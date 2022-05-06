Как решить проблему грязных денег в Британии

а и барьер Из санкций, введенных Западом против России за ее вторжение в Украину, самыми сильными, если не самыми экономически значимыми, были те, которые были направлены против друзей Владимира Путина. Британское правительство хвасталось тем, что объявило больше мер против богатых людей, связанных с Путиным, чем любая другая страна. Она менее заинтересована в том, чтобы говорить о том, почему это так. Лондон всегда был местом для грязных денег. Коррумпированные капиталы стекаются в Великобританию со всего мира, но никто не сомневается, что российские грабежи являются основной причиной проблемы отмывания денег, которую Национальное агентство по борьбе с преступностью оценивает в 100 миллиардов фунтов стерлингов (125 миллиардов долларов) в год.

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Хитрые деньги были привлечены в Лондон теми же вещами, что и чистый бренд, включая давнюю открытость для иностранных инвестиций и сильный капитал. Однако другой привлекательностью является финансовая тайна, предлагаемая как Великобританией, так и ее сетью оффшорных спутников от Джерси до Каймановых островов. Это помогло сделать Британию более мрачной, чем классические убежища, такие как Панама и Лихтенштейн, согласно уважаемому Глобальному индексу финансовой секретности. Свою роль сыграло и политическое рабство. Сменявшие друг друга правительства пытались кооптировать олигархов и их миллиардеров, например, продавая «инвесторские визы», дающие им вид на жительство.

Политики переоценили преимущества и недооценили затраты на снятие приветственного коврика. В макроэкономической схеме прибыли были небольшими и концентрированными, часто наполняя карманы избранной группы банкиров и юристов. Затраты были более распространены. Растущая репутация Лондона как хранилища испорченных денег подорвала его финансовое положение и исказила его правовую систему.

Правительство пообещало навести порядок. Но если бы это было серьезно, ему пришлось бы обходить непродуманные меры в прошлом. В 2016 году Великобритания стала первой Дж 20 стран для создания публичного реестра владельцев бизнеса. Но она не закончила работу. Запись подверглась цензуре: из полудюжины обвинительных приговоров за умышленное ложное заявление самым известным был активист, который выдавал себя за бывшего министра, чтобы разоблачить свои недостатки. Точно так же попытки правительства обуздать британские заморские территории были вялыми — свидетельством тому скандал, охвативший Британские Виргинские острова, лидер которых был арестован по обвинению в контрабанде наркотиков и отмывании денег.

На этот раз министры кажутся более решительными. Они отменили систему «виза за деньги»; Предлагаемые реформы по защите от клеветы, позволяющие олигархам запугивать критиков; И ускорить принятие законопроекта об экономических преступлениях, который, среди прочего, обеспечит большую прозрачность для иностранных владельцев британской собственности. Однако на самом деле Британии нужно не больше законов, а лучшее правоприменение.

Одним из приоритетов является надзор за юристами, которые играют центральную роль в сборке коварных экзоскелетов и предотвращении проверки тех, кто занимается финансовым мошенничеством. Этические стандарты упали, так как все больше юристов испытывают искушение тщательно изучить жиры богатых. Это создало трещины в отраслевой системе регулирования «хорошей сегрегации», которая в значительной степени зависит от ограничений. Пришло время правовому регулятору, органу по регулированию адвокатуры, показать зубы и наказать тех, кто не дотягивает. Самый большой штраф, объявленный на данный момент, составил 232 500 фунтов стерлингов, немногим больше, чем первоклассная компания может взимать с богатого российского клиента за недельную работу.

Второй приоритет – сделать следователей и прокуроров более эффективными. Дела о коррупции сложны. Денежные пути сложны и пересекают границы. В Британии создание таких дел распределено между более чем 100 агентствами и полицией. Их совокупный трансграничный бюджет на борьбу с коррупцией составляет от 40 до 50 миллионов фунтов стерлингов. Это тот же годовой фонд заработной платы трех самых высокооплачиваемых игроков «Челси», футбольного клуба Романа Абрамовича, который находится под санкциями олигарха. .

В результате антикоррупционные органы страдают от хронической нехватки судмедэкспертов, а у прокуратуры не хватает средств для возбуждения более чем разовых дел. Это нужно изменить. Избавление от проблемы грязных денег в Британии — это не высшая математика, но это будет стоить денег. ■