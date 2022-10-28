Как российская феминистская оппозиция использует подрывные газеты, кодированный язык и черные точки видеонаблюдения, чтобы противостоять Путину

На антивоенных протестах в России женщин арестовывают чаще, чем мужчин, и разрыв увеличивается.
Около 30 процентов арестованных во время акций протеста в феврале и марте были женщинами. К сентябрю этот показатель вырос более чем вдвое. ОВД-ИнфоРоссийская неправительственная организация, осуществляющая мониторинг системы правосудия.
24 сентября более 70 процентов из 848 человек, арестованных на демонстрации в Москве в поддержку президента Владимира Путина, были женщинами. Порядок мобилизации.
Согласно местной газете, инакомыслие распространилось в восточном Дагестане, что привело к непропорционально большому количеству смертей русских в Украине. сообщил Акция протеста «Матери и дети собираются».
По мере того, как вторжение в Украину идет уже девятый месяц, сеть феминистских предвыборных групп распространилась по России и в диаспоре, извлекая выгоду из скрытых нарушений внутри страны, где протесты запрещены, чтобы их голоса были услышаны за границей.
«Женский антивоенный фронт (FAR)» был создан 24 февраля, через несколько дней после вторжения. выступил с заявлением.
«Российские феминистки и те, кто разделяет феминистские ценности, должны занять твердую позицию против этой войны, развязанной руководством нашей страны», — говорится в заявлении. «Мы против войны, патриархата, авторитаризма и милитаризма».
Первоначально ВСР удалось воспользоваться сексистскими настроениями режима, чтобы избежать жестокого обращения с другими антивоенными группами. «Не секрет, что российское правительство не воспринимает феминисток всерьез», — говорит София, активистка, уехавшая в Великобританию и, как и другие участники движения, не назвала своего полного имени. «FAR легко инициировать и распространять информацию».
Этот льготный период истек, когда силы режима нормализовали жестокость по отношению к женщинам. Женщины-активистки сообщали о пытках и жестоком обращении в российских следственных изоляторах.
«Полиция сейчас арестовывает, запугивает и выгоняет людей из страны заранее, — говорит Ольга, активистка РВСН, все еще находящаяся в России. — Те, кто предпочитает оставаться, не высказываются, прячут лица и остаются анонимными».
Но движение продолжало расширяться. Активные члены говорят, что их количество трудно оценить из-за необходимости соблюдения конфиденциальности, но существует более 50 отделений, в каждом из которых насчитывается до 100 членов.
Сеть сотрудничает с другими феминистскими группами в России. Зарубежные отделения возникли активистами, преследуемыми на родине.
Каждое отделение имеет автономию, но сотрудничает с другими, — говорит Лоля Нордик, художница и активистка, переехавшая в Эстонию после вторжения. «Мы все связаны, но работаем горизонтально», — сказал он. «Лидеров нет — нам важно не воссоздавать иерархии».
Активист говорит, что сохранение обеих сторон границы имеет практические преимущества, такие как контрабанда российских диссидентов и украинских беженцев за границу.
Энтузиастам ФАР в России пришлось адаптироваться к новым условиям. Как и в случае с демонстрациями против приказа Путина о мобилизации, открытая оппозиция требует ареста. Сортировка использует код, чтобы избежать обнаружения. Протесты называются «прогулками».
«Теперь вы должны быть более креативными», — говорит София, ссылаясь на активистов, оставляющих антивоенные сообщения в ванных комнатах и других местах, не охваченных видеонаблюдением. Члены FAR обучены защищать себя от онлайн- и офлайн-слежки и общаться с другими филиалами через зашифрованные платформы.
Движение также выпускает собственный журнал. Генская правда (Женская правда)Совместная работа отделений по всему миру, распределенная в общественных местах России, направлена на женщин, мало осведомленных о войне.
«Газета выглядит как обычная бесплатная местная газета с небольшим количеством развлекательного и лайфстайл-контента, но если присмотреться и прочитать ее, вы увидите антивоенный и политический контент», — говорит Нордик.
Приоритетом FAR является протест против войны, и его члены за рубежом провели митинги в городах по всему миру, включая недавнее мероприятие. Парламентская площадь, Лондон. Они блокировали российские посольства и собирали деньги для украинских благотворительных организаций.
Война является феминистской проблемой по ряду причин, на которые ссылаются активисты, от «токсичной мужественности», которая повлияла на решение Путина о вторжении, до сексуального насилия, которому подвергаются граждане Украины.
Но они смотрят дальше войны и стремятся изменить культуру, которая позволила войне случиться.
«Конечно, одна из наших целей — изменить российское общество и образ мышления людей», — говорит София. «Это произошло не за одну ночь». Он ссылается на преобладание репрессивных законов, таких как российский закон, направленный против сообщества ЛГБТ+, который, по его мнению, способствовал созданию условий для войны.
Сохранять надежду в такой мрачный момент может быть трудно, но члены FAR чувствуют ответственность за то, чтобы сохранить возможность альтернатив.
«Правление Путина подходит к концу», — говорит Нордик. «Наша работа как феминистских активисток — создать антивоенную, антипутинскую коалицию и создать альтернативные политические движения… готовые строить будущее новой России».
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