стоит серьезная проблема, которая может повлиять на результаты выборов. Помимо подавления инакомыслия и манипулирования полем вокруг выборов, Кремль все еще может предлагать пряник за счет предвыборных расходов с обещаниями социальных льгот.

«Постепенное ослабление поддержки режима происходит, но очень медленно», – сказал Александр Джабов, старший научный сотрудник Фонда Карнеги в Москве. «Это можно замедлить, если разумно распределить деньги, чтобы купить лояльность перед историческими политическими событиями. И снова режим очень хорошо знает, что большинство населения настолько пассивно, что они не могут сделать ничего значимого для противостояния системе».

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