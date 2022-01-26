Как растущий российско-украинский конфликт может повлиять на США

Конфликт на Украине заставляет многих американцев задуматься о том, как он повлияет на США. Мир видит потенциальное российское вторжение в Украину. Многие американцы задаются вопросом, что конфликт может означать для США. «Это вызов США», — Джоан Дэвисон, профессор «Путин, если он сможет успешно войти в Украину без какой-либо оппозиции со стороны США или, по крайней мере, военной оппозиции, не только, возможно, раздует свою позицию дома, но также он унизит Соединенные Штаты», — сказал Дэвисон. На этой неделе правительство США поставило тысячи дополнительных военнослужащих в резерв для потенциального развертывания в Восточной Европе, если Россия вторгнется в Украину. Дэвисон сказала WESH, что, по ее мнению, президент Джо Байден надеется, что до этого не дойдет. войны. Он намерен попытаться найти дипломатические решения и, во-вторых, если они не будут найдены, применить экономические санкции», — сказал Дэвисон. . Дэвисон говорит, что трудно предсказать, что будет делать Россия, и именно поэтому им уделяется так много внимания. «Я действительно думаю, что это серьезно», — сказал Дэвисон. на WESH.com.

Конфликт на Украине заставляет многих американцев задуматься о том, как он повлияет на США

Поскольку мир видит потенциальное вторжение России в Украину, многие американцы задаются вопросом, что этот конфликт может означать для США.

«Это вызов США», — сказала Джоан Дэвисон, профессор политологии в Колледже Роллинза.

Дэвисон считает, что реакция Америки будет критической.

«Путин, если он сможет успешно войти в Украину без какого-либо сопротивления США или хотя бы военного сопротивления, не только, возможно, раздует собственное положение дома, но и унизит Соединенные Штаты», — сказал Дэвисон.

На этой неделе правительство США поставило тысячи дополнительных военнослужащих в резерв для потенциального развертывания в Восточной Европе, если Россия все же вторгнется в Украину.

Дэвисон сказала WESH, что, по ее мнению, президент Джо Байден надеется, что до этого не дойдет.

«Он не намерен начинать войну. Он намерен попытаться найти дипломатические решения и, во-вторых, если они не будут найдены, использовать экономические санкции», — сказал Дэвисон.

Когда Дэвисон спросили, следует ли беспокоиться людям, у которых есть семья в армии, она ответила утвердительно.

«Они должны беспокоиться каждый день, учитывая глобальное присутствие США и различные виды военных обязательств, которые у нас есть», — сказал Дэвисон.

Дэвисон говорит, что трудно предсказать, что будет делать Россия, и именно поэтому им уделяется так много внимания.

«Я думаю, что это серьезно», — сказал Дэвисон.

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