Как российская феминистская оппозиция использует подрывные газеты, кодированный язык и черные точки видеонаблюдения, чтобы противостоять Путину

На антивоенных протестах в России женщин арестовывают чаще, чем мужчин, и разрыв увеличивается.

Около 30 процентов арестованных во время акций протеста в феврале и марте были женщинами. К сентябрю этот показатель вырос более чем вдвое. ОВД-ИнфоРоссийская неправительственная организация, осуществляющая мониторинг системы правосудия.

24 сентября более 70 процентов из 848 человек, арестованных на демонстрации в Москве в поддержку президента Владимира Путина, были женщинами. Порядок мобилизации.

Согласно местной газете, инакомыслие распространилось в восточном Дагестане, что привело к непропорционально большому количеству смертей русских в Украине. сообщил Акция протеста «Матери и дети собираются».

По мере того, как вторжение в Украину идет уже девятый месяц, сеть феминистских предвыборных групп распространилась по России и в диаспоре, извлекая выгоду из скрытых нарушений внутри страны, где протесты запрещены, чтобы их голоса были услышаны за границей.

Акция протеста феминистского антивоенного сопротивления (FAR) в Италии (Фото: Гетти)

«Женский антивоенный фронт (FAR)» был создан 24 февраля, через несколько дней после вторжения. выступил с заявлением.

«Российские феминистки и те, кто разделяет феминистские ценности, должны занять твердую позицию против этой войны, развязанной руководством нашей страны», — говорится в заявлении. «Мы против войны, патриархата, авторитаризма и милитаризма».

Первоначально ВСР удалось воспользоваться сексистскими настроениями режима, чтобы избежать жестокого обращения с другими антивоенными группами. «Не секрет, что российское правительство не воспринимает феминисток всерьез», — говорит София, активистка, уехавшая в Великобританию и, как и другие участники движения, не назвала своего полного имени. «FAR легко инициировать и распространять информацию».

Этот льготный период истек, когда силы режима нормализовали жестокость по отношению к женщинам. Женщины-активистки сообщали о пытках и жестоком обращении в российских следственных изоляторах.

Дальше Россия

«Полиция сейчас арестовывает, запугивает и выгоняет людей из страны заранее, — говорит Ольга, активистка РВСН, все еще находящаяся в России. — Те, кто предпочитает оставаться, не высказываются, прячут лица и остаются анонимными».

Но движение продолжало расширяться. Активные члены говорят, что их количество трудно оценить из-за необходимости соблюдения конфиденциальности, но существует более 50 отделений, в каждом из которых насчитывается до 100 членов.

Сеть сотрудничает с другими феминистскими группами в России. Зарубежные отделения возникли активистами, преследуемыми на родине.

Каждое отделение имеет автономию, но сотрудничает с другими, — говорит Лоля Нордик, художница и активистка, переехавшая в Эстонию после вторжения. «Мы все связаны, но работаем горизонтально», — сказал он. «Лидеров нет — нам важно не воссоздавать иерархии».

«Женская правда» тайно распространяется в публичных местах России (Фото: РАР)

Активист говорит, что сохранение обеих сторон границы имеет практические преимущества, такие как контрабанда российских диссидентов и украинских беженцев за границу.

Энтузиастам ФАР в России пришлось адаптироваться к новым условиям. Как и в случае с демонстрациями против приказа Путина о мобилизации, открытая оппозиция требует ареста. Сортировка использует код, чтобы избежать обнаружения. Протесты называются «прогулками».

«Теперь вы должны быть более креативными», — говорит София, ссылаясь на активистов, оставляющих антивоенные сообщения в ванных комнатах и ​​других местах, не охваченных видеонаблюдением. Члены FAR обучены защищать себя от онлайн- и офлайн-слежки и общаться с другими филиалами через зашифрованные платформы.

Движение также выпускает собственный журнал. Генская правда (Женская правда)Совместная работа отделений по всему миру, распределенная в общественных местах России, направлена ​​на женщин, мало осведомленных о войне.

«Газета выглядит как обычная бесплатная местная газета с небольшим количеством развлекательного и лайфстайл-контента, но если присмотреться и прочитать ее, вы увидите антивоенный и политический контент», — говорит Нордик.

Дальше Новости

Приоритетом FAR является протест против войны, и его члены за рубежом провели митинги в городах по всему миру, включая недавнее мероприятие. Парламентская площадь, Лондон. Они блокировали российские посольства и собирали деньги для украинских благотворительных организаций.

Война является феминистской проблемой по ряду причин, на которые ссылаются активисты, от «токсичной мужественности», которая повлияла на решение Путина о вторжении, до сексуального насилия, которому подвергаются граждане Украины.

Но они смотрят дальше войны и стремятся изменить культуру, которая позволила войне случиться.

«Конечно, одна из наших целей — изменить российское общество и образ мышления людей», — говорит София. «Это произошло не за одну ночь». Он ссылается на преобладание репрессивных законов, таких как российский закон, направленный против сообщества ЛГБТ+, который, по его мнению, способствовал созданию условий для войны.

Сохранять надежду в такой мрачный момент может быть трудно, но члены FAR чувствуют ответственность за то, чтобы сохранить возможность альтернатив.

«Правление Путина подходит к концу», — говорит Нордик. «Наша работа как феминистских активисток — создать антивоенную, антипутинскую коалицию и создать альтернативные политические движения… готовые строить будущее новой России».