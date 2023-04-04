Как решение МОК по спортсменам, связанным с военными, ослабляет олимпийские надежды России

Фехтовальщик Софья Великая — двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях на сабле, три серебряных медали в личном зачете. В Токио она была знаменосцем российского контингента. Париж должен был стать ее пятой Олимпиадой. Но двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы, один из величайших фехтовальщиков эпохи, не будет участвовать в Играх следующего года.

Потому что Великая — капитан Вооруженных Сил России. И хотя еще есть надежда, что некоторые российские спортсмены примут участие в соревнованиях в Париже, Международный олимпийский комитет (МОК) на прошлой неделе решительно закрыл двери для тех, кто связан с вооруженными силами страны.

Теоретически это означает, что почти половина российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и почти все медалисты не смогут участвовать в соревнованиях в Париже, если только Россия не прекратит войну на Украине.

«В таких условиях шансов нет», — цитирует ТАСС президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова. «У нас все выдающиеся спортсмены из ЦСКА или «Динамо». У нас такая система, как итальянцы, венгры, немцы, китайцы, поляки, украинцы — мы все в этой системе для участия во Всемирных военных играх… Международный олимпийский комитет) знал… .куда мы приходим».

Спорт и армия

По данным Международного совета военного спорта, из 335 спортсменов, которые представляли Россию в Токио, 109 были из Центрального спортивного клуба армии, также известного как ЦСКА, и 50 из военных. Из 71 призера 45 были из ЦСКА, а остальные принадлежали ассоциации «Динамо», которая, как сообщается на ее сайте, работает «вместе с силовыми и правоохранительными органами Российской Федерации».

Из 32 медалей России на зимней Олимпиаде в Пекине в прошлом году спортсмены ЦСКА и «Динамо» завоевали по 28 – по 14 – по данным Центра стратегических коммуникаций.

Эти цифры отражают огромное влияние вооруженных сил на российский спорт. Так было с советских времен — многие армейские клубы и ассоциации, такие как ЦСКА и «Динамо», были созданы в 1920-х и 1930-х годах.

Как и в Индии, спортсмены, зачисленные в вооруженные силы по спортивной квоте, не обязательно должны служить. По словам главного тренера ЦСКА Артема Громова, их звания определяются на основе достижений на поле. «Продвижение по служебной лестнице зависит от спортивных достижений человека. Официальное звание, на которое могут претендовать эти спортсмены, — капитан…»

поддержка войны

По данным МОК, «контрактники российских и белорусских военных или органов национальной безопасности считаются сторонниками войны».

После заседания исполнительного совета на прошлой неделе всемирная организация выпустила рекомендации из шести пунктов для международных федераций относительно включения российских и белорусских спортсменов в спортивные мероприятия. Согласно правилам, отдельные спортсмены из этих двух стран смогут выступать только как нейтральные, а команды спортсменов из России и Беларуси рассматриваться не будут. В МОК заявили: «Спортсмены, которые активно поддерживают войну, не могут соревноваться…». «Спортсмены, нанятые российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности, не могут участвовать в соревнованиях».

Для определения «активной поддержки» они рекомендовали «учитывать публичные заявления, в том числе сделанные в социальных сетях, участие в провоенных демонстрациях или мероприятиях, а также демонстрацию любого символа, поддерживающего войну в Украине, например,». «Код Z». Россияне использовали букву «Z» как символ победы — в прошлом году гимнаст Иван Куляк был дисквалифицирован на год после того, как поднялся на пьедестал почета на чемпионате мира по гимнастике в Дохе в майке с буквой «Z».

Некоторые спортсмены и официальные лица были замечены на провоенных мероприятиях. В феврале президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер была замечена «во главе репетиции военного парада», который должен был состояться за несколько дней до первой годовщины вторжения, сообщает Insidethegames.biz.

Наиболее пострадавшие виды спорта

Десять российских гимнасток завоевали медали в Токио. Гимнастика принесла стране наибольшее количество подиумов, больше, чем фехтование, стрельба и борьба, каждая из которых заработала по 8 медалей.

Это также виды спорта, которые оказывают значительное влияние на спортсменов, связанных с вооруженными силами. Борец Джадзимурад Рашидов, борец номер один в Токио, выступающий в категории 65 кг, является прапорщиком в войсках. Стрельба из винтовки Юлия Зыкова — лейтенант.

Фехтовальщик Великая рассказал ТАСС в прошлом году: «Мы ехали в Токио под флагом ОКР (Олимпийский комитет России). Мы все время надеялись, что ограничения и давление, которые были в нашу сторону, закончатся. Но оно только росло. должны… выступать под Своим флагом и гимном. Пока не будут созданы равные условия, я не поеду на Игры».