В отчете Economist Intelligence Unit, опубликованном ранее в этом месяце, говорится, что чистая поддержка России выросла за год после вторжения в Украину, поскольку Москва усиливает свои ухаживания за странами, которые ранее были нейтральными или геополитически не связанными.

Оценивая применение странами санкций, характер голосования в ООН, внутриполитические тенденции и официальные заявления, а также экономические, политические, военные и исторические связи, Economist Intelligence Unit определил, что в прошлом году число стран, склоняющихся к России, увеличилось с 25 до 36.

УАГАДУГУ, Буркина-Фасо — 20 января 2023 г.: Знамя президента России Владимира Путина видно во время демонстрации в поддержку президента Буркина-Фасо капитана Ибрагима Траоре и с требованием ухода посла Франции и вооруженных сил. ОЛИМПИЯ ДЕ МЕСМОН / AFP через Getty Images

Аналитики отмечают, что сфера влияния России расширяется по мере того, как пропаганда и дипломатические усилия набирают обороты, а западные державы не могут противостоять заявлениям Кремля. В отчете Economist Intelligence Unit ранее в этом месяце указывалось, что чистая поддержка России выросла за год, прошедший после тотального вторжения на Украину, поскольку Москва наращивает свое дипломатическое обаяние против ранее нейтральных или геополитически неприсоединившихся стран. Оценивая применение странами санкций, модели голосования в ООН, внутриполитические тенденции и официальные данные, а также экономические, политические, военные и исторические отношения, Economist Intelligence Unit отметила значительный рост числа стран, в настоящее время склоняющихся к наклону. в сторону России — с 29 в прошлом году до 35 сегодня. . В отчете Economist Intelligence Unit говорится, что «Китай остается самой важной страной в этой категории, но другие развивающиеся страны (особенно Южная Африка, Мали и Буркина-Фасо) также перешли в эту группу, на которую приходится 33% населения мира». Эти тенденции подчеркивают растущее влияние России в Африке. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве в начале этого месяца, и два лидера пообещали углубить экономические связи.

В то время как ЮАР вызвала споры в феврале, проведя совместные военные учения с Россией и Китаем в годовщину вторжения на Украину. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор отметила, что «массовая поставка оружия» с Запада на Украину изменила точку зрения Претории, и высоко оценила «растущие экономические двусторонние отношения» страны с Москвой. READ У Путина никогда не будет другого шанса свергнуть европейский стратегический порядок По данным Economist Intelligence Unit, число нейтральных стран увеличилось с 32 до 35, и в настоящее время они представляют почти 31% населения мира. «Некоторые страны, которые ранее были союзниками Запада, в том числе Колумбия, Турция и Катар, перешли в эту категорию, поскольку их правительства стремятся получить экономические выгоды от ведения бизнеса с обеими сторонами», — говорится в сообщении отдела экономической разведки. «Однако и Россия, и Китай повышают ставки в привлечении тех стран, которые не являются союзниками и нейтральными». Напротив, количество стран, активно осуждающих Россию, сократилось со 131 до 122. В докладе говорится, что блок под руководством США и ЕС, включающий страны «прозападного толка», представляет около 36% населения мира и продемонстрировал «высокий уровень сотрудничества по санкциям», а также постоянную военную и экономическую поддержку Украины. . Однако на этот блок также приходится чуть менее 68% мирового ВВП, что подчеркивает возникающий разрыв между богатыми западными экономиками и глобальным Югом.

«Российская пропаганда в развивающихся странах работает очень хорошо, разжигая недовольство бывшими колониальными державами. Я бы также сказал, что она подпитывает идею о том, что санкции со стороны западных стран подпитывают глобальную нехватку продовольствия, глобальную энергетическую нестабильность, особенно в развивающихся странах», — Глобальное прогнозирование EIU. директор Агата Дамарис сказала CNBC. «Очевидно, что это неправильно, это не так, но я думаю, что это очень хорошо работает в кампаниях по дезинформации, рекламных кампаниях». С правительством России связались для получения комментариев. Демаре подчеркнул, что в осуждении Западом России на Глобальном Юге есть «лицемерие», учитывая историю западного военного вмешательства — настроения, которые Россия стремилась разжечь, чтобы отвлечь внимание от своих действий на Украине. Дамари сказал, что многие развитые западные страны считают идею России «привлекательной» и «привлекательной» страной для некоторых на глобальном юге как «невозможную», подрывая силу послания России и статус спасителя. READ Борис Бондарев: российский дипломат подал в отставку в знак протеста против "агрессивной войны" Москвы Россия и Китай все чаще представляются развивающимся странам как альтернатива Западу в качестве экономических и военных партнеров, поскольку ни одна из них не будет связывать требования о демократии или правах человека с дипломатическими отношениями.

«Отсутствует готовность признать, что люди могут думать не так, как мы, и это действительно беспокоит», — сказал Дамарис. Западные лидеры «думают об этом с точки зрения того, что мы на правильной стороне истории, и это правда, но это не значит, что нам не нужно это объяснять». Она сказала, что противодействие организованной российской пропаганде требует, прежде всего, признания проблемы и повышения осведомленности о целях и эффективности санкций. «Я думаю, что есть недостаток знаний о санкциях и о том, как они работают, что они делают и т. д. Россия явно использует это в своих интересах. Это будет очень долгосрочная тенденция, я не уверен, что есть какое-то быстрое серебро». пуля… Некрасивая картина. региональный конфликт Индия была крупнейшим экономическим и населенным центром, все еще подпадающим под «нейтральный» рейтинг Economist Intelligence Unit, и ранее на этой неделе Москва заявила, что экспорт нефти в Индию В прошлом году он увеличился в 22 раза.. На недавнем Форуме геополитического диалога Raisina в Нью-Дели министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал смех делегатов, когда предположил, что война Украины «ведется против» России. Тем не менее, он получил поддержку аплодисментов, когда он посетовал на лицемерие и двойные стандарты Запада, подчеркнув вторжение в Ирак под руководством США и предполагаемые проступки Запада. Он также пытался развить нарратив о том, что санкции со стороны Запада являются причиной нехватки зерна, от которой страдают развивающиеся страны в результате войны. Рэйчел Риццо, старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета, была в аудитории и рассказала CNBC, что взгляды на войну в Индии очень разные.

«Что становится ясно, когда вы выходите из американо-европейских кругов, так это то, что для нас российское вторжение в Украину является очень четкой осью во многих наших политических решениях и разговорах, а затем, когда вы говорите с людьми, которые не в курсе США или Европе, становится ясно, что конфликт носит региональный характер. Довольно большое дело и гораздо меньшая часть более широкой головоломки». READ Власти ищут причину утечки российского газопровода в море «Что мне показалось интересным и что я много раз слышал, так это то, что это территориальный спор, который Соединенные Штаты и Европа, особенно Соединенные Штаты, сделали глобальным из-за нашего соперничества великих держав с Россией и глобального режима санкций». Она сказала, что многие развивающиеся страны поставлены в положение, в котором они «не хотят быть», из-за требований Соединенных Штатов и Европы о более внешней стороне отношений с Украиной, хотя многие из стран, которые составляют глобальный Юг, уже проголосовал за резолюцию ООН. осуждает вторжение. «Что произошло в Соединенных Штатах, так это то, что эта структура демократии и авторитарных режимов была основой для Байдена и его внешней политики, и я не думаю, что это территория для большей части остального мира, и это не структура. что, я думаю, страны во многом сочувствуют», — сказал Риццо. «Интересно видеть, как разговоры, которые мы здесь ведем, не обязательно отражают то, что происходит в странах, которые, я думаю, очень важны для нашей внешней политики и геополитического положения».